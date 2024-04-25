«Буду таскать с собой табуретку»: журналистка НГС — о том, как с больными ногами гулять по Новосибирску, если нет скамеек

Иногда сложно найти заветную лавочку, чтобы сесть. Эта проблема возникает и зимой, и летом Источник: Густаво Зырянов, Анастасия Бичакова / NGS.RU











Скамейки — важная часть инфраструктуры. Если бы их совсем не было, то после работы уставшие люди наверняка ходили бы по городу как зомби. Впрочем, иногда в Новосибирске именно так и просиходит, потому что не везде удается найти лавочки. На улицах подальше от центра журналистка НГС Анастасия Бичакова, у которой постоянно скручивает колени, вынуждена петлять в их поисках. Зачем стоит поставить больше скамеек (и не только в центре) и кому они особенно нужны — читайте в ее рассуждениях от первого лица.



«На асфальт приземляться?»

Я уже рассказывала, что в Новосибирске мне не хватает тротуаров и пешеходных переходов — недавно поняла: то же относится и к скамейкам. Того, другого и третьего как-то маловато.



Бывает, после работы возвращаюсь с каким-нибудь увесистым пакетом, слушая скрип своих больных коленей, и в этот момент безумно хочется куда-нибудь сесть. Внимательно оглядываюсь, и оказывается, что поблизости фактически нет лавочек. Как быть? В грязь и на отмерзший асфальт приземляться? Ха-ха. Ну, ничего не поделать — без перерыва продолжаю плестись с тяжестями в руках.

Во дворах скамеек раз, два и обчелся. В Плехановском жилмассиве, где я живу, они в основном на детских площадках и, как правило, совсем чуть-чуть у подъездов. В случае со вторыми — их примерно по две-три на человейник с множеством жильцов, причем, как я успела заметить, не на каждый. Да и по сути нормально ими воспользоваться можно, лишь когда высохли лужи и растаял снег.

Лавки, расположенные недалеко от моего дома, прошедшей зимой оказались засыпаны снегом. Настолько сильно, что их ножек было не видно — с виду просто плоская доска. Но где наше не пропадало!

Когда снег тает, любители лавочек счастливее не становятся Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











— Давай посидим, — уговаривала я своего парня, театрально разводя руками у скамьи, которая на время холодов превращалась в сугроб. И хихикала.



— Ты присаживайся, а я, наверно, постою, — отвечал он, захлебываясь истерическим смехом. Галантный кавалер.

Вне дворов сойдет, но тоже не идеально

Несомненно, не везде в Новосибирске есть такая проблема.



По моим наблюдениям, в центре города лавок намного больше, чем в спальных районах, хотя и там иногда приходится попотеть в поисках. У НОВАТа и во многих зеленых зонах их вполне достаточно, пусть даже чуть ли не каждая из них обычно занята. Но когда идешь от Красного проспекта к Ипподромской — к примеру, по оживленной Писарева — шанс встретить скамеечку меньше (а улица длинная и расположена не на окраине). Конечно, если не учитывать лавочки на остановках, либо заполненные ждущими транспорт пассажирами, либо не очень чистые.

И как не упомянуть парадокс! Час от часу не легче — на красивых, ухоженных и свободных скамьях тоже не всегда возникает желание засиживаться подолгу. Противоречивые чувства вызывает что-то вроде сквера на Кропоткина. В нем лавки стоят прямо за остановкой. Любуйся, пожалуйста, проезжащими машинами и на здоровье нюхай выхлопные газы. Но все же неоспоримый факт — можно сесть. Кстати, это касается почти любых аллей, вдоль которых снуют автомобили. От выхлопов слегка помогают деревья.

Лавочки недалеко до остановки и дороги Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Но скамейки изящные и чистые Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











На самом деле у меня есть шальная мечта. Если б я стала властелином мира, то построила бы в Новосибирске новую огромную улицу без автомобильной дороги и битком набитую лавочкам. И не только чтобы минут на пять останавливаться на ней во время прогулки, но и чтобы целенаправленно прийти туда часа на полтора, спокойно посидеть, подышать воздухом. К слову, появления такой улицы хочется не в центральной части города, а в каком-нибудь жилом микрорайоне. И вообще, лучше, если такая будет не одна.



Тяжко в торговых центрах

Где-то в Новосибирске скамейки убирают или перемещают. На то, что за ними не угонишься, недавно пожаловалась читательница НГС.



— На Центральном рынке со стороны Крылова убрали лавочки. Издевательство над пожилыми людьми. В чем мы провинились? — написала она нам.



Директор рынка Алексей Виноградов уточнил, что часть скамеек перенесли внутрь территории, остальные — на улицу Каменскую. Он объяснил это тем, что со стороны Крылова расположен парадный въезд на Центральный и Гастрокорт, и нередко на ранее находившихся тут лавочках спали бездомные.



— Приняли решение переместить, — отметил НГС Виноградов.



Зачастую лавочек не найти в торговых центрах, разбросанных по городу. Как правило, там их либо совсем нет, либо слишком мало — если не успел занять, то будь любезен отдуваться на своих двоих. Но это не всегда возможно. Несмотря на всякие болячки и усталость, я еще могу потерпеть, но что делать, например, детям, пожилым людям, беременным? Состояние последних двух, пожалуй, особенно непредсказуемо: а если внезапно станет плохо, подскачет давление, закружится голова, что-то заболит? Куда сесть, чтобы расслабиться, выпить воды, принять таблетки? Да, полно всяких кафе, но традиционно в них надо что-то заказывать и тратить деньги, чтобы беспрепятственно оставаться за столиком.

Больше, больше лавочек

Я считаю, что в гигантском Новосибирске должно быть как можно больше скамеек, и не только на центральных, но и на отдаленных улицах. Достаточное их количество стало бы подарком в многочисленных жилмассивах, во дворах. И уж тем более прекрасно, если бы все они были чистыми и аккуратными.

Без лавочек плохо: ни отдохнуть, болтая ножками, ни сумку поставить. Нелегко нарезать круги, выискивая захудалую скамеечку. Вместо этого иногда проще доковылять до дома и победно рухнуть на кровать. В порядке бреда думаю везде таскать с собой по городу табуретку. Почему бы и нет? Приспичило — уселась и радуйся.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать больше о ситуации со скамейками в городе.

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Ранее скамейки привезли на Михайловскую набережную. НГС рассказывал, когда закончат готовить парки к лету.



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