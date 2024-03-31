Что посеять в апреле: список главных культур для рассады и что уже пора высаживать в огород

В апреле придется успевать и сеять, и пикировать Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Через несколько дней наступит второй месяц весны и хлопот у дачников станет еще больше. Нужно будет вовремя пикировать подросшую рассаду и сеять новые культуры. В конце месяца сойдет снег, а это значит, что придет пора доставать лопаты. Мы составили важный список по посеву и посадкам на даче на апрель.

Что сажать в апреле на рассаду

До 10 апреля нужно посеять томаты для открытого грунта. Возраст рассады должен быть 60–65 дней. Можно и чуть меньше, главное — не больше.

— Апрель тоже на посевы очень богат, и параллельно идет массовая пикировка других культур, которые были посеяны в первой декаде марта, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — С 15 по 20 апреля мы сеем также огурцы, капусту, тыквы, арбуз, дыню, кабачки. Все бахчевые культуры.

До 10 апреля нужно посеять астры, бархатцы, настурции, вьюнки. В апреле проводят пикировку перцев, баклажанов и томатов, которые были посеяны для теплиц.

Обо всех важных работах мы рассказываем на видео.

Источник: Александра Бруня, Антон Дигаев / NGS.RU

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для посева в апреле — 11-е, 16-е, 25-е, для пикировки — 19-е и 21-е. Неблагоприятные дни для занятия дачными делами — 5 и 8 апреля. Остальные дни нейтральные.

Когда сеять огурцы и капусту

Возраст рассады огурцов должен быть 30–35 дней Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Во второй половине апреля пора брать семена огурцов, которые пойдут в обычную, неотапливаемую теплицу. Возраст рассады на момент высадки должен быть 30–35 дней.

— Огурцы для открытого грунта можно посеять позже, в начале мая. Особенно если будете высаживать их не на теплую грядку, — предупредила Людмила Шубина. — Главное — помнить, что в теплицу нужны партенокарпические сорта — самоопыляемые, а в огороде должны расти пчелоопыляемые.

Капусту сеют на рассаду в два этапа. С 15 по 25 апреля сеют белокочанную капусту на салаты раннеспелых сортов. Также в этот период сеют цветную капусту, брокколи, кольраби.

Второй этап — с 25 апреля по 10 мая. В этот период сеют позднеспелые сорта белокочанной капусты, которая пойдет на квашение и другие заготовки.

Что сажают в открытый грунт

Морковь — достаточно холодостойкая культура, но грядку после посева нужно будет накрыть пленкой Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В апреле сойдет снег, поэтому нужно будет уделить внимание огороду. Первые грядки делают под холодостойкие культуры, которым для полноценного развития нужна прохлада.



— Сажаем обязательно лук на репку. Если сделать это слишком поздно, то придет жара и растения будут плохо развиваться, их начнет атаковать луковая муха, — предупреждает Людмила Шубина.

Сельдерей прекрасно будет расти после схода снега. Если вы не посадили зимой чеснок, то как только землю можно будет копать, нужно сразу же сажать яровой чеснок. Он успеет дать крепкие головки уже в этом году.

— Морковь тоже можно сеять после схода снега. А вот с посевом свеклы стоит повременить — она не такая устойчивая к заморозкам и к осени при раннем посеве будет размером с футбольный мяч, — объяснила агроном.

Морковь после посева нужно будет закрыть пленкой. Также можно посеять петрушку, если хотите получить свежую зелень как можно раньше.



Интересное про сад и огород

Разбираемся, как правильно сеять томаты, из-за чего рассада может вытягиваться и почему ее нужно поливать только по утрам.



В дачном деле планирование играет большую роль. Мы составили список культур, которые нужно высадить в теплице и огороде.

