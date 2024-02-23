Сажаем астры: когда сеять цветы на рассаду и что нужно сделать, чтобы они не сгнили

Дачники любят астры за необычный вид и яркий окрас. Цветок прекрасно смотрится в букете и долго стоит после срезки. Но чтобы его вырастить, придется хорошо постараться. Астры очень подвержены грибковым заболеваниям, поэтому и при посеве, и при высадке на постоянное место нужно быть внимательным и правильно это сделать. Разбираемся во всех нюансах с агрономом.
Мы подготовили видео, как правильно сеять астры.
Когда сажать астры на рассаду
Любители астр начинают сеять цветы с конца марта, но идеальный срок всё же немного позже — с 1 по 10 апреля. Растения зацветают примерно через три месяца после посева, значит в июле они уже начнут вас радовать.
В зависимости от сорта лучший возраст рассады к моменту высадки на постоянное место — 50–65 дней. Некоторые виды советуют перед посевом подержать несколько дней в холодильнике. В случае с астрами стоит взять дерновую землю, раскисленный торф и минеральные удобрения.
— Астра очень прихотливая культура в рассаде. Ни в коем случае нельзя использовать навозный перегной, поскольку он несет в себе инфекцию в виде корневой гнили, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если посеять астру слишком рано, то цветы не будут пышными.
В апреле самые благоприятные дни для посева — 12, 13, 19, 21, 22, 23-е. А 5 и 8 апреля лучше отложить семена в сторону.
Лучшие сорта астры
У цветов две основные группы — однолетние и многолетние. Те самые пышные шары, к которым все привыкли в букетах, относятся к однолетним, а небольшие цветы в кустах чаще всего многолетники. Особую популярность в последние годы набирают астры китайские с обильным кустовым цветением.
Среди однолетних культур стоит обратить внимание на: «Дюшес», «Розанна», «Ассоль», «Белоснежка», «Мария». Многолетние астры — «Альпийская», «Розовая», «Кустовая», «Диана», «Кристина».
По форме цветков астры бывают игольчатые, кудрявые, немахровые, шаровидные и другие. Здесь всё зависит от предпочтения цветовода. Но стоит помнить, что особой предрасположенностью к корневым гнилям обладают крупноцветные, игольчатые и пионовидные астры.
— Устойчивость к корневой гнили есть у сорта «Мацумото», но это очень дорогое удовольствие, — отмечает агроном. — Поэтому стоит запастись «Триходермином».
Как сеять астры
Для астр нужно готовить грунт с особым вниманием. Ни в коем случае в нем не должно быть навозного перегноя. Покупной грунт подойдет, если его раскислить, например, доломитовой мукой и добавить минеральные удобрения. Для посева стоит взять рассадный горшок поглубже — 7–10 сантиметров.
«Триходермин» — это биологический препарат, в основе которого гриб триходерма. Он борется с другими грибками и успешно справляется с корневыми гнилями, фитофторозом, альтернариозом и др. Препарат с таким названием выпускают десятки разных производителей.
На дно обязательно высыпать дренаж, например, керамзит или керамические черепки.
— Грунт нужно обязательно пролить слабым раствором марганцовокислого калия. Сначала полить водой, потом раствором и дать земле немного усесться, — отметила Людмила Шубина.
У астр небольшие семена, поэтому глубина посева должна быть около 0,5 сантиметра. Сверху бороздки нужно закрыть землей и пленкой. Культура не требовательна к высоким температурам на всходах, поэтому можно поставить горшок на подоконник. Всходы появятся на 4–5-й день. Лучше всего досвечивать рассаду, чтобы она была крепче, но сильно растения не вытягиваются.
— В рассадном грунте используем марганцовокислый калий и получаем всходы, а при пикировке нужно применять «Фитоспорин» или «Триходермин», чтобы уберечь цветы от корневой гнили. Что-то одно из этого вносят в грунт по инструкции, — советует агроном.
«Фитоспорин» — биологическое средство защиты от грибковых и бактериальных болезней растений на основе бактерии Bacillus subtilis.
Пикировку нужно провести при появлении 2–3 настоящих листьев. На даче цветы высаживают в конце мая — начале июня.
— При пересаживании астры на постоянное место мы опять же можем столкнуться с корневыми гнилями. Нельзя сажать цветок на грядки, которые ранее были унавожены. Астра начнет желтеть и плохо цвести, — предупреждает эксперт. — Если других вариантов нет, то землю нужно обработать «Триходермином» или «Фитоспорином» в разведении, указанном на упаковке.
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