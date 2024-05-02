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Город Мой дом Кто решает, сколько скамеек поставить рядом с жилыми домами? Отвечает мэрия Новосибирска

Кто решает, сколько скамеек поставить рядом с жилыми домами? Отвечает мэрия Новосибирска

Скамейки у домов — это общее имущество его собственников

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Ранее корреспондент НГС заявила о нехватке скамеек во дворах

Скамейки рядом с многоквартирными домами относятся к общему имуществу собственников и могут устанавливаться по их совместному решению. Об этом в ответ на запрос редакции НГС рассказали в департаменте ЖКХ мэрии Новосибирска.

Недавно корреспондент НГС написала колонку о том, что в городе ей не хватает скамеек. Например, во дворах Плехановского жилмассива в Калининском районе она заметила: на дом со множеством жильцов, и то не на каждый, приходится лишь две-три лавочки.

— Принятие решений о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников, — в исключительной компетенции их общего собрания, — отмечается в ответе мэрии.

В департаменте ЖКХ уточнили, что когда за домом следит управляющая организация, она ответственна за оказание услуг, выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества.

— Их качество должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, — подчеркнули редакции.

В Новосибирске потратят больше 3 миллионов на скамейки — НГС рассказывал, где они появятся.

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