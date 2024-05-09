«Каждый имеет право быть собой»: сибиряк съездил во Францию и придумал работу для особенных людей — за нее им платят зарплату

Артем Барсуков, директор и соучредитель АНО «Важен каждый» Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Приятно знать, что мир не без добрых людей, и история Артема Барсукова тому подтверждение. С детства он видел пример помощи нуждающимся от своих родителей и вырос отзывчивым и открытым человеком. Мужчина открыл инклюзивную мастерскую для людей с ментальными нарушениями и инвалидностью, дал им работу, поддержку и возможность почувствовать себя счастливее. Корреспонденты НГС посетили необычную мастерскую и познакомились с ее дружными обитателями — рассказываем подробности.



«Человек сам делает выбор — я выбрал помогать»

Несколько лет назад Артем Барсуков путешествовал по Франции вместе со своей невестой, и ему на глаза попалась община для людей с ментальными нарушениями. Он говорит, что та поездка навсегда изменила его жизнь: мужчина настолько вдохновился идеей, что решил организовать похожее место и в своем городе.



— Я с детства был добрым человеком. В моей семье родители всегда кому-то помогали, я видел пример, который сыграл определенную роль в моем будущем. Человек сам делает выбор — я выбрал помогать, — объясняет он.



Реализовать задуманное получилось не сразу. Открытию инклюзивной мастерской предшествовали десять лет волонтерства. Артем получил образование социолога, прошел практику в психоневрологическом диспансере, научился общаться с людьми с нарушениями развития. Постепенно рядом с ним собрался круг таких же неравнодушных к чужой беде людей, которые со временем стали частью его жизни.



Артем ездил в Москву, в Петербург, смотрел, как там устроены подобные организации. У него появилось понимание специфики работы. Результатом стала открытая два года назад АНО «Важен каждый». У организации нет ни спонсоров, ни меценатов — все держится на плечах Артема и его коллег.

«Мы все разные, и способности у всех тоже разные»

В инклюзивной мастерской трудится 12 человек Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Инклюзивная мастерская — это место, куда люди с ментальными нарушениями приходят заниматься творчеством. Они работают и получают за свой труд оплату. Артем называет их коллегами: вместе они изготавливают свечи, сувениры и предметы кухонной утвари из дерева.



— Мы все разные, и способности у всех тоже разные. Есть люди, которых из-за их особенностей не берут на работу, потому что человеку сложно концентрироваться, он неусидчивый, многозадачность вызывает тревожность и панику. Кто-то рождается с инвалидностью, кто-то приобретает ее вследствие аварии или спортивной травмы, у кого-то мог произойти нервный срыв — в нашей мастерской таких трое, — рассказывает он. Артем считает, что человек очень хрупок: то, что для кого-то может стать жизненным опытом, для другого станет психологической травмой.

Самое ценное, что происходит в стенах мастерской — это социализация. Люди, привыкшие вести затворнический образ жизни, учатся быть частью чего-то большего: они работают, заводят друзей, делятся друг с другом переживаниями, развлекаются, поют песни под гитару. В этом, по мнению их руководителя, заключается настоящее счастье.

Рабочий день в мастерской

В конце апреля ребята из мастерской приняли участие в Крафт-фестиваль «Керамизо», где продавали свои изделия — им удалось заработать 9 000 рублей Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Ребята приходят в мастерскую каждый день, кроме выходных и праздников. Их день начинается с 9 утра и заканчивается к 13 часам, хотя четкого графика и строгого распорядка нет.



Артем объясняет: его подопечным нужны защищенные условия труда, чтобы никто на них не кричал, не ругал за испорченный кусочек дерева или за криво скрученную свечу, не выписывал штрафов. Не получилось сегодня — не беда, получится завтра.



— Когда государство выделяет нам субсидии, ребята получают вознаграждение в размере МРОТ. Сейчас действующих субсидий у организации нет, поэтому действует сдельная оплата труда — это около 5 000 рублей в месяц, МРОТ мы не вытягиваем, — объясняет Артем Барсуков.

Изготавливать свечи — занятие весьма медитативное Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Он считает, что любой труд должен быть оплачиваемым, а ребята рады, что могут самостоятельно зарабатывать деньги. Изделия ручной работы продают на маркетплейсах, иногда команда инклюзивной мастерской участвует в ярмарках. К примеру, набор свечей из 4 штук можно купить за 450 рублей, а из 6 — за 670 рублей. Разделочная доска из дерева продается за 1500 рублей, сувениры — 1000 рублей.



Инклюзивная мастерская расположена в Краснообске. Помещение для занятий небольшое: 2 на 3 метра, 12 человек помещаются в нем с трудом. Артем Барсуков рассказывает, что им с коллегами удалось найти помещение больше — 270 квадратов, но оно нуждается в ремонте.

Еще немного из жизни мастерской

Ребята занимаются каждый день по 4 часа Источник: Алина Скитович / NGS.RU











За два года через мастерскую прошло уже около 30 человек. Кому-то нравится заниматься каждый день, а кто-то предпочитает появляться только по праздникам. На Новый год к ребятам приезжали волонтеры из театрального кружка и помогали ставить праздничный спектакль. Преподаватели занимаются с ними по сей день: готовят постановку ко Дню пожилого человека — некоторые участвуют с удовольствием, а любители побыть в тишине продолжают тихонько заниматься привычной работой.



— Ребята стали ответственнее и самостоятельнее, завели друзей, они ездят друг к другу в гости — это бесценно. Мы разговариваем, устраиваем беседы о важном: помогать, прощать, не обижать. Я хочу, чтобы они ощущали себя комфортно, чувствовали, что это их место и никто их не обидит. Все мы не идеальны, у нас каждый имеет право быть собой. Мои ребята — красавчики, я очень ими горжусь, — признается Артем Барсуков



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