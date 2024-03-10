«Берегите корни»: когда пикировать перцы и баклажаны и как это делать, чтобы не потерять растения

Если вы посеяли перцы и баклажаны в начале февраля, то пора доставать большие горшочки и пикировочный колышек. Растения нужно рассадить в отдельные емкости, чтобы они могли полноценно развиваться. Объясняем, как правильно пикировать перцы и баклажаны, и нужно ли прищипывать корни.
Когда пикировать перцы и баклажаны
Пикировка — это рассаживание растений из горшочка с сеянцами в разные емкости. Очень важно сделать это вовремя, чтобы корневой системе было куда развиваться.
— Пикировать перцы и баклажаны нужно, когда на растении уже появилась пара настоящих листьев. Сначала у сеянца только два семядольных листика, а уже потом вырастают настоящие. Как только они немного отрастут — пора рассаживать, — рассказала Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
По лунному календарю садовода самые лучшие дни для пикировки — 23 и 24 марта, благоприятные — 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29. Остальные дни — нейтральные.
Как пикировать перцы
Корневую систему перцев нельзя повреждать — восстановиться в полной мере она не сможет. Именно поэтому некоторые дачники сеют эту культуру сразу в отдельные стаканчики или большие рассадные ящики. Но такое себе могут позволить только обладатели большой квартиры или оборудованных стеллажей — остальным придется научиться аккуратной пикировке.
— При рассаживании нужно стараться сохранить земляной ком. Также помните, что перцы нельзя заглублять: если это сделать, то растение погибнет. То есть мы пересаживаем на тот же уровень с землей, что был в горшочке с сеянцами, — объяснила Людмила Шубина. — Берегите корни и перцев, и баклажанов.
Под каждый перец нужно взять рассадный горшок в пол-литра, минимум — 300 миллилитров. На дно обязательно насыпать дренаж, питательный грунт. Землю пролейте слабым раствором марганцовокислого калия и сделайте достаточные углубления. Растения переносить нужно с земляным комом, а затем аккуратно уплотните землю вокруг стебля.
Как пикировать баклажаны
Баклажаны тоже очень требовательная культура, и рассаживать растения нужно очень аккуратно. У баклажана достаточно разветвленная корневая система, но лучше побороть соблазн ее прищипнуть.
— Не нужно ничего никому прищипывать. С земляным комом опустите все корни в заранее подготовленную лунку, — советует агроном. — Обычно баклажаны уже готовы к пикировке через 3 недели. Лучше не затягивать с этим.
Идеальный объем стакана — пол-литра. Лучше не брать горшочки меньше, чтобы не делать потом перевалку — пересадку в более крупный объем. В горшке обязательно нужен дренаж. В грунте изначально стоит сделать углубления побольше, чтобы разместить все корни внизу. Баклажаны также нельзя заглублять.
Чем подкормить рассаду
После пикировки растения нуждаются в поддержке — особенно те, у которых чувствительная к повреждениям корневая система. Стоит после посева полить их слабым раствором гумата калия или минеральными удобрениями.
— Баклажанам и перцам нужно тепло, чтобы развиваться. После пикировки нужно особо внимательно следить за этим, так как растения становится уязвимым, — напомнила Людмила Шубина. — Не стоит увлекаться подкормками, достаточно одной после пикировки. Все необходимые питательные вещества есть в правильно приготовленном грунте.
И перцам, и баклажанам требуется досветка — точно до середины апреля. Тогда рассада будет крепкой и здоровой.
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