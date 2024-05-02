Что можно и нельзя делать в Чистый четверг: приметы и традиции

Вот уж о чём точно не стоит забывать в Чистый четверг, так это о душе Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Великий пост подходит к концу, и всего через несколько дней наступит Пасха. А пока у православных, соблюдающих все религиозные традиции, остались считаные дни, когда нужно придерживаться строгих правил. Например, в Чистый четверг, 2 мая. Расскажем, что сегодня нужно сделать, а чем заниматься никак нельзя.



Что нужно делать в Чистый четверг

Весь этот день посвящен очищению. Как физическому, так и нравственному. Эта традиция связана с самой историей появления Чистого четверга, который даже название свое получил в честь одного знакового события — когда Иисус омывал ноги своим ученикам. Поэтому в этот день традиционно принято омывать тело, а также приводить мысли в порядок, чтобы очиститься как физически, так и духовно.

К тому же, не за горами Пасха, и встретить ее нужно в чистоте и порядке. Поэтому Чистый четверг православные проводят в труде и тихой молитве, очищая тело и помыслы, исповедуются, причащаются и устраивают дома генеральную уборку.

Также считается, что у воды в этот день появляются особенные свойства, даже лечебные. Поэтому верующие в Чистый четверг принимают душ, посещают баню, окунаются в водоемы.

Что нельзя делать в Чистый четверг

В Чистый четверг начинаются самые сложные события Страстной недели, поэтому запреты этого дня особенно строги. В частности, нельзя устраивать шумные праздники, веселиться, пить алкоголь, вести пустые разговоры.



Не стоит забывать также, что продолжается Великий пост. Поэтому меню у верующих должно быть сдержанным: свежие и сушеные фрукты и овощи, орехи, мёд, хлеб, вода, соль.

Считается, что человека, не соблюдающего духовную и физическую чистоту в Страстной четверг, впереди ждут финансовые трудности, болезни, семейные конфликты.

Но это еще не всё. В Чистый четверг не рекомендуется давать и брать взаймы. Даже свои вещи не стоит давать во временное пользование. Например, дрель соседу. Согласно поверьям, таким образом вы отдаете другим достаток и счастье своей семьи.

Приметы на Чистый четверг

Многие приметы в этот день связаны с водой . Как мы выяснили, она в Чистый четверг особенная. Поэтому первым делом стоит искупаться. Причем сделать это лучше еще до восхода солнца, так как считается, что именно утренняя вода способна как следует очистить и смыть всё дурное. Но если вы любите подольше поспать, то главное — не забыть умыться до заката, приговаривая: «Смываю то, что на меня напустили, то, чем моя душа и тело мается, всё в Чистый четверг снимается». Считается, что таким образом вы снимете с себя негативную энергию и даже порчу.

Еще одна примета говорит о том, что если умыться водой из таза, в который предварительно кинуть серебряную ложку, украшение или монетку, то получится надолго сохранить красоту, здоровье и цветущий вид.

Если же вы забыли все наговоры и не нашли в доме серебра, хотя бы просто сходите в душ в течение дня. Одна из примет говорит, что, если не искупаться в Чистый четверг, весь следующий год вас будут преследовать беды и неудачи. В конце концов, начинать день с душа — просто приятная и полезная привычка.

Есть в Чистый четверг и свои приметы на уборку . Раз уж помылись сами, давайте и дом в порядок приведем. Этот день вообще последний перед Пасхой, когда можно заниматься уборкой, а если кто встретит светлый праздник в грязи и бардаке, то у того, как принято считать, весь год будет полон неприятностей, разочарований и ссор. А оно вам надо?

Также в Чистый четверг нужно вынести из дома всё лишнее. Считается, что, только выбросив хлам, вы сможете провести следующий год без негативных эмоций и лишних страхов.

Кстати, если девушка хочет найти свою вторую половинку, во время уборки ей стоит сказать: «Как светел и красен Чистый четверг, так и я буду прекрасной для всех». Говорят, жених найдется достаточно быстро.

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