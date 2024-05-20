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Происшествия подробности За него просят молиться. Всё, что известно о крушении вертолета с президентом Ирана

За него просят молиться. Всё, что известно о крушении вертолета с президентом Ирана

Туман осложняет поиски

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В каком состоянии люди, находившееся на борту, остается неизвестным

Более 40 спасательных групп продолжают искать президента Ирана. Вертолет Ибрагима Раиси попал в аварию недалеко от ирано-азербайджанской границы. Вместе с ним на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники.

Собрали всё, что известно об инциденте к этому часу.

В МВД Ирана сообщили, что вертолет президента совершил жесткую посадку из-за тумана. При этом первые спасательные группы не смогли приземлиться на место ЧП и были вынуждены вернуться. Точное место посадки удалось определить, сообщил глава иранского общества Красного Полумесяца. По меньшей мере четыре поисковых группы приблизились к нему.

В официальных соцсетях Ибрагима Раиси появились просьбы молиться за него. В мечети Мешхеда в Иране уже началась общая молитва за его здравие.

Иранское правительство созвало экстренное заседание комитета по кризисному управлению страной, сообщает The New York Times. В данный момент информации о состоянии президента нет. Турция направила несколько десятков альпинистов и спецтехнику для помощи в поисках.

Два других вертолета из президентского кортежа благополучно долетели до Ирана.

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