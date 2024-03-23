Рассада тонкая, желтеет или падает: как спасти растения без жесткой химии — причины самых частых проблем

Одно дело получить сеянцы, а другое — вырастить здоровые и крепкие растения, которые дадут хороший урожай. И здесь у дачников часто возникают проблемы: то рассада падает, то слишком тонкая, то внезапно начинает желтеть. Разбираемся, как спасти саженцы, при этом не заливая их химией. Спойлер — в большинстве случае нужно будет просто сократить полив.
Что делать, если рассада тонкая
Тонкий стебель — признак слабого растения, которое даже если и будет развиваться, хорошего урожая не даст. У такого состояния может быть сразу несколько причин.
Первая — слишком густые посадки. Если мелкосемянные культуры и зелень при посеве могут быть расположены вплотную, то перцы, баклажаны, томаты, а тем более капуста и огурцы соседей не особо любят. Именно поэтому нужно соблюдать расстояние между семечками хотя бы в 1 сантиметр, а капусту с огурцами сеять по одному сразу в отдельные горшочки. Исправить ситуацию сейчас достаточно просто. Нужно провести пикировку как можно раньше — сразу после появления настоящих листов и подкормить либо раствором минеральных удобрений, либо гуматами.
— Тонкий ствол будет у растений и при недостатке освещения. Это решается лампами. Третья причина — недостаток фосфора. Почва слишком бедная, там один фтор и по минимуму других важных веществ. Внесите фосфор в указанной на упаковке дозе и растения оправятся, — советует Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
В случае с томатами тонкие стволы — признак переливов. Многие дачники держат рассаду помидоров в тепле и не скупятся на поливы в ночь. Из-за этого растения получают слишком много стимулов и идут в рост. Ствол не может полноценно развиваться и утончается.
— Нужно, чтобы ночью температура была на 5−6 градусов ниже, чем днём. Именно ночью так вытягивается рассада, особенно после полива. Томаты можно доводить даже до подсыхания грунта, когда подвядают растения, — отметила специалист.
Что делать, если рассада падает
Крепость верхней части растения зависит от состояния корней. Стебель может падать сразу по нескольким причинам. Первая — это опять же перелив. Из-за обилия воды в почве мало кислорода, корни не могут нормально развиваться и растение падает. Нужно ограничить поступление воды, и все придет в норму.
— Если очень сухо и жарко в квартире, то лучше закрыть на какое-то время полиэтиленовой пленочкой сверху горшок не наглухо, с одной стороны, чтобы влага испарялась меньше, — отметила специалист.
Если вы понимаете, что ситуация зашла слишком далеко, то стоит внести монофосфат калия в щадящей дозировке. Для приживающихся растений — это чайная ложка на ведро воды.
Почему скручиваются листья на рассаде
У многих возникает соблазн увеличивать количество проветриваний, а весной температура очень коварна. Холодный воздух бьет по растениям, которые сразу отреагируют скручиванием листьев. Так реагировать рассада может на перелив и недостаток минеральных веществ. Нужно подкормить один раз растения и посмотреть на эффект. Также скручивать листья цветы могут из-за не вовремя проведенной пикировки — в горшочке стало тесновато.
Людмила Шубина назвала еще одну неочевидную причину — использование собственного компоста.
— Люди мне приносят рассаду маленькую, всего 10 сантиметров, а она вся скрученная. Оказывается, брали компост, куда вносилась газонная трава, обработанная гербицидами, — объяснила агроном.
Остаточное действие гербицидов как раз и является причиной скручивания рассады.
Почему рассада желтеет
Главная причина пожелтения — нехватка азота в почве. А возникнуть она опять же может из-за чрезмерного полива. Вода просто вымывает все важные элементы.
— Подкормите один раз растения азотными удобрениями. Бывает и в почве все есть, а недостаток света и магния приводит к пожелтению рассады. Тогда лучше взять гуминовые удобрения, которые содержат все необходимое. Магний — главный элемент, который помогает фотосинтезу, — напомнила Людмила Шубина.
При этом нужно обязательно увеличить досветку.
Почему рассада не всходит
Рассада не всходит по двум главным причинам. Вам не повезло и вы купили плохие семена или вы слишком глубокого их посадили. Важно всегда соблюдать глубину посадки. Для части культур это будет всего 0,5 сантиметра, а кто-то требует все 2 сантиметра.
Желание поскорее получить всходы тоже может сыграть с дачником злую шутку.
— Насмотрятся у нас сейчас интернета, и давай всякие разные манипуляции с семенами проводить. Замачивают во всякой химии, даже некоторые пропаривают в кипятке. А потом за голову хватаются — где же всходы! — улыбается Людмила Шубина. — Все пытаются улучшить энергию прорастания.
При таком желании нужно вспомнить, что природа прекрасно самостоятельно справится и без всяких ускорений. Семени нужно немного — хорошая земля, вода и тепло.
Перед посевом можно обработать семена двумя проверенными столетиями растворами — слабым раствором марганцовокислого калия и в удобрениях, например, золе.
Как поливать рассаду после всходов
Можно сделать вывод, что правильный полив — залог крепкой рассады. Вода вытесняет кислород из почвы и не дает нормально развиваться корням. Так как же давать воду растениям, чтобы их не загубить? У каждой культуры свои требования.
При сухом воздухе в квартире в целом достаточно двух поливов в неделю. Отдельные культуры нужно поливать чаще. Такие, как огурцы и капуста. Перцы и баклажаны не переносят сильного пересыхания, а вот томаты можно доводить до легкого увядания и поливать строго утром.
— У нас все-таки очень сухие квартиры, поэтому поливаем по мере высыхания и подсыхания почвы. Не нужно пальцем каждый день тыкать в рассадные горшки. Один-два раза в неделю поливать будет достаточно. Но это при условии, что высота горшков от 7 сантиметров. Если они более низкие, то поливы придется проводить чаще, — подчеркнула Людмила Шубина. — Если мы льем воду каждый день, то в итоге получаем один такой длинненький корешочек. А нам нужна кустистая, хорошо развитая корневая система.
Желаемое может дать только пышная, воздушная, рассадная почва. Поэтому в грунт обязательно нужно вносить разрыхлители — вермикулит или перлит. Они улучшают водно-физические свойства почвы, а вермикулит еще и удерживает влагу. Поливать рассаду нужно под корень, петунии и огурцы еще и опрыскивать. Нужна вода комнатной температуры, желательно пропущенная через фильтр или отстоянная.
Важное про сад и огород
В конце марта дачникам уже нужно закупиться семенами капусты. Эта холодостойкая культура одна из первых будет высажена на постоянное место.
Объясняем, как правильно пикировать перцы и баклажаны, и нужно ли прищипывать корни.
Огурцы очень популярны у дачников, поэтому многие уже в марте задумываются об их посеве на рассаду. Но важно соблюсти все сроки, иначе хорошего урожая не получить.