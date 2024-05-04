Готовимся к худшему? Главный метеоролог страны объяснил, как долго продлится похолодание в России

Главный метеоролог страны Роман Вильфанд объяснил, как долго продлится похолодание Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В начале мая во многие регионы России пришло резкое похолодание. Местами, по областям, ночная температура достигает минусовых значений. Главный метеоролог страны Роман Вильфанд в разговоре с 76.RU объяснил, из-за чего испортилась погода и как долго ждать потепления.

Роман Вильфанд — метеоролог, возглавляет ученый совет Гидрометцентра России, член коллегии Росгидромета, «Заслуженный метеоролог Российской Федерации», доктор технических наук, доцент.

По прогнозу эксперта, заморозки и низкие температуры, которые пришли в Россию в начале мая, больше характерны для апреля.

— Погода отстает от своего климатического развития на месяц. Температура в Москве по климату, а это усредненные данные за последние 30 лет значения, соответствуют началу апреля. В Северо-Западном федеральном округе температура на 6–9 градусов ниже нормы. В Архангельской области, в Ненецком автономном округе до -10... -15 градусов. В Вологодской области до -5 градусов. В Ярославской — до -6 градусов. Понижение температуры до -5 градусов прогнозируется даже в Тамбовской и Воронежской областях — это самый юг Центрального федерального округа, то, что называется Центрально-Черноземные районы, — рассказал 76.RU Роман Вильфанд.

По прогнозу, даже в Ростовской области ожидаются заморозки до -5 градусов. На самой нижней Волге — Астраханская область — до -3 градусов, а в Волгоградской области и Калмыкии — до -5 градусов.

— С чем это связано? Вторжение очень холодных воздушных масс, генетически холодных, потому что они зародились в Северном Ледовитом океане при полярных регионах. Они перемещаются с северо-востока на юго-запад, поэтому затрагивают огромную территорию, практически всю Европейскую территорию России, за исключением Краснодарского края. Поволжье, Урал и даже юг Сибири — самые густонаселенные районы — Омская, Томская, Кемеровская области. Такой масштабный процесс. Вторжение продлится до конца первой декады, — говорит метеоролог.

Предварительно, похолодание продлится до 10 мая.

Прогноз погоды по дням

6 и 7 мая

Потепления и прояснений на небе в ближайшие дни ждать не стоит. Если в первые майские выходные прогнозировались затяжные дожди, на рабочей неделе будут непродолжительные осадки.

— В центре Европейской России он будет очень длительным. <...> Погода будет облачная, облака будут прикрывать от понижения температуры почвы. Начиная с позднего вечера в субботу, с полуночи, в Москве и Московской области пойдут обложные дожди — они идут монотонно, они небольшие, но очень нудные. 6 мая дожди прекратятся, но похолодает, — добавил эксперт.



Обложной дождь — это тип затяжного дождя, при котором всё небо без просвета и обложено сплошными серыми тучами.

8, 9 и 10 мая

Роман Вильфанд прогнозирует снег в Центральной России. Речь идет, конечно, не о сугробах, но в воздухе наверняка можно будет увидеть отдельные снежинки.

— 8 мая будет облачно с прояснениями, местами осадки. Неустойчивость в атмосфере прогнозируется. Местами небольшие осадки, мокрый снег. Покрывающая поверхность не будет покрыта снегом. Так до 10 мая. Дневные температуры тоже невысокие. Такая температура больше соответствует апрельской, — добавил метеоролог.

По словам эксперта, апрель был аномально теплым, а начало мая — холодным.

— Природа не знает, что такое компенсации. Баланса не существует. Апрель был уникальным, исключительно теплым. В ранге самых теплых и жарких апрель 2024 года занимает третье место за 146 лет наблюдений. Чуть-чуть отстает от рекордных значений. Вторая декада апреля вообще была рекордно теплой. Поэтому так рано деревья покрылись листвой. Так рано зацвели плодовые растения. Сирень, косточковые и так далее, — говорит эксперт.

Похолодание может негативно сказаться для плодовых деревьев. Однако урожая летом 2024 года мы не лишимся.

— Вегетация прекратится, а потом возобновится после заморозков. Повреждения будут, безусловно, но весь урожай не потеряем. Всё зависит от того, насколько длительны будут отрицательные аномалии, — добавил Роман Вильфанд.