«Планировать невозможно»: во сколько новосибирцам влетит поездка в Турцию и ждать ли роста цен

Турция всё еще самое популярное направление для отдыха Источник: Елена Бикташева / E1.RU











Весной поток туристов из Новосибирска перемещается из Таиланда в Турцию. Если в Азию жители Сибири предпочитают летать зимой, то для летнего отдыха выбирают Анталью или Стамбул. Турция уже давно одно из самых популярных направлений для отдыха у сибиряков. Корреспондент НГС поговорила с экспертами и узнала, как изменились цены за последний год и во сколько обойдется поездка в страну летом 2024 года.

Зависимость от курса евро

Май — это время, когда начинается планирование летних отпусков и покупка путевок. Как рассказывает Светлана Минакова, турагент компании «Абитур», сейчас закончился период раннего бронирования. Он идет с декабря по апрель, в это время отели предлагают скидки на лето и туры выходят дешевле. В 2024 году новосибирцы проявили большую активность в этот период, чем в прошлом.



Цены на отдых немного выросли Источник: Елена Бикташева / E1.RU











По словам туроператора, сейчас хорошо продаются туры на июль и август, цена на которые немного выросла. А вот поездки на конец мая подешевели.

— В этом году весна в Турции ранняя, поэтому сейчас тоже хорошее время, чтобы туда поехать. Есть небольшой спад цен, но именно на май. Это потому, что школьники еще учатся, а студенты сдают сессию. У всех майские праздники прошли, и у тех, у кого отпуск на лето, его еще не тратят. Поэтому сейчас небольшой спрос и есть хорошие цены, — рассказала Светлана.

Турагент отмечает, что стоимость на туры из Новосибирска немного поднялась. По ее словам, рост цен связан в первую очередь с курсом валют. Путешествия в Турцию зависят от евро, а, по данным Центробанка, в мае 2023 года эта валюта стоила 88,3 рубля, а в мае 2024 года — уже 98 рублей.

— Валюта у нас выросла в цене, поэтому по сравнению с прошлым годом происходит рост цен. Несмотря на то, что в Турции, насколько я знаю, тоже свои проблемы и валюта падает, всё-таки цены в основном фиксируются для Турции в евро. Но в этом году не настолько шокирующий рост цен, как, например, был в прошлом. Тогда в какой-то момент был, мне кажется, драматический рост цен, билеты дорожали на глазах и в несколько раз. Потом, когда самолеты как-то распределились, поставили новые рейсы, всё это согласовали — ситуация разрешилась и цены стали более-менее, — вспоминает туроператор.

Зимой спросом пользуются туры в Стамбул Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Как объясняет Светлана, в этом году можно слетать за ту же сумму, что и в прошлом. Возможно, для этого придется выбрать отель с меньшим количеством звезд, но такая возможность есть. Сейчас в Турцию можно слетать по цене от 100 тысяч рублей на человека.



— Конечно, если сравнивать с отпуском пятилетней давности, то цены выросли очень сильно. То есть, если раньше 10 дней можно было вообще за копейки отдохнуть, сейчас мы всё-таки говорим, что 10 дней в Турции, это, наверное, летом от 100 тысяч на человека. Мы говорим о перелете из Новосибирска, — рассуждает туроператор.

Весной туристический поток распределен между Таиландом, в котором заканчивается сезон, и Турцией, где сезон начинается. Новосибирцы едут в Таиланд и летом. Цены там на этот период падают, и выходит дешевле. Но это всё-таки не сезон, и Светлана добавляет, что на море будут сильные волны. Туристы в таком случае просто купаются в бассейнах и гуляют.

Ждать понижения цен сейчас Светлана не советует. Объясняет, что повышение или понижение спрогнозировать сложно.

— Отели заполняются быстро. Нашим российским туристам особо ехать некуда, поэтому все известные и хорошие отели моментально разбирают. Сейчас есть возможность, может быть, купить какой-то отель, который не заполнен. А планировать и говорить, будут ли там какие-то горящие туры — это тоже невозможно, потому что горящие — это когда не заполняются рейсы на самолет. Пока про это рано говорить, — объясняет Светлана Минакова.



Турагент добавила, что по потоку туристов Турция не сильно меняется. Она всё еще остается востребованной и популярной.

«Турция — это наше всё»

Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туроператоров (НАТО), добавляет, что Турция — это лидер в летний период в Сибири по нескольким причинам. Во-первых, уже есть традиция летать в эту страну отдыхать. Также в выборе страны помогает и развитый сервис. Но большую роль играет именно географическое расположение и климатические особенности.



— Турция в летний период — это наше всё. Если зимой мы летим в северо-восточную Азию из Новосибирска, то летом, конечно, это Турция. Туроператоры переориентируются на это направление. Раньше традиционно Турция была только летним направлением, но сейчас и это меняется. В последние годы в страну туристы летят и зимой — на это время года есть предложения. Тем не менее, в весенне-летнюю программу туроператоры добавляют рейсы, добавляют предложения, их уже больше. Зима — это больше экскурсионный Стамбул, отели, где есть бассейн, спа. А лето, конечно, — это семейный отдых на море, на пляжах, — отмечает Светлана Фоменко.



На цены в Турцию влияет сразу несколько факторов Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Российских туристов в Турции привлекает и комплексное обслуживание. «Всё включено» — это не только про питание, объясняет Светлана. Это еще и про развлечения, бассейны, анимацию для всех возрастов, спа. Отдых там есть для людей всех возрастов с разным уровнем доходов.



— Цены, в принципе, остаются на прежнем уровне. Стоимость зарубежных туров прямо зависит от курса валюты. Он каким был, таким примерно и остался. Никаких резких глобальных изменений нет, — добавила Светлана Фоменко.



Как добавила директор ассоциации, сейчас в Турцию традиционно летит меньше туристов, но на июль-август нужно бронировать поездку уже сейчас. Светлана Фоменко подтвердила, что лучшие отели разбирают очень быстро. А вот предположить, изменятся ли цены в ближайшее время, директор отказалась.

— Туризм — это очень динамическая отрасль. Именно на нее влияют все факторы, которые могут быть — погодные, природные, экономические, политические. Конечно, заранее брать — это риски, но все — и туроператоры, и туристы — понимают это, — добавила Светлана Фоменко.

Турция известна своими впечатляющими видами Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Как рассказала оператор Софья из агентства «Свобода Тревел», на июль сейчас тур на 7–10 ночей стоит от 112 тысяч рублей на человека. На август цены начинаются от 150 тысяч рублей. При этом можно сэкономить и полететь через Москву. Оттуда тур на август стоит от 122 тысяч рублей, не учитывая стоимость билетов до Москвы. Как добавила Софья, август всегда дороже, чем июль.



И если туроператоры говорят, что цены на туры примерно не поменялись, то про билеты на самолет так не скажешь. Аналитики Авиасейлс подсчитали, что средний чек бронирования из Новосибирска в Турцию снизился. По сравнению с прошлым годом цена упала примерно на 16%. Аналитики также посоветовали покупать билеты на заграничный отдых за две-четыре недели до отпуска.

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