Рассада тонкая, желтеет или падает: как спасти растения без жесткой химии — причины самых частых проблем

Много воды требуют только несколько культур. Например, огурцы и капуста. Остальные от избытка влаги начинают погибать Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











Одно дело получить сеянцы, а другое — вырастить здоровые и крепкие растения, которые дадут хороший урожай. И здесь у дачников часто возникают проблемы: то рассада падает, то слишком тонкая, то внезапно начинает желтеть. Разбираемся, как спасти саженцы, при этом не заливая их химией. Спойлер — в большинстве случае нужно будет просто сократить полив.

Что делать, если рассада тонкая

Тонкий стебель — признак слабого растения, которое даже если и будет развиваться, хорошего урожая не даст. У такого состояния может быть сразу несколько причин.

Первая — слишком густые посадки. Если мелкосемянные культуры и зелень при посеве могут быть расположены вплотную, то перцы, баклажаны, томаты, а тем более капуста и огурцы соседей не особо любят. Именно поэтому нужно соблюдать расстояние между семечками хотя бы в 1 сантиметр, а капусту с огурцами сеять по одному сразу в отдельные горшочки. Исправить ситуацию сейчас достаточно просто. Нужно провести пикировку как можно раньше — сразу после появления настоящих листов и подкормить либо раствором минеральных удобрений, либо гуматами.

— Тонкий ствол будет у растений и при недостатке освещения. Это решается лампами. Третья причина — недостаток фосфора. Почва слишком бедная, там один фтор и по минимуму других важных веществ. Внесите фосфор в указанной на упаковке дозе и растения оправятся, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В случае с томатами тонкие стволы — признак переливов. Многие дачники держат рассаду помидоров в тепле и не скупятся на поливы в ночь. Из-за этого растения получают слишком много стимулов и идут в рост. Ствол не может полноценно развиваться и утончается.

— Нужно, чтобы ночью температура была на 5−6 градусов ниже, чем днём. Именно ночью так вытягивается рассада, особенно после полива. Томаты можно доводить даже до подсыхания грунта, когда подвядают растения, — отметила специалист.

Что делать, если рассада падает

Чрезмерный полив — большое зло для растений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Крепость верхней части растения зависит от состояния корней. Стебель может падать сразу по нескольким причинам. Первая — это опять же перелив. Из-за обилия воды в почве мало кислорода, корни не могут нормально развиваться и растение падает. Нужно ограничить поступление воды, и все придет в норму.

— Если очень сухо и жарко в квартире, то лучше закрыть на какое-то время полиэтиленовой пленочкой сверху горшок не наглухо, с одной стороны, чтобы влага испарялась меньше, — отметила специалист.

Если вы понимаете, что ситуация зашла слишком далеко, то стоит внести монофосфат калия в щадящей дозировке. Для приживающихся растений — это чайная ложка на ведро воды.

Почему скручиваются листья на рассаде

У многих возникает соблазн увеличивать количество проветриваний, а весной температура очень коварна. Холодный воздух бьет по растениям, которые сразу отреагируют скручиванием листьев. Так реагировать рассада может на перелив и недостаток минеральных веществ. Нужно подкормить один раз растения и посмотреть на эффект. Также скручивать листья цветы могут из-за не вовремя проведенной пикировки — в горшочке стало тесновато.

Людмила Шубина назвала еще одну неочевидную причину — использование собственного компоста.

— Люди мне приносят рассаду маленькую, всего 10 сантиметров, а она вся скрученная. Оказывается, брали компост, куда вносилась газонная трава, обработанная гербицидами, — объяснила агроном.

Остаточное действие гербицидов как раз и является причиной скручивания рассады.

Почему рассада желтеет

Магний помогает фотосинтезу, и он очень важен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Главная причина пожелтения — нехватка азота в почве. А возникнуть она опять же может из-за чрезмерного полива. Вода просто вымывает все важные элементы.

— Подкормите один раз растения азотными удобрениями. Бывает и в почве все есть, а недостаток света и магния приводит к пожелтению рассады. Тогда лучше взять гуминовые удобрения, которые содержат все необходимое. Магний — главный элемент, который помогает фотосинтезу, — напомнила Людмила Шубина.

При этом нужно обязательно увеличить досветку.

Почему рассада не всходит

Желание поскорее получить всходы может легко сыграть с дачником злую шутку Источник: Евгения Глинчикова / NGS.RU











Рассада не всходит по двум главным причинам. Вам не повезло и вы купили плохие семена или вы слишком глубокого их посадили. Важно всегда соблюдать глубину посадки. Для части культур это будет всего 0,5 сантиметра, а кто-то требует все 2 сантиметра.

Желание поскорее получить всходы тоже может сыграть с дачником злую шутку.

— Насмотрятся у нас сейчас интернета, и давай всякие разные манипуляции с семенами проводить. Замачивают во всякой химии, даже некоторые пропаривают в кипятке. А потом за голову хватаются — где же всходы! — улыбается Людмила Шубина. — Все пытаются улучшить энергию прорастания.

При таком желании нужно вспомнить, что природа прекрасно самостоятельно справится и без всяких ускорений. Семени нужно немного — хорошая земля, вода и тепло.

Перед посевом можно обработать семена двумя проверенными столетиями растворами — слабым раствором марганцовокислого калия и в удобрениях, например, золе.

Как поливать рассаду после всходов

Можно сделать вывод, что правильный полив — залог крепкой рассады. Вода вытесняет кислород из почвы и не дает нормально развиваться корням. Так как же давать воду растениям, чтобы их не загубить? У каждой культуры свои требования.

При сухом воздухе в квартире в целом достаточно двух поливов в неделю. Отдельные культуры нужно поливать чаще. Такие, как огурцы и капуста. Перцы и баклажаны не переносят сильного пересыхания, а вот томаты можно доводить до легкого увядания и поливать строго утром.

— У нас все-таки очень сухие квартиры, поэтому поливаем по мере высыхания и подсыхания почвы. Не нужно пальцем каждый день тыкать в рассадные горшки. Один-два раза в неделю поливать будет достаточно. Но это при условии, что высота горшков от 7 сантиметров. Если они более низкие, то поливы придется проводить чаще, — подчеркнула Людмила Шубина. — Если мы льем воду каждый день, то в итоге получаем один такой длинненький корешочек. А нам нужна кустистая, хорошо развитая корневая система.

Желаемое может дать только пышная, воздушная, рассадная почва. Поэтому в грунт обязательно нужно вносить разрыхлители — вермикулит или перлит. Они улучшают водно-физические свойства почвы, а вермикулит еще и удерживает влагу. Поливать рассаду нужно под корень, петунии и огурцы еще и опрыскивать. Нужна вода комнатной температуры, желательно пропущенная через фильтр или отстоянная.



Важное про сад и огород

В конце марта дачникам уже нужно закупиться семенами капусты. Эта холодостойкая культура одна из первых будет высажена на постоянное место.



Объясняем, как правильно пикировать перцы и баклажаны, и нужно ли прищипывать корни.



Огурцы очень популярны у дачников, поэтому многие уже в марте задумываются об их посеве на рассаду. Но важно соблюсти все сроки, иначе хорошего урожая не получить.



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