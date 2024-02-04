Пора сеять перцы и баклажаны: объясняем, как получить крепкую рассаду и какие сорта выбрать

Первые овощи дачники сеют на рассаду именно в феврале. В это время нужно не забыть заняться перцами и баклажанами. Эти культуры очень требовательны к теплу, и досветка при пока еще коротком световом дне тоже обязательна. Разбираемся, на каких сортах остановиться и как получить крепкую рассаду.
Когда сажать перец и баклажаны
Срок посева зависит от даты высадки растений на постоянное место. Возраст рассады и перцев, и баклажанов к тому времени должен быть не более 75 дней. У некоторых скороспелых сортов этот срок еще короче — до 65 дней.
— Если превысить оптимальный срок, то вы потеряете часть урожая. Нельзя высаживать перцы уже с маленькими плодами — растение не будет в итоге плодоносить в полном объеме, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Позднеспелые сорта перцев и баклажанов, которые будут высажены в теплицу, сеют с 20 февраля. В открытом же грунте выращивают скороспелые культуры — их сеют с 1 по 15 марта.
По лунному календарю посев лучше всего проводить 12, 13, 14, 20, 21, 22 февраля и 12, 13, 18, 19, 20, 21 марта. Отложите семена в сторону 9 и 10 февраля, а также 8 и 9 марта.
Сорта перцев и баклажанов для теплиц и открытого грунта
Сорта и перцев, и баклажанов делятся на два типа: раннеспелые для открытого грунта и позднеспелые (иногда пишут среднеспелые) для теплицы.
Первые спеют быстрее, но более чувствительны к холоду, поэтому при сильных перепадах температуры их придется укрывать. Вторые поспевают намного позже, и собирать их можно до глубокой осени.
Среди скороспелых сортов перцев стоит попробовать посадить «Здоровяк», «Лидия», «Колобок», «Арсенал», «Буратино». Баклажаны «Робин Гуд», «Мария», «Эпик», «Зелененький» прекрасно поспеют вне теплицы.
В закрытом грунте можно вырастить такие перцы, как «Магно», «Калифорнийское чудо», «Аркано», «Тэзэре». Из сортов баклажанов посеять можно «Алмаз», «Глобус», «Рома», «Андрюша», «Король Севера».
Как вырастить перец и баклажаны из семян
Часть дачников считают, что пикировка, то есть рассаживание растений, губительна для рассады перцев. Но даже если вы потеряете один–два из-за неаккуратного разделения, то в целом на ситуации это никак не скажется. Идеальная высота рассадного горшка — 7 сантиметров. Главное — не забыть сделать на дне дренаж перед тем, как высыпать питательный грунт.
— Землю нужно увлажнить, сделать бороздки глубиной в 1,5 сантиметра. Их пролейте слабым раствором марганцовокислого калия, — подчеркнула агроном.
Семена нужно выложить на расстоянии в 1–1,5 сантиметра друг от друга, заделать землей, закрыть пленкой. В случае с баклажанами посевной материал можно слегка потереть.
— У семян баклажанов есть такая особенность — твердокаменность. Часто околоплодник или семенная оболочка имеет очень прочную структуру, особенно это характерно для сортов открытого грунта. Семена есть смысл слегка потереть на наждачке, тогда прорастать будет быстрее, — отметила Людмила Шубина.
Агроном добавила, что глубина заделки семян не должна быть меньше одного сантиметра, иначе рассада получится с «шапочкой» — твердой оболочкой. Такие растения придется выбросить.
Многие дачники забывают, что проветривание рассады обязательно. Нужно каждый день на несколько часов снимать пленку с горшков.
— Любое семечко, даже самое маленькое, дышит и хочет свежего воздуха. Особенно это важно, когда появились всходы. Открыли пленку, проветрили и назад закрыли, — объяснила Людмила Шубина. — Нужно постепенно приучать всходы к открытому режиму выращивания.
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