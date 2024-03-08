Пора рассаживать: когда пикировать петунии и эустомы — как это правильно делать, чтобы были крепкие кусты

В марте дачникам предстоит заниматься не только посевом, но уже и пикировкой. К этому времени силу набрали петунии и эустомы. Чтобы цветы дальше полноценно развивались, их нужно рассаживать по разным горшочкам. Объясняем, когда и как это делать, чтобы не потерять сеянцы.
Пикировка — это рассаживание растений из горшочка с сеянцами в отдельную емкость. Важно проводить ее вовремя, чтобы корневая система правильно развивалась.
Когда пикировать петунии
Петунию нужно пикировать, когда сеянец хорошо обрастет и окрепнет. Делать это стоит только после появления первой пары настоящих листиков, а лучше, когда на растении их уже четыре-пять. К этому времени у цветка достаточно разовьется корневая система.
— Петуния — очень нежное растение. С петуниями нужно общаться очень аккуратненько, потому что у этих цветов слабенькая корневая система, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Важно еще подобрать хороший почвогрунт. Он должен быть рыхлым, питательным.
Как проводить пикировку, мы показали на этом видео.
В каждый горшок нужно положить дренаж, например керамзит, питательный грунт и пролить слабым раствором марганцовокислого калия.
Пикировочным колышком или, если у вас его нет, карандашом или ручкой ложки, сделайте углубления. Каждое растение аккуратно вилкой или лопаткой нужно достать из горшка с сеянцами и перенести в новый горшочек. Землю уплотнить.
По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для пикировки однолетних цветов в марте — 16, 23, 24, 25, 27-е. Лучше ничего не делать 8 и 9 марта, так как это неблагоприятные дни.
Когда пикировать эустомы
Эустомы не менее капризны, чем петунии. Оба растения — мелкосемянные, и во время развития их корни очень нежные и тонкие.
— Эустома — это такая культура, которая очень долго сидит в фазе первых листьев. То есть она взошла, и вот эти два мелких листочка 1–2 миллиметра росточком сидят, наверное, месяц, и только потом она начинает расти, — объяснила агроном. — Когда есть уже два листочка настоящих, а лучше когда начинается третья-четвертая пара — вот тогда нужно пикировать.
У эустомы нужно постараться максимально сохранять корневую систему. Нужно быть готовым, что она при развитии растения становится длинной.
— Если у петунии мы надорвем корешочек — ничего страшного, то у эустомы нужно очень аккуратно сохранять комочек при пикировке, — подчеркнула Людмила Шубина.
В остальном техника пикировки у эустомы такая же, как у петунии. И благоприятные дни для пикировки такие же. Можно делать всё в один день. По лунному календарю в марте это: 16, 23, 24, 25, 27-е. Остальные дни нейтральные, кроме 8-го и 9-го.
Что делать после пикировки
После пикировки растения нуждаются в поддержке. Любая пересадка — это стресс и повреждение корневой системы. Поэтому влажную землю сразу стоит полить слабым раствором минеральных удобрений или гуматами.
— Я использую гуматы после пикировки. Например, гумат калия — отличное вещество, которое помогает корням. После пикировки поливаем каждый горшочек таким рыженьким раствором, как слабый чай, — советует Людмила Шубина.
Залог хорошего укоренения — рыхлый и питательный грунт. Так корням будет легче развиваться. Важно помнить, что в кислой земле они не будут расти, поэтому стоит добавить раскислители к торфу. Например, доломитовую муку или кальциевую селитру.
— И петунии, и эустомы после пересадки нуждаются в досветке весь март и минимум до середины апреля, потому что светового дня пока не хватает, — отметила агроном.
С досветкой растения не будут вытягиваться и станут более крепкими.
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