freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 2/10
usd 90.66
eur 98.64
СрочноГид по новосибирским фуд-кортам
Все новости
Все новости
Семь кругов садаИнструкция

Пора сеять перцы и баклажаны: объясняем, как получить крепкую рассаду и какие сорта выбрать

Нужно точно рассчитать время, исходя из срока высадки растений на постоянное место

187

Баклажанам нужно много тепла. Температура на всходах — не менее +22 градусов, а лучше +25 градусов

Поделиться

Первые овощи дачники сеют на рассаду именно в феврале. В это время нужно не забыть заняться перцами и баклажанами. Эти культуры очень требовательны к теплу, и досветка при пока еще коротком световом дне тоже обязательна. Разбираемся, на каких сортах остановиться и как получить крепкую рассаду.

Когда сажать перец и баклажаны

Срок посева зависит от даты высадки растений на постоянное место. Возраст рассады и перцев, и баклажанов к тому времени должен быть не более 75 дней. У некоторых скороспелых сортов этот срок еще короче — до 65 дней.

— Если превысить оптимальный срок, то вы потеряете часть урожая. Нельзя высаживать перцы уже с маленькими плодами — растение не будет в итоге плодоносить в полном объеме, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Позднеспелые сорта перцев и баклажанов, которые будут высажены в теплицу, сеют с 20 февраля. В открытом же грунте выращивают скороспелые культуры — их сеют с 1 по 15 марта.

По лунному календарю посев лучше всего проводить 12, 13, 14, 20, 21, 22 февраля и 12, 13, 18, 19, 20, 21 марта. Отложите семена в сторону 9 и 10 февраля, а также 8 и 9 марта.

В ближайшие месяцы всего по 2 неблагоприятных дня для посевов

В ближайшие месяцы всего по 2 неблагоприятных дня для посевов

Поделиться

Сорта перцев и баклажанов для теплиц и открытого грунта

Сорта и перцев, и баклажанов делятся на два типа: раннеспелые для открытого грунта и позднеспелые (иногда пишут среднеспелые) для теплицы.

Первые спеют быстрее, но более чувствительны к холоду, поэтому при сильных перепадах температуры их придется укрывать. Вторые поспевают намного позже, и собирать их можно до глубокой осени.

Среди скороспелых сортов перцев стоит попробовать посадить «Здоровяк», «Лидия», «Колобок», «Арсенал», «Буратино». Баклажаны «Робин Гуд», «Мария», «Эпик», «Зелененький» прекрасно поспеют вне теплицы.

В закрытом грунте можно вырастить такие перцы, как «Магно», «Калифорнийское чудо», «Аркано», «Тэзэре». Из сортов баклажанов посеять можно «Алмаз», «Глобус», «Рома», «Андрюша», «Король Севера».

Как вырастить перец и баклажаны из семян

Глубина посева должна быть 1–1,5 сантиметра

Глубина посева должна быть 1–1,5 сантиметра

Поделиться

Часть дачников считают, что пикировка, то есть рассаживание растений, губительна для рассады перцев. Но даже если вы потеряете один–два из-за неаккуратного разделения, то в целом на ситуации это никак не скажется. Идеальная высота рассадного горшка — 7 сантиметров. Главное — не забыть сделать на дне дренаж перед тем, как высыпать питательный грунт.

— Землю нужно увлажнить, сделать бороздки глубиной в 1,5 сантиметра. Их пролейте слабым раствором марганцовокислого калия, — подчеркнула агроном.

Семена нужно выложить на расстоянии в 1–1,5 сантиметра друг от друга, заделать землей, закрыть пленкой. В случае с баклажанами посевной материал можно слегка потереть.

— У семян баклажанов есть такая особенность — твердокаменность. Часто околоплодник или семенная оболочка имеет очень прочную структуру, особенно это характерно для сортов открытого грунта. Семена есть смысл слегка потереть на наждачке, тогда прорастать будет быстрее, — отметила Людмила Шубина.

Агроном добавила, что глубина заделки семян не должна быть меньше одного сантиметра, иначе рассада получится с «шапочкой» — твердой оболочкой. Такие растения придется выбросить.

Многие дачники забывают, что проветривание рассады обязательно. Нужно каждый день на несколько часов снимать пленку с горшков.

— Любое семечко, даже самое маленькое, дышит и хочет свежего воздуха. Особенно это важно, когда появились всходы. Открыли пленку, проветрили и назад закрыли, — объяснила Людмила Шубина. — Нужно постепенно приучать всходы к открытому режиму выращивания.

Температура на всходах должна быть +22... +25 градусов. Баклажаны взойдут на 6–7-й день, а перцы — на 10–12-й день.

Важное про сад и огород

Объясняем, какие культуры и цветы нужно обязательно сеять в феврале и в какие дни.

В начале февраля у дачников не так много забот, и можно спокойно сеять на рассаду цветы. Например, петунии. Разбираемся во всех тонкостях получения пышных и эффектных цветов.

Кустики клубники можно получать не только от взрослых растений вегетативным способом, но и выращивать через рассаду. Разбираемся, как посеять эту мелкосемянную культуру и какие сорта стоит выбрать.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

ДачаСадОгородПерцыБаклажаны
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter