НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

сев.

 745мм 76%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,99
EUR 98,78
Реклама

СРОЧНО

На Новосибирск обрушится магнитная буря

Выбираем лучший бизнес вместе
Что с выпускными
Новый мусорный полигон
Квартал Победы
Рынок из 90-х
Делают город круче
Самые старые кафе и рестораны
Врачи о главных проблемах
Инвалид-автохам
НГС в Telegram
Криминал «Кромсал всё подряд, не глядя». История самого кровожадного маньяка СССР Андрея Чикатило, который убивал и ел людей

«Кромсал всё подряд, не глядя». История самого кровожадного маньяка СССР Андрея Чикатило, который убивал и ел людей

Следовали 12 лет не могли поймать ростовского потрошителя

593
13 комментариев

В конце 70-х в Ростове-на-Дону и области внезапно начали пропадать молодые девушки и маленькие мальчики. Многие из них росли в бедных семьях, поэтому об исчезновениях не сразу узнавали даже близкие. Через несколько дней после пропажи в лесополосе местные жители начали находить изуродованные тела: с выколотыми глазами и вырезанными половыми органами.

Маньяком оказался учитель русского языка и литературы Андрей Чикатило, на счету которого более полусотни жестоких убийств. Пока следователи на протяжении 12 лет искали и допрашивали психбольных, уже отсидевших педофилов и убийц (двоих мужчин успели расстрелять), неприметный мужчина продолжал насиловать и убивать.

Как расследовали дело маньяка Андрея Чикатило - смотрите в видео чуть выше.

Первой жертвой ростовского потрошителя стала 9-летняя школьница Лена Закотнова. Чикатило заманил девочку в лесополосу, где изнасиловал, а после задушил ее. Но этот эпизод исключили из приговора за недоказанностью. Чикатило задерживали несколько раз в то время, когда он работал снабженцем и часто ездил в командировки по стране, это несколько раз путало следствие.

Маньяка поймали благодаря бдительности сержанта милиции, который после последнего убийства остановил Чикатило и запомнил необычную фамилию. За Чикатило установили слежку: он вел себя странно, знакомился с девушками, возвращался на места, где ранее находили трупы, приставал к мальчикам. Следователи закрыли Чикатило в КГБ, где он сознался в нескольких десятках убийств.

Суд начался 14 апреля 1992 года. Дело состояло из 220 томов. В итоге ростовского маньяка приговорили к высшей мере наказания и казнили выстрелом в затылок 13 февраля 1994 года.

ПО ТЕМЕ
Чикатило Андрей Чикатило Убийца Убийство Маньяк
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Время ревности и вложений: Венера переходит в знак Тельца — новосибирский астролог дала советы на это время
Юлия Тарантина
Мнение
Смесь «бондианы» и Тарантино: в российский прокат вышел новый фильм Гая Ричи — почему смотреть его не обязательно
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Терпеть не могу, когда другие ноют». Как пенсионерка живет на 23 тысячи рублей и не экономит
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Юрий,  53

Сергей,  42

Алекса,  55

Владимир,  50

Виталий,  44

Анастасия,  30

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление