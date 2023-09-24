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Семь кругов сада

Готовим дачу к зиме: чек-лист самых важных дел при закрытии сезона — не забудьте про них

Сохраните себе важную картинку, чтобы весной не получить неприятные сюрпризы

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С октября по декабрь у дачников будет небольшая передышка

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Большинство дачников закрывают сезон именно в сентябре — еще тепло, есть вода и возможность сделать все необходимое. Чтобы весной не хвататься за голову, важно не забыть убраться и посадить озимые культуры на огороде, а так же правильно обработать теплицу и закрыть дом. Сохраняйте себе чек-лист самых важных дел.

Что нужно сделать на огороде

В первую очередь нужно собрать остатки урожая. Последними с огорода и сада уходят — капуста, тыква, калина и рябина. Все здоровые пожнивные остатки нужно вкопать в землю.

— Осенью огород перекапываем крупно — лучше всего лопатой, не разбивая комки земли. Так она хорошо промерзнет и будет меньше вредителей и болезней, — объяснила Людмила Шубина, новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Осенью вносятся обязательно удобрения — калий и фосфор. Именно в сентябре-октябре можно даже вкопать свежий навоз, потому что к следующему сезону он успеет перепреть. Нужно перед закрытием сезона скопать сидераты, если вы сеяли их осенью.

Что нужно посадить осенью

Капуста уходит с огорода последней

Капуста уходит с огорода последней

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Именно осенью высаживается озимый чеснок. Вано помнить, что грядку под него нужно вскопать примерно за неделю до высадки, чтобы земля успела осесть.

В цветнике обязательно нужно подрезать розы — под углом 45 градусов.

— Удаляют побеги старше 4 лет, все сухие ветки. Обрежьте половину длины веток, обычно выше 5–6 почки, — советует агроном.

Осенью обязательно нужно посадить тюльпаны, им нужен холод для того, чтобы заложить красивый цветок. Осенью высаживаются плодово-ягодные культуры. Обязательна санитарная обрезка сада. Весной лучше сажать только вишню, сливу, абрикосы и облепиху.

Что сделать в доме и в теплице

На даче нужно слить воду со всех емкостей. Теплицу обязательно обработать от вредителей и болезней. Но важно соблюдать при этом технику безопасности.

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Из дачного домика увозите все горючие жидкости и пищевые продукты.

— Обязательно разложите отраву от грызунов — в дровяниках, сарайках, компостных кучах и в доме, — перечислила Людмила Шубина.

Спрячьте инвентарь, убедитесь, что дом цел — нет трещин. Перед отъездом важно отключить свет и газ.

Важное про сад и огород

На огороде у дачников осталось не так много овощей — у большинства еще не убраны капуста и тыква. Очень важно не пропустить срок сбора.

Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину, чтобы они были вкусными — советы агронома.

После сбора овощей и ягод самое время доставать лопаты, защитные костюмы и браться за удобрения.

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