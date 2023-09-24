Готовим дачу к зиме: чек-лист самых важных дел при закрытии сезона — не забудьте про них

Большинство дачников закрывают сезон именно в сентябре — еще тепло, есть вода и возможность сделать все необходимое. Чтобы весной не хвататься за голову, важно не забыть убраться и посадить озимые культуры на огороде, а так же правильно обработать теплицу и закрыть дом. Сохраняйте себе чек-лист самых важных дел.
Что нужно сделать на огороде
В первую очередь нужно собрать остатки урожая. Последними с огорода и сада уходят — капуста, тыква, калина и рябина. Все здоровые пожнивные остатки нужно вкопать в землю.
— Осенью огород перекапываем крупно — лучше всего лопатой, не разбивая комки земли. Так она хорошо промерзнет и будет меньше вредителей и болезней, — объяснила Людмила Шубина, новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.
Осенью вносятся обязательно удобрения — калий и фосфор. Именно в сентябре-октябре можно даже вкопать свежий навоз, потому что к следующему сезону он успеет перепреть. Нужно перед закрытием сезона скопать сидераты, если вы сеяли их осенью.
Что нужно посадить осенью
Именно осенью высаживается озимый чеснок. Вано помнить, что грядку под него нужно вскопать примерно за неделю до высадки, чтобы земля успела осесть.
В цветнике обязательно нужно подрезать розы — под углом 45 градусов.
— Удаляют побеги старше 4 лет, все сухие ветки. Обрежьте половину длины веток, обычно выше 5–6 почки, — советует агроном.
Осенью обязательно нужно посадить тюльпаны, им нужен холод для того, чтобы заложить красивый цветок. Осенью высаживаются плодово-ягодные культуры. Обязательна санитарная обрезка сада. Весной лучше сажать только вишню, сливу, абрикосы и облепиху.
Что сделать в доме и в теплице
На даче нужно слить воду со всех емкостей. Теплицу обязательно обработать от вредителей и болезней. Но важно соблюдать при этом технику безопасности.
Из дачного домика увозите все горючие жидкости и пищевые продукты.
— Обязательно разложите отраву от грызунов — в дровяниках, сарайках, компостных кучах и в доме, — перечислила Людмила Шубина.
Спрячьте инвентарь, убедитесь, что дом цел — нет трещин. Перед отъездом важно отключить свет и газ.
Важное про сад и огород
На огороде у дачников осталось не так много овощей — у большинства еще не убраны капуста и тыква. Очень важно не пропустить срок сбора.
Когда собирать калину, черноплодную и красную рябину, чтобы они были вкусными — советы агронома.
После сбора овощей и ягод самое время доставать лопаты, защитные костюмы и браться за удобрения.