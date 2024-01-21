Как сажать рассаду: выбираем грунт и вносим правильные подкормки

Чаще всего производители земли для рассады идут по самому простому пути и фасуют рыхлый верховой торф. Несмотря на свою легкость, такой грунт обычно слишком кислый для рассады. У всходов перестает нормально развиваться корневая система и растения останавливаются в своем развитии. Тестовые посадки покажут, насколько грунт качественный — это достаточно простой и малозатратный способ. Анализаторы почвы, полоски и другие приспособления стоят дорого.

Для биотеста понадобятся семена быстро всхожих и дешевых культур — редиса или капусты. Если они взойдут и перестанут расти, то грунт кислый и нужно будет в него добавлять доломитовую муку или мел.