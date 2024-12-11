«Ужас творится»: подъезд новосибирского дома заволокло паром, а из кранов бежит только кипяток — видео

Жители дома живут с этими проблемами уже 3 месяца Источник: читательница НГС Елена











У жителей дома на улице Невельского, 41 в Ленинском районе Новосибирска уже три месяца из кранов с холодной и горячей водой периодически льется кипяток. Возле подъезда регулярно происходят порывы на трубах, а подъезд заволокло паром. О ситуации они сообщили в редакцию НГС 11 декабря.

— Ужас творится. Не дай бог замкнёт проводку. Длится всё на протяжении трех месяцев. Люди бьются, звонят, куда только можно. Вода дома из холодного крана доходит до 54 градусов, — возмутилась происходящим жительница дома Елена.

Люди переживают, потому что в подъезде может случиться замыкание Источник: читатели НГС

Женщина отметила, что в последнее время жильцам не удается дозвониться до коммунальных служб. Сибирячка объяснила, что порывы случаются периодически. Трубы с холодной и горячей водой возле дома находятся в одном лотке, в результате после аварий холодная вода в трубах подогревается. Иногда дождаться холодную воду в кране получается, а затем она снова становится горячей.

По словам жильцов, с такой же проблемой сталкиваются и их соседи, которым уже подвозят воду.

— Трубы друг от друга находятся в полуметре или даже меньше. Сейчас пришли морозы, и что-то где-то прорвало дня три назад, вода нашла выход и попала в подъезды. И теперь там парит. Уже электрика проводкой воняет. А если это все вспыхнет? — Говорит женщина.

Корреспондент НГС направила запрос в управляющую компанию «Просвет», в мэрию и «Горводоканал».

Пока ситуацию прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании»:

— Сегодня проводим обследование дома совместно с «Горводоканалом».