Кто решает, сколько скамеек поставить рядом с жилыми домами? Отвечает мэрия Новосибирска

Ранее корреспондент НГС заявила о нехватке скамеек во дворах Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Скамейки рядом с многоквартирными домами относятся к общему имуществу собственников и могут устанавливаться по их совместному решению. Об этом в ответ на запрос редакции НГС рассказали в департаменте ЖКХ мэрии Новосибирска.



Недавно корреспондент НГС написала колонку о том, что в городе ей не хватает скамеек. Например, во дворах Плехановского жилмассива в Калининском районе она заметила: на дом со множеством жильцов, и то не на каждый, приходится лишь две-три лавочки.



— Принятие решений о благоустройстве земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и который относится к общему имуществу собственников, — в исключительной компетенции их общего собрания, — отмечается в ответе мэрии.



В департаменте ЖКХ уточнили, что когда за домом следит управляющая организация, она ответственна за оказание услуг, выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества.



— Их качество должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных правительством РФ правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, — подчеркнули редакции.



В Новосибирске потратят больше 3 миллионов на скамейки — НГС рассказывал, где они появятся.



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