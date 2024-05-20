Миграционная реформа в России: завтра мести улицы и строить дома станет некому

Проверяют мигрантов много и постоянно, а все равно остается много неучтенных приезжих Источник: Роман Данилкин / 63.RU











МВД готовит реформу миграционного законодательства. Об этом заявил на представлении в Совете Федерации министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Правда, конкретные параметры будущей реформы Колокольцев не назвал. Зато подчеркнул: необходимо избегать роста ксенофобии в отношении мигрантов.



Колокольцев отметил, что МВД с 2016 года является единственным ведомством, осуществляющим контроль за пребыванием мигрантов в стране. С тех пор было принято 30 законов, регулирующих порядок пребывания иностранцев. Трудно представить в России другую такую же болезненную сферу, где законодательство меняется столько стремительно. И где нет, заметим, полной прозрачности с цифрами.



МВД с 2023 года перестало публиковать детализированные данные о миграции по странам и регионам. При этом, как говорит первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, у федеральных властей нет даже точных цифр количества трудовых мигрантов в России.



Официальные данные за 2023 год: в страну въехало почти 12,1 млн иностранцев, на миграционный учет встали около 9,8 млн человек, а выехало — 10,8 млн человек. Затулин оценивает количество мигрантов в 5–6 миллионов, хотя это якобы и значительно меньше, чем было до начала пандемии (11 млн, по словам депутата). Оценки Затулина сильно отличаются от тех, что озвучил президент Владимир Путин на «Итогах года» в декабре 2023 года: по его словам, в стране находится свыше 10 миллионов трудовых мигрантов.



Путин тоже говорил о чрезвычайной болезненности миграционной темы для общества. При низком уровне безработицы в России (в декабре 2023 года составлял 2,9%) на рынке труда сохраняется потребность в рабочих кадрах. Однако, по мнению президента, решать эту проблему за счет привлечения мигрантов любой ценой и в ущерб коренному населению недопустимо.



Путин и Затулин сходятся в том, что необходимо создать специальный орган, который будет рассматривать проблему трудовой миграции комплексно. Это позволит привлекать квалифицированную рабочую силу. Быть может, это и есть суть той реформы, которую анонсировал министр внутренних дел Колокольцев? Но в таком случае реформа предполагает, что миграционные полномочий перейдут от МВД к новому «гражданскому» министерству.



Так ужесточение миграционного законодательства — это благо или зло для российской экономики, испытывающей острейший дефицит кадров (безработица по итогам апреля ушла уже ниже 2,7%, по данным Минэкономразвития).



MSK1. RU поговорил с экспертами, которые высказали мнения за и против реформы.



Мнение против: дефицит кадров приведет к подорожанию всего

— Еще в прошлом году было известно, что МВД подготовило большой законопроект, принятие которого изменит сегодняшнюю ситуацию на рынке труда, — говорит MSK1.RU генеральный директор финансовой компании HAN, специалист по вопросам миграции Леонид Бацев. — Отмечалось, что новая реформа предполагает отмену работы по патентам граждан СНГ. Взамен правительство введет новую систему разрешений или виз, которая регулирует трудоустройство иностранных работников. То есть новая реформа предполагает полный контроль за трудовой деятельностью иностранцев при помощи специальных реестров. Процедура найма мигрантов, скорее всего, усложнится.



Бацев отмечает, что сейчас в России вакантны порядка 10 млн рабочих мест. И если политика относительно мигрантов будет ужесточаться, это приведет к еще большему дефициту рабочей силы в ряде секторов. Особенно таких, как строительство, сельское хозяйство, оказание низкоквалифицированных услуг.



А поскольку дефицит кадров в условиях рыночной экономики всегда приводит к повышению зарплат, то неизбежно и повышение стоимости товаров и услуг для населения. Работодатели просто будут перекладывать свои затраты на потребителя.



Правда, Бацев видит и что-то позитивное. Он считает, что предприятия станут активнее вводить новые технологии и ускорять автоматизацию, чтобы повысить производительность труда. И хотя бы так частично лишить проблему дефицита кадров. А в перспективе этом сформирует фундамент для дальнейшего экономического роста. Правда, придется подождать 10–15 лет.



Мнение за: дешевая рабочая сила России больше не нужна, нужны нейросети

Мигрантов в Россию по-прежнему привлекают высокие зарплаты (выше, чем в ряде стран бывшего СНГ) и система пенсионного обеспечения. Благодаря межгосударственным соглашениям, лица, чей трудовой стаж начался в Советском Союзе, могут встать на пенсионный учет либо в своей стране, либо в России — на выбор. Кроме того, до этого года существовала практика выплаты материнского капитала детям, зарегистрированным на территории России, но не рожденным здесь, говорит доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.



— Применение в течение последних десятилетий упрощенных режимов приобретения российского гражданства, а также въезда и выезда граждан бывших союзных республик, породило их массовый приток на территорию России. Они приезжают как по приглашению от работодателей, так и по приглашениям родственников, — говорит Сазанова. — При этом приглашающая сторона фактически не несет никакой ответственности за пребывание мигранта в России. И если он решает остаться по истечении разрешенного срока, он легко может это сделать. Приглашая одного работника, коммерческая компания возлагала на российский бюджет заботу о его многочисленных родственниках: жене, детях и даже родителях.



Сазанова считает, что массовый приток трудовых мигрантов экономически уже не выгоден нашей стране, как было в предыдущие десятилетия. Экономике нужны более квалифицированные кадры.



— Дефицит рабочей силы увеличит ее ценность и тем самым создаст стимулы для замены ручного и слабомеханизированного труда высокотехнологичным трудом с использованием искусственного интеллекта, — говорит доцент Сазанова.



Любопытно было бы, конечно, взглянуть, как искусственный интеллект будет класть кирпичи, мести улицы и драть сортиры.



Мнение нейтральное: просто вместо одних мигрантов приедут другие

Финансовый советник Юлия Кузнецова из МГУ настроена по отношению к реформе, затеянной МВД, нейтрально. Эксперт считает, что не будет ни катастрофы на рынке труда (как считает Бацев), ни смены технологического уклада (как мечтает Сазанова).

