Пора сеять перцы и баклажаны: объясняем, как получить крепкую рассаду и какие сорта выбрать

— Если превысить оптимальный срок, то вы потеряете часть урожая. Нельзя высаживать перцы уже с маленькими плодами — растение не будет в итоге плодоносить в полном объеме, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Позднеспелые сорта перцев и баклажанов, которые будут высажены в теплицу, сеют с 20 февраля. В открытом же грунте выращивают скороспелые культуры — их сеют с 1 по 15 марта.

