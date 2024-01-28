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Семь кругов садаЭксперт

Пора сеять клубнику: объясняем, как из семян вырастить крепкие кустики со сладкой ягодой

Это одна из немногих культур, которая любит кислый грунт

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Для клубники грунт под рассаду раскислять не потребуется

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Свежие грядки клубники нужно высаживать каждый год, чтобы не остаться без сладких ягод из-за постаревших кустов. Но кустики можно получать не только от взрослых растений вегетативным способом, но и выращивать через рассаду. В этом случае можно легко получить с растений первый урожай уже в этом году, хоть и небольшой. Разбираемся, как посеять эту мелкосемянную культуру и какие сорта стоит выбрать.

Агрономическое название клубники — земляника садовая, но мы будем использовать более народное название, которое прижилось среди дачников. То есть «клубника».

Когда сеять клубнику

Клубнику нужно посеять до середины февраля, чтобы кусты успели набраться сил и дать свой первый урожай уже в этом дачном сезоне.

По лунному календарю садовода неблагоприятные дни для посева — 27 января, 9 и 10 февраля. Благоприятные дни — 30 января и 12, 17, 18, 19 февраля.

— Сеянцы зацветут, но собрать с них получится всего по несколько ягод. В первый год кусты укореняются, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Новые кусты нужно высаживать каждый год, чтобы стабильно получать урожай.

Семена земляники не нужно присыпать землей

Семена земляники не нужно присыпать землей

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Перед выбором сортов нужно решить, какой именно вид клубники вам нужен — обычная или ремонтантная. Второй позволяет собирать урожай несколько раз за сезон, и чаще всего ягоды остаются до первых холодов.

Ремонтантную клубнику лучше всего выбирать мелкоплодную — так ягоды будут успевать вызревать. Среди сортов себя зарекомендовали «желтое чудо», «искушение», «альпийская».

В Сибири также нужно быть внимательным при выборе сортов: они должны быть районированными, устойчивыми к заморозкам. Хорошо себя показали «первоклассница», «орленок», «даренка», «диамант» и «сладкоежка».

Как сеять клубнику семенами

Землянику трудно прорастить, но в уходе она неприхотлива

Землянику трудно прорастить, но в уходе она неприхотлива

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Земляника хорошо растет в кислом грунте, а значит, в покупную рассаду не нужно будет добавлять доломитовую муку. На дно рассадного горшка нужно высыпать дренаж (например, керамзит), а затем уже засыпать землю. Слегка увлажните ее.

Сделайте бороздочки глубиной около 5 мм с расстоянием между ними в 2–3 см. Для этого подойдет линейка или карандаш.

— Борозды нужно пролить слабым раствором марганцовокислого калия, — советует Людмила Шубина, агроном. — Высыпаем аккуратно семена. Сверху закрывать их землей не нужно.

Для всходов потребуется температура около +22 градусов, других особых требований у растения нет. Аккуратно увлажните землю пульверизатором и закройте горшок пленкой. Придется набраться терпения: всходы должны появиться только на 15–20-й день.

Агроном советует досвечивать рассаду, а также регулярно проветривать рассадный горшок и увлажнять землю. Грунт пересыхать не должен.

Как вырастить клубнику из семян

Важно не упустить время для пикировки

Важно не упустить время для пикировки

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От правильной и вовремя проведенной пикировки (рассаживания) земляники зависит, насколько быстро приживутся кусты. Ее проводят, когда у растения уже есть 5–6-й настоящий лист. Нужно сменить рассадные горшки на индивидуальные стаканчики.

— Для этого лучше всего выбрать 200-граммовые горшочки. На дне обязателен дренаж. Для пересадки нужен питательный и рыхлый грунт, — отметила агроном.

В этом случае корневая система будет развиваться правильно. До высадки в открытый грунт можно подкормить растения гуматами. На постоянное место кусты высаживают в конце мая — начале июня. Новые растения смогут дать первые ягоды в течение месяца.

Важное про сад и огород

Эустома остается одним из самых модных цветков. Капризное растение очень красиво, и многие хотят иметь его в своем саду, но трудности проращивания и дороговизна семян отталкивают дачников.

Очень важно выбрать правильный грунт, проверить его и дополнить необходимыми подкормками. Разбираемся в нюансах подбора и смешивания земли для рассады, а также в основных принципах посева.

Вместе с агрономом составили посадочный календарь на январь, чтобы вы ничего не забыли и не остались без урожая.

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