Ночная Пасха: как проходили крестный ход и служение в центре Новосибирска — фоторепортаж

В ночь с 4 на 5 мая в Новосибирске прошел крестный ход, приуроченный к празднику Пасхи. Православные новосибирцы прошли вокруг Вознесенского кафедрального собора, а после — вернулись в храм на пасхальное богослужение. Его, по традиции, проводит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

