НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+19°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

вос.

 755мм 26%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,82
EUR 98,95
Реклама

ТЕМА ДНЯ

На Красной площади начался главный Парад страны

Выбираем лучший бизнес вместе
Планы на выходные
День Победы онлайн
Куда отправить ребенка летом
История узницы Дахау
Позаботиться о теле
Как уберечь дачу от пожара
Бандитские замки
Срок за взятку лошадьми
НГС в Telegram
Здоровье Народная премия НГС истории «Каждый имеет право быть собой»: сибиряк съездил во Францию и придумал работу для особенных людей — за нее им платят зарплату

«Каждый имеет право быть собой»: сибиряк съездил во Францию и придумал работу для особенных людей — за нее им платят зарплату

Мастерская стала отдушиной для ее обитателей — ребята изготавливают товары для маркетплейсов

624
4 комментария
Артем Барсуков, директор и соучредитель АНО «Важен каждый»

Приятно знать, что мир не без добрых людей, и история Артема Барсукова тому подтверждение. С детства он видел пример помощи нуждающимся от своих родителей и вырос отзывчивым и открытым человеком. Мужчина открыл инклюзивную мастерскую для людей с ментальными нарушениями и инвалидностью, дал им работу, поддержку и возможность почувствовать себя счастливее. Корреспонденты НГС посетили необычную мастерскую и познакомились с ее дружными обитателями — рассказываем подробности.

«Человек сам делает выбор — я выбрал помогать»

Несколько лет назад Артем Барсуков путешествовал по Франции вместе со своей невестой, и ему на глаза попалась община для людей с ментальными нарушениями. Он говорит, что та поездка навсегда изменила его жизнь: мужчина настолько вдохновился идеей, что решил организовать похожее место и в своем городе.

— Я с детства был добрым человеком. В моей семье родители всегда кому-то помогали, я видел пример, который сыграл определенную роль в моем будущем. Человек сам делает выбор — я выбрал помогать, — объясняет он.

Реализовать задуманное получилось не сразу. Открытию инклюзивной мастерской предшествовали десять лет волонтерства. Артем получил образование социолога, прошел практику в психоневрологическом диспансере, научился общаться с людьми с нарушениями развития. Постепенно рядом с ним собрался круг таких же неравнодушных к чужой беде людей, которые со временем стали частью его жизни.

Артем ездил в Москву, в Петербург, смотрел, как там устроены подобные организации. У него появилось понимание специфики работы. Результатом стала открытая два года назад АНО «Важен каждый». У организации нет ни спонсоров, ни меценатов — все держится на плечах Артема и его коллег.

«Мы все разные, и способности у всех тоже разные»

В инклюзивной мастерской трудится 12 человек

Инклюзивная мастерская — это место, куда люди с ментальными нарушениями приходят заниматься творчеством. Они работают и получают за свой труд оплату. Артем называет их коллегами: вместе они изготавливают свечи, сувениры и предметы кухонной утвари из дерева.

— Мы все разные, и способности у всех тоже разные. Есть люди, которых из-за их особенностей не берут на работу, потому что человеку сложно концентрироваться, он неусидчивый, многозадачность вызывает тревожность и панику. Кто-то рождается с инвалидностью, кто-то приобретает ее вследствие аварии или спортивной травмы, у кого-то мог произойти нервный срыв — в нашей мастерской таких трое, — рассказывает он. Артем считает, что человек очень хрупок: то, что для кого-то может стать жизненным опытом, для другого станет психологической травмой.

Самое ценное, что происходит в стенах мастерской — это социализация. Люди, привыкшие вести затворнический образ жизни, учатся быть частью чего-то большего: они работают, заводят друзей, делятся друг с другом переживаниями, развлекаются, поют песни под гитару. В этом, по мнению их руководителя, заключается настоящее счастье.

Рабочий день в мастерской

В конце апреля ребята из мастерской приняли участие в Крафт-фестиваль «Керамизо», где продавали свои изделия — им удалось заработать 9 000 рублей

Ребята приходят в мастерскую каждый день, кроме выходных и праздников. Их день начинается с 9 утра и заканчивается к 13 часам, хотя четкого графика и строгого распорядка нет.

Артем объясняет: его подопечным нужны защищенные условия труда, чтобы никто на них не кричал, не ругал за испорченный кусочек дерева или за криво скрученную свечу, не выписывал штрафов. Не получилось сегодня — не беда, получится завтра.

— Когда государство выделяет нам субсидии, ребята получают вознаграждение в размере МРОТ. Сейчас действующих субсидий у организации нет, поэтому действует сдельная оплата труда — это около 5 000 рублей в месяц, МРОТ мы не вытягиваем, — объясняет Артем Барсуков.

Изготавливать свечи — занятие весьма медитативное

Он считает, что любой труд должен быть оплачиваемым, а ребята рады, что могут самостоятельно зарабатывать деньги. Изделия ручной работы продают на маркетплейсах, иногда команда инклюзивной мастерской участвует в ярмарках. К примеру, набор свечей из 4 штук можно купить за 450 рублей, а из 6 — за 670 рублей. Разделочная доска из дерева продается за 1500 рублей, сувениры — 1000 рублей.

Инклюзивная мастерская расположена в Краснообске. Помещение для занятий небольшое: 2 на 3 метра, 12 человек помещаются в нем с трудом. Артем Барсуков рассказывает, что им с коллегами удалось найти помещение больше — 270 квадратов, но оно нуждается в ремонте.

Еще немного из жизни мастерской

Ребята занимаются каждый день по 4 часа

За два года через мастерскую прошло уже около 30 человек. Кому-то нравится заниматься каждый день, а кто-то предпочитает появляться только по праздникам. На Новый год к ребятам приезжали волонтеры из театрального кружка и помогали ставить праздничный спектакль. Преподаватели занимаются с ними по сей день: готовят постановку ко Дню пожилого человека — некоторые участвуют с удовольствием, а любители побыть в тишине продолжают тихонько заниматься привычной работой.

— Ребята стали ответственнее и самостоятельнее, завели друзей, они ездят друг к другу в гости — это бесценно. Мы разговариваем, устраиваем беседы о важном: помогать, прощать, не обижать. Я хочу, чтобы они ощущали себя комфортно, чувствовали, что это их место и никто их не обидит. Все мы не идеальны, у нас каждый имеет право быть собой. Мои ребята — красавчики, я очень ими горжусь, — признается Артем Барсуков

Что еще почитать

Пачка мыла — уже помощь: две подруги, мама в декрете и жена дьякона дают вторую жизнь ненужным вещам — и выручают десятки людей.

«Я выбрала правильную дорогу»: сибирячка закрыла модный салон и отказалась от денежной работы, чтобы учить детей.

Дом слёз: НГС попал в секретное место, где живут отчаявшиеся женщины, — мужчинам вход воспрещен.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«А когда набережная будет?»: Новосибирская епархия планирует стройку возле домов «Весеннего» — почему жители против
Алексей Гриценко
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют особое влияние майского новолуния — советы новосибирского астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Юлия,  50

Татьяна,  32

Dmitriy,  32

ЭтоЯ,  50

Елена,  36

Ivan,  51

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление