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Семь кругов сада

В октябре во время заморозков новосибирцы продолжают собирать клубнику — поразительные фото

Ремонтантные сорта способны давать урожай в середине осени

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Ягода достаточно крупная для осени

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Новосибирцы продолжают собирать клубнику на своих дачах во время заморозков. Агрономическое название ягоды — земляника садовая, а столь холодостойкие и поздние сорта называют ремонтантными.

— Ремонтантная земляника дает урожай спокойно весь сентябрь, но при первых заморозках цветоносы погибают, — объяснила Людмила Шубина, новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — В этом году осень нас побаловала. Заморозков не было до 26 сентября.

Сейчас уже кусты больше не будут плодоносить, поэтому последний урожай нужно срочно снимать. Новосибирцы показали, что им удается собирать в начале октября и назвали сорта.

— До мороза 2 октября собирали. Сорт Гора Эверест, — прислала фото читательница НГС Ольга.

Сорт Гора Эверест

Сорт Гора Эверест

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Ампельный сорт Cherry

Ампельный сорт Cherry

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— Мороз, а ягодка еще цветет, — отметила читательница НГС Юлия.

Ее владелица называет просто «ремонтантной»

Ее владелица называет просто «ремонтантной»

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Ягоды нужно уже собирать

Ягоды нужно уже собирать

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