Готовим дачу к зиме: чек-лист самых важных дел при закрытии сезона — не забудьте про них

— Осенью огород перекапываем крупно — лучше всего лопатой, не разбивая комки земли. Так она хорошо промерзнет и будет меньше вредителей и болезней, — объяснила Людмила Шубина, новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

Осенью вносятся обязательно удобрения — калий и фосфор. Именно в сентябре-октябре можно даже вкопать свежий навоз, потому что к следующему сезону он успеет перепреть. Нужно перед закрытием сезона скопать сидераты, если вы сеяли их осенью.