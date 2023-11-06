«Я попала в заточение»: новосибирцы вынуждены петлять в поисках пешеходных переходов — как получить «зебру» в нужном месте

Пешеходные переходы в Новосибирске — странный предмет: где-то они есть, а где-то их нет. Например, чтобы дойти от метро «Золотая Нива» до дома, журналисту НГС Анастасии Бичаковой приходится делать большой крюк. А всё потому, что на перекрестке Никитина–Кошурникова фактически нет «зебр». Она описала свои похождение и узнала у эксперта, почему переходы расположены именно так и как добавить еще один в нужном месте.
Стой, не пройдешь!
В первый же день после переезда в Новосибирск я заметила, что здесь мне недостаточно пешеходных переходов. Поселившись в районе «Золотой Нивы», я решила прогуляться до станции метро. Через частный сектор по Черемховской я вышла на Никитина — к зданию автосервиса — и поняла, что мгновенно перейти дорогу и попасть прямиком на Кошурникова не получится — на этом участке нет «зебры».
Обратилась к навигатору в телефоне — он показал мне, что нужно пойти левее, в сторону сложного перекрестка на Автогенной. Я преодолела его и только после этого — у остановки «Сад Мичуринцев» — смогла пересечь Никитина по регулируемому пешеходному переходу. Другого варианта, как попасть на противоположную сторону этой улицы, поблизости не нашлось.
И вот я на нужной мне нечетной стороне Никитина. Но там — у спуска на Кошурникова — расположена трамвайная развязка. Перебраться через нее можно двумя способами: либо по дворам рядом с Добролюбова, либо вернувшись вправо, в сторону многострадальной Черемховской, откуда началась моя экскурсия по Октябрьскому району и где нет пешеходных переходов.
Пешком от дома до «Золотой Нивы» я добралась примерно за 25–30 минут. Спустилась в метро, а затем вернулась на эту же станцию.
Выйдя на улицу, я очутилась у магазина «Мария-Ра» и небольшого стихийного рынка. На противоположной стороне дороги я увидела «Нива-Центр», в котором работает Fix Price. В последний мне внезапно приспичило сходить за шваброй и чем-то еще. Я подумала: «О, сейчас быстренько перейду до него по переходу». Но именно в этом месте я его не нашла.
Загвоздка в том, что, по сути, на пересечении Бориса Богаткова и Кошурникова — три «зебры», а не четыре. И если перепутать выходы из метро, то придется снова спускаться в подземку или делать крюк по дороге.
Попала в западню и не могла выбраться
В другой день, возвращаясь с работы, я задумалась и пошла по нечетной стороне Кошурникова вместо того, чтобы сразу перейти дорогу на Бориса Богаткова. О том, что на перекрестке с Никитина нет пешеходных переходов, я вспомнила поздно.
Поплелась в сторону Гусинобродского шоссе вдоль трамвайных рельсов — до дальнего пешеходного перехода на Есенина. Но эта идея оказалась на редкость плохой. Во-первых, там почти нет тротуаров, а шугаться трамваев, проносящихся перед носом, — это сомнительное удовольствие. Во-вторых, идти оказалось далеко.
В такой ситуации мне оставалось только одно: развернуться и пойти обратно к перекрестку Никитина–Кошурникова — прямиком туда, где нельзя переходить дорогу. Это был ад: я буквально попала в заточение. На то, чтобы выбраться из него, ушло порядка 20 минут. Всё это время я пыталась найти какой-то обходной, окольный путь. Ей-богу, в голову закралась даже шальная мысль перебежать дорогу в неположенном месте. От такого вопиющего беззакония меня предостерег риск штрафа. Попросту денег жаль.
Мнение эксперта
Руководитель региональной Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков не согласен с тем, что в Новосибирске не хватает пешеходных переходов.
— По ГОСТу, оптимальным расстоянием между пешеходными переходами являются 200–300 метров. Это та цифра, на которую ориентируется муниципалитет как владелец дороги. Если «зебры» будут размещаться чаще, то это будет неудобно для автомобилистов: только тронулся — и, вот, уже следующий переход, — объяснил эксперт. — Понятно, что иногда можно делать переходы и чаще: в частности, в местах с большим пешеходным трафиком. Вот, например, участок от улицы Ленина до Урицкого: там много кафе, кинотеатр «Победа» и так далее. Рядом есть перекресток с улицей Советской, с отдельной пешеходной фазой. Но, несмотря на это, предусмотрен и дополнительный, нерегулируемый переход напротив «Универсама». Потому что большой поток людей. Но всем не угодишь: нельзя сделать пешеходные переходы везде и всюду. Благодаря правилу 200–300 метров соблюдаются интересы и пешеходов, и автомобилистов.
Ашурков добавил, что любой житель Новосибирска может поставить перед муниципалитетом вопрос о том, чтобы в каком-либо месте добавить новый пешеходный переход. Для этого нужно написать заявление с предложением о его обустройстве: оно будет рассмотрено рабочей группой по организации дорожного движения департамента транспорта.
Проблемы есть не только с пешеходными переходами. Недавно НГС рассказывал о том, что жители Дуси Ковальчук оказались заперты в собственных дворах — у них почти не осталось действующих проездов.