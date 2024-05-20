В Новосибирске начали продавать арбузы: когда безопасно их есть — объяснили нутрициологи

Арбузы появились на прилавках некоторых городских фруктово-овощных киосков и павильонов. На прошлой неделе эта ягода уже продавалась в магазинчике на Сибирской — там продавец уточнила, что они завезены из Ирана. А на выходных читательница Антонина рассказала редакции, что также видела продукт на Центральном рынке.

— Здесь важно понимать, что ранние арбузы очень дорогие. И некоторые фермеры могут «мудрить», что-то добавлять для роста, чтобы снизить конечную стоимость продукта. Поэтому лучше начинать покупать арбузы в конце июля. Тогда снижаются риски приобретения не самых полезных веществ вместе с арбузом, плюс стоимость уже становится приемлемой. Но в этом году весна ранняя, скорее всего, уже в середине июля можно будет спокойно покупать арбузы, — подчеркивала специалист.

Нутрициолог Ольга Баян отметила, что самые насыщенные по вкусу и витаминами арбузы, которые выращивают в Ростове и Астрахани, дозревают в августе — именно в этом месяце самые низкие риски употребить большое количество нитратов. Но если хочется поесть арбузы раньше, то лучше отдавать предпочтение как раз иранским. В этой стране их выращивают все четыре сезона, но из-за логистики такой пользы и вкуса, как у локальных арбузов в последнем летнем месяце, все же не получить.

