«Кромсал всё подряд, не глядя». История самого кровожадного маньяка СССР Андрея Чикатило, который убивал и ел людей

В конце 70-х в Ростове-на-Дону и области внезапно начали пропадать молодые девушки и маленькие мальчики. Многие из них росли в бедных семьях, поэтому об исчезновениях не сразу узнавали даже близкие. Через несколько дней после пропажи в лесополосе местные жители начали находить изуродованные тела: с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами.

