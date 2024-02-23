Сажаем астры: когда сеять цветы на рассаду и что нужно сделать, чтобы они не сгнили

— Астра очень прихотливая культура в рассаде. Ни в коем случае нельзя использовать навозный перегной, поскольку он несет в себе инфекцию в виде корневой гнили, — предупредила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Если посеять астру слишком рано, то цветы не будут пышными.



В апреле самые благоприятные дни для посева — 12, 13, 19, 21, 22, 23-е. А 5 и 8 апреля лучше отложить семена в сторону.

Лучшие сорта астры