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«Вкус из моего девства»: Влад Кадони принял участие в кулинарном шоу Ляйсан Утяшевой на «ТВ-3» — что приготовил звезды

Первым отведать кулинарный шедевр сибиряк не рискнул

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В передаче сибиряк рассказал о своем детстве

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Новосибирский эзотерик и участник проекта «Битва экстрасенсов» Влад Кадони принял участие в кулинарной передаче олимпийской чемпионки Ляйсан Утяшевой «Вкусно с Ляйсан» на телеканале «ТВ-3». В программе две телезвезды приготовили пирожки с капустой.

— Готовить я не умею, поэтому и не стоит начинать. А вообще, пирожки с капустой — это вкус из моего девства. Это невероятные воспоминания, когда ты приходишь из школы домой и сразу с порога ты чествуешь запах печеного. Тебе сразу становится плевать на домашнюю работу, еще на какие-то дела ты бежишь за стол и съедаешь этот пирожок, — вспоминает Кадони.

В передаче эзотерик рассказал о своей семье и детстве. По словам Кадони, в школе он был в роли изгоя, его часто обижали одноклассники. В университете у него также не сложись отношения с одногрупниками и педагогами. Сибиряка несколько раз отчислялся.

— Если в школе проходили какие-то мероприятия, то я вел это мероприятие. Когда я поехал в Москву, я ухал с целью стать ведущим на федеральном канале, — рассказал гость.

К концу передачи Влад Кадони и Ляйсан Утяшева приготовили несколько пирожков с капустой. Но первым попробовать кулинарный шедевр сибиряк не рискнул.

— Давай ты первая попробуешь, я подожду 15 минут, если ты не помрешь, я съем, — пошутил Кадони.

В итоге и эзотерик и олимпийская чемпионка оказались довольны приготовленными пирожками.

В конце января Влад Кадони покинул телепроект «Дом-2» и стал участником мистического шоу на ТВ-3.

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