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Город Ночная Пасха: как проходили крестный ход и служение в центре Новосибирска — фоторепортаж

Ночная Пасха: как проходили крестный ход и служение в центре Новосибирска — фоторепортаж

Службу в Вознесенском кафедральном соборе проводил митрополит Никодим

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Пасхальное богослужение началось в полночь

В ночь с 4 на 5 мая в Новосибирске прошел крестный ход, приуроченный к празднику Пасхи. Православные новосибирцы прошли вокруг Вознесенского кафедрального собора, а после — вернулись в храм на пасхальное богослужение. Его, по традиции, проводит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Фотокорреспондент НГС Андрей Бортко побывал на пасхальном крестном ходе и запечатлел его яркие моменты.

В Вознесенском соборе собрались несколько сотен новосибирцев
Православные новосибирцы радовались Пасхе и молились за близких и родных
Пасхальное богослужение и крестный ход возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
Православные совершили крестный ход вокруг Вознесенского собора
Некоторые новосибирцы пришли на пасхальную службу с детьми
Во время крестного хода служители церкви читали молитвы вслух
Освящение куличей, яиц и другой праздничной снеди начнется утром, после завершения службы

Днем новосибирцы также несли куличи и яйца в храмы, чтобы освятить их перед Пасхой.

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Новосибирск Пасха Крестный ход на Пасху РПЦ
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