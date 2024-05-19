«Кромсал всё подряд, не глядя». История самого кровожадного маньяка СССР Андрея Чикатило, который убивал и ел людей

В конце 70-х в Ростове-на-Дону и области внезапно начали пропадать молодые девушки и маленькие мальчики. Многие из них росли в бедных семьях, поэтому об исчезновениях не сразу узнавали даже близкие. Через несколько дней после пропажи в лесополосе местные жители начали находить изуродованные тела: с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами.
Маньяком оказался учитель русского языка и литературы Андрей Чикатило, на счету которого более полусотни жестоких убийств. Пока следователи на протяжении 12 лет искали и допрашивали психбольных, уже отсидевших педофилов и убийц (двоих мужчин успели расстрелять), неприметный мужчина продолжал насиловать и убивать.
Как расследовали дело маньяка Андрея Чикатило - смотрите в видео чуть выше.
Первой жертвой ростовского потрошителя стала 9-летняя школьница Лена Закотнова. Чикатило заманил девочку в лесополосу, где изнасиловал, а после задушил ее. Но этот эпизод исключили из приговора за недоказанностью. Чикатило задерживали несколько раз в то время, когда он работал снабженцем и часто ездил в командировки по стране, это несколько раз путало следствие.
Маньяка поймали благодаря бдительности сержанта милиции, который после последнего убийства остановил Чикатило и запомнил необычную фамилию. За Чикатило установили слежку: он вел себя странно, знакомился с девушками, возвращался на места, где ранее находили трупы, приставал к мальчикам. Следователи закрыли Чикатило в КГБ, где он сознался в нескольких десятках убийств.
Суд начался 14 апреля 1992 года. Дело состояло из 220 томов. В итоге ростовского маньяка приговорили к высшей мере наказания и казнили выстрелом в затылок 13 февраля 1994 года.