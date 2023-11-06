«Я попала в заточение»: новосибирцы вынуждены петлять в поисках пешеходных переходов — как получить «зебру» в нужном месте

Стой, не пройдешь!

В первый же день после переезда в Новосибирск я заметила, что здесь мне недостаточно пешеходных переходов. Поселившись в районе «Золотой Нивы», я решила прогуляться до станции метро. Через частный сектор по Черемховской я вышла на Никитина — к зданию автосервиса — и поняла, что мгновенно перейти дорогу и попасть прямиком на Кошурникова не получится — на этом участке нет «зебры».



Обратилась к навигатору в телефоне — он показал мне, что нужно пойти левее, в сторону сложного перекрестка на Автогенной. Я преодолела его и только после этого — у остановки «Сад Мичуринцев» — смогла пересечь Никитина по регулируемому пешеходному переходу. Другого варианта, как попасть на противоположную сторону этой улицы, поблизости не нашлось.