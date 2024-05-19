«Надо мной ржал весь зал»: Влад Кадони — о «Битве экстрасенсов», первой любви и вещах с рынка

Кадони родом из Новосибирска Источник: Алена Блин / ВК











Новосибирский эзотерик и участник проекта «Битва экстрасенсов» Влад Кадони рассказал, почему он не планирует возвращаться в проект, об экстрасенсах и о том, как он попал на «Дом-2». Также в интервью журналистке Алене Блин он рассказал, что предпочитает покупать вещи на рынке, а также поделился историей о своей первой любви.



Влад Кадони дважды участвовал в «Битве экстрасенсов». Как рассказал эзотерик, он не планирует возвращаться в проект, так как не готов заниматься магией на камеру.



— Я сейчас немного эзотерику убрал из своей жизни. Что я имею в виду? Ритуальную часть, оккультную часть, это всё у меня за кадром, а в «Битве экстрасенсов» это всё в кадре. В жизни этим всем занимаюсь, но на камеру я могу только об этом говорить, — объяснил Кадони.



Также Влад Кадони рассказал, как попал на телепроект «Дом-2». По его словам, он не хотел участвовать в телепроекте, но его уговорили продюсеры.



— Мне предложили, начали уговаривать, чтобы я участвовал, я не соглашался. Я не подавал никаких заявок, не проходил кастинг. По сути, меня попросили, чтобы я просто оказался в кадре на один день. Уже потом они приняли решение, что я становлюсь участником телепроекта, — рассказал Кадони.



Говоря о любовных делах, Кадони рассказал, что его первая любовь публично унизила его.



— Моей первой любовью была учительница начальных классов. Как развивался наш роман? С первого по третий класс я ей писал записочки, но она очень сильно меня подставила в свое время. Ну как подставила, для нее это смешно, для меня в какой-то мере тоже. Она оставила меня после уроков, и она очень мягко объяснила мне, что мне нужна девочка моего возраста и что всё у меня еще впереди. Меня это очень оскорбило, что она так оттолкнула меня, поэтому я написал гневное сочинение на уроке. Ужас был в том, что когда у нас был выпускной, она зачитала это сочинение. Надо мной ржал весь зал, — поделился эзотерик.



В интервью Кадони отметил, что несмотря на популярность и хорошие заработки, он иногда покупает вещи на рынке.



— Я иногда езжу на Дубровку покупать вещи, что в этом такого? Сейчас на Дубровке цены реально выросли, и на маркетплейсах намного дешевле, чем там.

