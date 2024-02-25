«Сидят в одной поре и все»: главные ошибки в выращивании рассады перцев и баклажанов — как их исправить

Срок посева очень важен, и его нужно правильно высчитывать. И баклажаны, и перцы должны быть 75-дневными, когда их высаживают на постоянное место. Сорта, которые будут высажены в теплицу, сеют с 20 февраля, для открытого грунта — с 1 по 15 марта.

— Урожая так нормального не будет. Растения не дадут его в полном объеме, если будут неверного возраста. Плохо и слишком ранняя рассада, и слишком поздняя, — предупреждает агроном.

Еще одна ошибка, которая может серьезно повлиять на растения, — неверная агротехника. И перцы, и баклажаны нужно сеять обязательно на достаточную глубину.