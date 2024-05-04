Город Куличи, яйца и кагор: десятки новосибирцев собрались у церкви перед Пасхой — 7 праздничных фото
Куличи, яйца и кагор: десятки новосибирцев собрались у церкви перед Пасхой — 7 праздничных фото
В 2024 году этот праздник верующие будут отмечать 5 мая
193
В субботу, 4 мая, жители Новосибирска приносят куличи и яйца, чтобы освятить перед Пасхой. Один из главных православных праздников в этом году отмечают 5 мая, в честь события к Вознесенскому кафедральному собору пришла толпа.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на территории собора и посмотрел, как горожане проводят предпраздничный день.
Православная Пасха выпадает на воскресенье, 5 мая, католическая — на 31 марта. Праздничному событию предшествует Страстная неделя.
Пасха — переходящий праздник, ее дата меняется из года в год. Изначальное название праздника — иудейское «Песах» (в переводе — «проходить мимо»). Позже название события, уже как христианского праздника, получило другой перевод — «перерождение, избавление». Оно обозначает переход Христа и его последователей от смерти к вечной жизни.
Во время празднования Пасхи в Новосибирске пустят дополнительные троллейбусы. Транспорт будет работать в ночь с 4 на 5 мая.