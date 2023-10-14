«Вкус из моего девства»: Влад Кадони принял участие в кулинарном шоу Ляйсан Утяшевой на «ТВ-3» — что приготовил звезды

— Готовить я не умею, поэтому и не стоит начинать. А вообще, пирожки с капустой — это вкус из моего девства. Это невероятные воспоминания, когда ты приходишь из школы домой и сразу с порога ты чествуешь запах печеного. Тебе сразу становится плевать на домашнюю работу, еще на какие-то дела ты бежишь за стол и съедаешь этот пирожок, — вспоминает Кадони.

