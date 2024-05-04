«Родился такой психопатик»: психологи поставили диагноз экс-министру Казахстана, забившему жену

Источник: Қазақстан Республикасының Жоғарғысоты / YouTube.com











В ноябре прошлого года экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, ранее судимый за взяточничество, не удержал себя в руках и избил супругу Салтанат Нукенову. Побои оказались несовместимы с жизнью, и Бишимбаев вновь оказался на скамье подсудимых. На этот раз он обвиняется в убийстве с особой жестокостью и истязании. Судебное следствие завершилось, начались прения сторон. В этой истории удивляет всё. В частности, как человек может оказаться бессердечным монстром, методично наносящим удары по женщине. Возможно, ответ на этот вопрос помогут найти психологи.



Психолог Александр Вронский говорит, что если смотреть на Бишимбаева, то ему можно поставить тот диагноз, которого нет в Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ-10).



МКБ-10 — нормативный документ с общепринятой статистической классификацией медицинских диагнозов, которая используется в здравоохранении для унификации методических подходов и международной сопоставимости материалов.



— Но он очень страшный, потому что это комплекс диагнозов, — рассказал Вронский в интервью Ксении Собчак. — Еще в 1964 году Эрих Фромм, знаменитый психолог, описал такое понятие как «злокачественный нарцисс». Нарциссы, они же ведь грандиозные. Для них эго строится на грандиозном «я» и на ничтожности других. Это самые большие и жуткие манипуляторы. Они считают себя умнее всех остальных. И играют часто в кошки-мышки. Им часто важен сам процесс, момент манипуляции.



По словам Вронского, наличие жертвы для злокачественного нарцисса — очень важный момент.



— Но вначале, для того чтобы она клюнула на крючок, он выяснял, чем ее можно зацепить. Шаг за шагом выяснял, что для нее важно. Вот поймите, есть лимит энергии, когда нарцисс хороший. Батарейка уходит буквально с каждым словом сказанным. И она у него исчерпалась, — объяснил психолог.



Вронский также обратил внимание на то, что злокачественные нарциссы очень часто выставляют виноватыми женщин — обвиняют их в том, что это они их довели, говорят, что всему совершённому не видят объяснения, так как были в состоянии аффекта, не знают, как такое произошло. В общем, я не я, вина не моя. Вместе с тем они просят прощения и обещают сделать ради него всё что угодно.

В этот момент можно просить квартиры, машины — подпишут. Потом всё аннулируют, но в этот момент всё подписывают. Александр Вронский, психолог

Одна из главных черт нарцисса — контроль. У него всё должно быть под контролем.



— Неконтролируемый терапевт — это страх. Тем более злокачественный нарцисс — параноик. Отсутствие контроля лишит его всякого сна и всякого спокойствия, — объясняет психолог.



Психолог Вероника Степанова, в свою очередь, говорит, что Бишимбаев при беглом знакомстве — классический психопат.



— Мне просто было интересно, я буквально пять минут посмотрела на его родителей. Вроде совершенно интеллигентная семья. Как так произошло, что у ребенка сформировалась какая-то такая конституция? Даже не просто конституция, она врожденная, что родился такой психопатик, — говорит Степанова.

И ведь он действительно очень обаятельный. Ты его слушаешь, он такой какой-то спокойный, вкрадчивый, рассудительный и так далее. Вероника Степанова, психолог