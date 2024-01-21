Как сажать рассаду: выбираем грунт и вносим правильные подкормки

От качества грунта для рассады зависит во многом успех дачного сезона. Богатый урожай не получить, если растения будут слабыми и нездоровыми. Именно поэтому очень важно выбрать правильный грунт, проверить его и дополнить необходимыми подкормками. Разбираемся в нюансах подбора и смешивания земли для рассады, а также в основных принципах посева.
Какой грунт лучше для рассады
Правильная почва для рассады — залог будущего урожая. В торфяном, тяжелом и кислом грунте крепкую рассаду не получить, поэтому нужно очень внимательно его выбирать и готовить. Нередко в расфасованной земле водятся и вредители. Особенно дачников донимают паутинный клещ, щитовка, тля и другие малоприятные насекомые, которые могут быть в покупном пакете.
Грунт перед посевом стоит обработать крепким раствором марганцового калия. Пытаться обрабатывать почву термически не стоит.
— Нельзя землю прокаливать в духовке или обжаривать — так вы уничтожите все нужные, полезные микроорганизмы и сделаете ее просто мертвой, — предупреждает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — После обработки раствором марганца лучше провести тестовые посевы. Сейчас на это есть время.
Чаще всего производители земли для рассады идут по самому простому пути и фасуют рыхлый верховой торф. Несмотря на свою легкость, такой грунт обычно слишком кислый для рассады. У всходов перестает нормально развиваться корневая система и растения останавливаются в своем развитии. Тестовые посадки покажут, насколько грунт качественный — это достаточно простой и малозатратный способ. Анализаторы почвы, полоски и другие приспособления стоят дорого.
Для биотеста понадобятся семена быстро всхожих и дешевых культур — редиса или капусты. Если они взойдут и перестанут расти, то грунт кислый и нужно будет в него добавлять доломитовую муку или мел.
В идеале грунт готовить лучше самостоятельного. У идеальной земли для рассады три составляющие: дерновая земля, разрыхлитель и перегной.
В качестве разрыхлителя чаще всего берут торф, но его можно заменить перлитом, вермикулитом, песком, перепревшими опилками. Если выбрать именно торф, то придется нейтрализовать его кислоту доломитовой мукой — 2–3 ложки на ведро.
Крепкой рассаде также требуются азот, фосфор и калий.
Как сажать рассаду в домашних условиях
Каждая культура требует своей агротехники, но есть и общие принципы. Чаще всего семена сеют в одну небольшую емкость и потом распикировывают в отдельные емкости — это экономит время, силы и средства.
Емкость для сеянцев может быть не высокой, но обязательно непрозрачной. На дне необходимо сделать дренаж с отверстиями для вывода воды и выложить гальку, мелкий керамзит или гравий. Без этого прорастать семена будут плохо и из-за лишней жидкости могут легко загнить.
На дренаж нужно выложить слой грунта, затем семена по той агротехнике, которую требует культура, и после полива закрыть рассадный горшок пленкой. Поливать нежные всходы лучше пульверизатором или через донышко.
Чем подкормить рассаду и всходы
Желание получить максимально крепкую и здоровую рассаду понятно, но чрезмерное рвение может сыграть злую шутку. Всходы и совсем молодая рассада очень нежные и чувствительные, и их очень просто сжечь и загубить удобрениями. Если вы правильно приготовили грунт, то подкормки не потребуются вплоть до пикировки — рассаживания растений по разным стаканчикам.
— К сеянцам нужно относиться как к малым детям. Не нужно закармливать их, — подчеркнула агроном. — Тех субстратов и минеральных добавок, которые мы изначально внесли в грунт, будет достаточно, чтобы растения правильно развивались вплоть до пересадки в открытый грунт.
Подкормки нужно вносить, только если начались проблемы с развитием растений. Например, они перестали расти. Это признак кислой почвы.
— Из-за того что почва кислая, корневая система не развивается, и элементы питания очень плохо усваиваются, — объяснила Людмила Шубина. — Нужно внести кальциевую селитру в той дозировке, что указана на упаковке — обычно это чайная ложка на три литра воды.
Что еще почитать про сад и огород
Вместе с агрономом составили посадочный календарь на январь, чтобы вы ничего не забыли и не остались без урожая.
В октябре во время заморозков новосибирцы продолжали собирать клубнику.
Мы разобрались во всех нюансах приготовления капусты с фуд-блогером и приводим несколько очень вкусных и простых рецептов.