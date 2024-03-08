Пора рассаживать: когда пикировать петунии и эустомы — как это правильно делать, чтобы были крепкие кусты

Эустомы не менее капризны, чем петунии. Оба растения — мелкосемянные, и во время развития их корни очень нежные и тонкие.

— Эустома — это такая культура, которая очень долго сидит в фазе первых листьев. То есть она взошла, и вот эти два мелких листочка 1–2 миллиметра росточком сидят, наверное, месяц, и только потом она начинает расти, — объяснила агроном. — Когда есть уже два листочка настоящих, а лучше когда начинается третья-четвертая пара — вот тогда нужно пикировать.

У эустомы нужно постараться максимально сохранять корневую систему. Нужно быть готовым, что она при развитии растения становится длинной.