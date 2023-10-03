В октябре во время заморозков новосибирцы продолжают собирать клубнику — поразительные фото

Новосибирцы продолжают собирать клубнику на своих дачах во время заморозков. Агрономическое название ягоды — земляника садовая, а столь холодостойкие и поздние сорта называют ремонтантными.
— Ремонтантная земляника дает урожай спокойно весь сентябрь, но при первых заморозках цветоносы погибают, — объяснила Людмила Шубина, новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В этом году осень нас побаловала. Заморозков не было до 26 сентября.
Сейчас уже кусты больше не будут плодоносить, поэтому последний урожай нужно срочно снимать. Новосибирцы показали, что им удается собирать в начале октября и назвали сорта.
— До мороза 2 октября собирали. Сорт Гора Эверест, — прислала фото читательница НГС Ольга.
— Мороз, а ягодка еще цветет, — отметила читательница НГС Юлия.
Сохраняйте себе чек-лист самых важных дел при закрытии дачного сезона.