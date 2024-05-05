Город Ночная Пасха: как проходили крестный ход и служение в центре Новосибирска — фоторепортаж
Ночная Пасха: как проходили крестный ход и служение в центре Новосибирска — фоторепортаж
Службу в Вознесенском кафедральном соборе проводил митрополит Никодим
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В ночь с 4 на 5 мая в Новосибирске прошел крестный ход, приуроченный к празднику Пасхи. Православные новосибирцы прошли вокруг Вознесенского кафедрального собора, а после — вернулись в храм на пасхальное богослужение. Его, по традиции, проводит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.
Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на пасхальном крестном ходе и запечатлел его яркие моменты.