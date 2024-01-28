Пора сеять клубнику: объясняем, как из семян вырастить крепкие кустики со сладкой ягодой

Когда сеять клубнику

Клубнику нужно посеять до середины февраля, чтобы кусты успели набраться сил и дать свой первый урожай уже в этом дачном сезоне.

По лунному календарю садовода неблагоприятные дни для посева — 27 января, 9 и 10 февраля. Благоприятные дни — 30 января и 12, 17, 18, 19 февраля.



— Сеянцы зацветут, но собрать с них получится всего по несколько ягод. В первый год кусты укореняются, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Новые кусты нужно высаживать каждый год, чтобы стабильно получать урожай.

