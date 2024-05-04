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Город Куличи, яйца и кагор: десятки новосибирцев собрались у церкви перед Пасхой — 7 праздничных фото

Куличи, яйца и кагор: десятки новосибирцев собрались у церкви перед Пасхой — 7 праздничных фото

В 2024 году этот праздник верующие будут отмечать 5 мая

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Десятки жителей Новосибирска собрались у Вознесенского кафедрального собора

В субботу, 4 мая, жители Новосибирска приносят куличи и яйца, чтобы освятить перед Пасхой. Один из главных православных праздников в этом году отмечают 5 мая, в честь события к Вознесенскому кафедральному собору пришла толпа.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на территории собора и посмотрел, как горожане проводят предпраздничный день.

4 мая — Велика суббота, сказано на сайте Вознесенского кафедрального собора. В 09:00 часов в нем прошла Божественная литургия, после чего началось освящение куличей. Освятить традиционный продукт Пасхи можно до 21:00 часов.

Православная Пасха выпадает на воскресенье, 5 мая, католическая — на 31 марта. Праздничному событию предшествует Страстная неделя.

В этом году в предпраздничный день в Новосибирске установилась теплая погода. По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем в городе воздух прогрелся до +13…+15 градусов.

Пасха — переходящий праздник, ее дата меняется из года в год. Изначальное название праздника — иудейское «Песах» (в переводе — «проходить мимо»). Позже название события, уже как христианского праздника, получило другой перевод — «перерождение, избавление». Оно обозначает переход Христа и его последователей от смерти к вечной жизни.

На территории собора собрались десятки жителей Новосибирска. Освятить еду пришли как взрослые, так и дети.
Многие горожане украсили куличи и яйца. Некоторые сибиряки упаковали традиционные пасхальные продукты в корзинки
Праздник продолжится в храмах вечером и ночью. Так, в ночь на 5 мая в Вознесенском соборе начнутся Крестный ход, Пасхальная утреня и Божественная литургия. В ночь с субботы на воскресенье проходит пасхальное богослужение.
Отметим, освящение куличей в воскресенье в Вознесенском соборе также продолжится.

Во время празднования Пасхи в Новосибирске пустят дополнительные троллейбусы. Транспорт будет работать в ночь с 4 на 5 мая.

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