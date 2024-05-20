Били и насиловали. Истории бежавших от домашнего кошмара с Северного Кавказа

MSK1.RU рассказывает истории выходцев из республик Северного Кавказа, которые заявили, что подвергались насилию Источник: правозащитники, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике / T.me











19-летняя Лия Заурбекова сбежала из дома, заявив, что подвергалась психологическому и физическому насилию со стороны родственников. Девушка несколько часов провела в отделе полиции на Каширском шоссе в Москве, которое окружила группа чеченцев. Ее спасли полицейские, а после Лия уехала из России. Она попросила не искать ее и сказала, что боится внимания чеченских властей, так как ее могут «насильно вернуть обратно».

Это не единственный случай, когда девушки и парни с Северного Кавказа заявляют, что подвергаются насилию со стороны близких, и пытаются сбежать. Часть из них боится вернуться домой, ожидая еще большей агрессии от близких, другие боятся убийства чести. MSK1.RU собрал последние резонансные истории.

Убийствами чести называют расправу над членом семьи, которого подозревают в неподобающем поведении (с точки зрения традиций или устоев семьи).

Побег Седы Сулеймановой и уголовное дело об убийстве

Уроженку Чечни Седу Сулейманову хотели насильно выдать замуж под угрозой убийства чести. Девушка была против этого, поэтому в семье возникали конфликты. Мать обыскивала ее вещи, проверяла телефон и запрещала гулять после работы. В 2022-м она решила бежать.

Седа обратилась за помощью к правозащитникам и переехала в Петербург. Там ее попытался найти брат, чтобы забрать домой. Летом 2023-го, по информации правозащитников, к Седе и ее парню Станиславу Кудрявцеву пришли четверо мужчин, которые представились полицейскими. Их увезли в отдел полиции.

Наши коллеги из «Фонтанки» выяснили, что 26-летнюю Седу задержали силовики из Чечни. Кудрявцева вскоре отпустили из отдела, а Сулеймановой сообщили, что ее подозревают в краже украшений стоимостью в 150 тысяч рублей. Она вину не признала.

Правозащитники указывают, что через такую схему (обвинения в краже денег или драгоценностей) нередко пытаются найти сбежавших от домашнего насилия.

Источник: правозащитники











Через несколько дней после задержания Седы уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев выложил фотографию с ней.

— В ходе беседы убедился, что ей ничего не угрожает, она находится в безопасности. Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Она себя хорошо чувствует. Никаких нарушений прав и притеснений в отношении нее нет, — подписал фото Солтаев.

Осенью 2023-го уполномоченный по правам человека в Чечне опубликовал видео с девушкой, написав, что навестил ее. На ролике Мансур Солтаев и Седа Сулемайнова одеты так же, как и на фото, которое появилось летом.

— Я разговаривал с ее родственниками и с самой девушкой. Увидел, что ей приятно находиться вместе с родными. Седа опровергает слухи и различные сообщения, связанные с ней. Девушка находится в хорошем расположении духа, каких-либо жалоб она не имеет, — сообщил омбудсмен.

Сама девушка на записи ничего не говорила.

Источник: уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике / T.me











Источник: уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике / T.me

Эти публикации не показались правозащитникам и друзьям Седы убедительными. Подруга Сулеймановой Елена Патяева неоднократно выходила на одиночные пикеты в Петербурге. А член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева обратилась в Прокуратуру РФ и Чеченской Республики.

В апреле 2024-го она опубликовала ответ от ведомств, в котором говорится, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Источник: МеркачеваПрава / T.me











Обряды экзорцизма и угрозы убийством чести

Марина Яндиева предпринимала несколько попыток уехать от своей семьи из Ингушетии. Она рассказывала, что в 2011-м поступила в московский вуз, но через четыре года родственники насильно вернули ее на малую родину. Затем девушка пыталась уехать в 2016 году, но ее нашли неизвестные и отправили в Ингушетию.

Третью попытку сбежать Марина предприняла в октябре 2023-го. Она заявила, что ее подвергали насилию и обрядам экзорцизма, чтобы выгнать нечистый дух. Девушка обратилась к правозащитникам, которые помогли перевезти ее в другой город.

Вскоре родственники Яндиевой вышли на юриста Магомеда Аламова, который помогал сбежать Марине. Ему, по его словам, поставили условие: или он возвращает девушку домой, или через несколько дней его убьют. Как утверждали правозащитники, Аламов не знал ни имени попутчицы, ни подробностей поездки из соображений безопасности. Он просто помог ей преодолеть часть пути.

Яндиева обратилась к уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой. Она заявила, что ничего не знала об Аламове и добровольно ушла из дома.

— Меня фактически удерживали там насильно на протяжении последних семи лет. У меня был отнят паспорт, мои передвижения ограничивались, то есть мне не позволялось никуда выходить без ведома и сопровождения моих родственников. А также с многократными угрозами убийством чести в случае ослушания, — рассказала девушка на видео.

Источник: правозащитники

Через несколько месяцев после этого Яндиева вновь вышла на связь. Она записала ролик, в котором рассказала, что уехала из России. Девушка заявила, что чувствует себя «настолько счастливой, как никогда доселе» и попросила не искать ее.

Четыре сестры из Дагестана

В 2022 году при попытке перейти границу между Россией и Грузией задержали четырех сестер из Дагестана: Хадижат и Патимат Хизриевых, Аминат Газимагомедову и Патимат Магомедову. Их удерживали на КПП «Верхний Ларс» больше 10 часов.

Девушки сообщили, что пытались спастись от насилия со стороны родственников. Их оскорбляли, избивали, а в детстве подвергли калечащей процедуре женского обрезания. В интервью Ксении Собчак сестры также рассказывали, что им не разрешили получить образование, чтобы те не контактировали с мужчинами. Девушки окончили только 7 классов. Решение сбежать они приняли после того, как одну из них захотели выдать замуж за двоюродного брата.

Источник: правозащитники











Источник: правозащитники











У четырех сестер отобрали паспорта. Официальную причину промедления сотрудники погранслужбы не называли. По словам правозащитников, те ссылались то на стандартные процедуры проверки на КПП, то на долги девушек и заявляли, что на них подано заявление о краже.

За время, пока девушки ожидали своей очереди на «Верхнем Ларсе», туда приехали брат и мать Хизриевых, которые хотели забрать девушек.

— Сначала сказали, что едут родственники, а когда мы сказали, что мы их боимся, они ответили, что никто не едет за нами. И потом [пограничники] сказали, что мы нарушили моральный кодекс. Это меня больше всего шокировало, — вспоминала Хадижат Хизриева.

В комнате вместе со сбежавшими от насилия была адвокат. Она выложила видео, на котором родственники прошли к девушкам. Эта история получила большую огласку в СМИ, благодаря чему девушкам удалось уехать из страны.

Источник: правозащитники

Политэмигрант из Нидерландов

В феврале 2023 года в аэропорту Домодедово задержали 28-летнего Идриса Арсамикова. Мужчина прилетал проститься с отцом в Чечне и собирался вернуться в Нидерланды, где прожил пять лет как политэмигрант.

СМИ писали, что Идрис попросил убежища в Европе, поскольку на своей малой родине подвергался насилию. Арсамикова подозревали в гомосексуальности (международное движение ЛГБТ — признано экстремистским и запрещено в России).

«Коммерсантъ» также указывал, что Идриса задержали потому, что он был объявлен в федеральный розыск в Чечне по статье о мошенничестве.

Источник: RTVI / T.me











Через два дня после задержания мужчина записал видеообращение. Он попросил правозащитников «отстать с их попытками защитить его какие-то права» и заявил, что в интернете начали публиковать какие-то непристойные записи, которые оскорбляют его и его фамилию.

— Какого черта вы лезете в мои права? Меня здесь в Чечне довольно-таки ценят мои права, уважают как человека. А вы из мухи слона раздули, — сказал Арсамиков.