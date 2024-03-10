«Берегите корни»: когда пикировать перцы и баклажаны и как это делать, чтобы не потерять растения

— Пикировать перцы и баклажаны нужно, когда на растении уже появилась пара настоящих листьев. Сначала у сеянца только два семядольных листика, а уже потом вырастают настоящие. Как только они немного отрастут — пора рассаживать, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

По лунному календарю садовода самые лучшие дни для пикировки — 23 и 24 марта, благоприятные — 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29. Остальные дни — нейтральные.