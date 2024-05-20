НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+10°

пасмурно, сильный дождь

ощущается как +8

2 м/c,

с-в.

 747мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,99
EUR 98,78
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Во сколько обойдется тур в Турцию из Новосибирска

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Новый мусорный полигон
Квартал Победы
Рынок из 90-х
Делают город круче
Самые старые кафе и рестораны
Врачи о главных проблемах
Инвалид-автохам
НГС в Telegram
Еда Здоровье В Новосибирске начали продавать арбузы: когда безопасно их есть — объяснили нутрициологи

В Новосибирске начали продавать арбузы: когда безопасно их есть — объяснили нутрициологи

Арбузы уже появились на прилавках городских фруктово-овощных киосков

253
1 комментарий
Иранские арбузы продаются в магазинчике на Сибирской, 26 к1

В Новосибирске начали продавать арбузы: эксперты рассказали, безопасно ли есть их уже сейчас.

Арбузы появились на прилавках некоторых городских фруктово-овощных киосков и павильонов. На прошлой неделе эта ягода уже продавалась в магазинчике на Сибирской — там продавец уточнила, что они завезены из Ирана. А на выходных читательница Антонина рассказала редакции, что также видела продукт на Центральном рынке.

Новосибирский нутрициолог, health-коуч Наталья Конина объясняла редакции НГС, что есть ранние сорта арбузов, которые могут продаваться в конце июня.

— Здесь важно понимать, что ранние арбузы очень дорогие. И некоторые фермеры могут «мудрить», что-то добавлять для роста, чтобы снизить конечную стоимость продукта. Поэтому лучше начинать покупать арбузы в конце июля. Тогда снижаются риски приобретения не самых полезных веществ вместе с арбузом, плюс стоимость уже становится приемлемой. Но в этом году весна ранняя, скорее всего, уже в середине июля можно будет спокойно покупать арбузы, — подчеркивала специалист.

Нутрициолог Ольга Баян отметила, что самые насыщенные по вкусу и витаминами арбузы, которые выращивают в Ростове и Астрахани, дозревают в августе — именно в этом месяце самые низкие риски употребить большое количество нитратов. Но если хочется поесть арбузы раньше, то лучше отдавать предпочтение как раз иранским. В этой стране их выращивают все четыре сезона, но из-за логистики такой пользы и вкуса, как у локальных арбузов в последнем летнем месяце, все же не получить.

Ранее НГС писал, как вырастить арбуз в теплице — здесь инструкция для ленивых садоводов.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Арбузы Фрукты Здоровье Советы врача
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Валентин,  47

Толик,  28

Yur,  42

Nata,  47

Marina,  42

Юрий,  53

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление