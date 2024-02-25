«Сидят в одной поре и все»: главные ошибки в выращивании рассады перцев и баклажанов — как их исправить

На посев рассады у каждого дачника уходит немало сил, поэтому очень обидно, когда сеянцы долго не появляются или в один момент перестают развиваться. Разбираемся в основных ошибках, которые можно допустить при выращивании рассады перцев и баклажанов, и объясняем, как их не допустить.
Почему рассада не растет
При выращивании рассады дачники очень часто сталкиваются с тем, что сеянцы появились и даже начали развиваться, а потом в один момент остановились. Проходит одна неделя, вторая, а рассада никак не растет.
— Рассада растет только тогда, когда хорошо развивается корневая система. Если растение не развивается, то проблема очевидна. Корневая система не растет в кислом грунте, — объяснила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Высокая кислотность закрывает на замок поступление питательных веществ. Растения сидят в одной поре и не растут.
Решить эту проблему можно достаточно легко и без серьезных затрат. Нужно раскислить грунт — развести одну чайную ложку кальциевой селитры на три литра воды и полить землю.
— Даже сеянцы можно аккуратно этим раствором поливать, и всё наладится. Рассада пойдет в рост. Но лучше изначально раскисливать грунт перед посадкой. Например, добавлять немного доломитовой муки, — советует агроном.
Неверный срок посева и агротехника
Срок посева очень важен, и его нужно правильно высчитывать. И баклажаны, и перцы должны быть 75-дневными, когда их высаживают на постоянное место. Сорта, которые будут высажены в теплицу, сеют с 20 февраля, для открытого грунта — с 1 по 15 марта.
— Урожая так нормального не будет. Растения не дадут его в полном объеме, если будут неверного возраста. Плохо и слишком ранняя рассада, и слишком поздняя, — предупреждает агроном.
Еще одна ошибка, которая может серьезно повлиять на растения, — неверная агротехника. И перцы, и баклажаны нужно сеять обязательно на достаточную глубину.
— Глубина заделки семян перца и баклажана должна быть 1,5 сантиметра. Если мы мелко заделаем семена, то произойдет вынос околоплодника. Получится росточек со шляпкой. Листочек спрятан внутри, в этой сухой оболочке, и это брак в посеве. Такие растения придется убрать, — объяснила Людмила Шубина.
Как правильно сеять перцы, можно посмотреть в этом видео.
Было слишком холодно
Сеянцы перцев и баклажанов не проклюнутся, если будет слишком холодно. Подоконник для проращивания лучше не использовать — или его утеплить.
— Температура на всходах должна быть не менее +22 градусов, а лучше
Так как перцы с баклажанами сеют в феврале — начале марта, то обязательно требуется досветка. Естественного светового дня может не хватить, поэтому лампы нужно включать минимум на три часа утром и вечером.
Не хватило влаги
Перцы и баклажаны — достаточно влаголюбивые культуры. Лучше всего дать необходимую воду при посеве. Для этого грунт проливают водой, а затем — раствором марганцовокислого калия. Так при создании парничка с помощью пленки влаги хватит для успешного прорастания семян.
— После прорастания сеянцы нужно поливать очень аккуратно. Вода должна быть отстоянная и комнатной температуры, — предупредила агроном.
При выращивании рассады нельзя допускать пересыхания земляного кома. Он должен быть постоянно увлажнен.
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