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Мой дом «Ужас творится»: подъезд новосибирского дома заволокло паром, а из кранов бежит только кипяток — видео

«Ужас творится»: подъезд новосибирского дома заволокло паром, а из кранов бежит только кипяток — видео

В новосибирском доме вместо холодной воды бежит кипяток, а подъезд заволокло паром

3 059
21 комментарий

Жители дома живут с этими проблемами уже 3 месяца

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У жителей дома на улице Невельского, 41 в Ленинском районе Новосибирска уже три месяца из кранов с холодной и горячей водой периодически льется кипяток. Возле подъезда регулярно происходят порывы на трубах, а подъезд заволокло паром. О ситуации они сообщили в редакцию НГС 11 декабря.

— Ужас творится. Не дай бог замкнёт проводку. Длится всё на протяжении трех месяцев. Люди бьются, звонят, куда только можно. Вода дома из холодного крана доходит до 54 градусов, — возмутилась происходящим жительница дома Елена.

Люди переживают, потому что в подъезде может случиться замыкание

Источник:

Женщина отметила, что в последнее время жильцам не удается дозвониться до коммунальных служб. Сибирячка объяснила, что порывы случаются периодически. Трубы с холодной и горячей водой возле дома находятся в одном лотке, в результате после аварий холодная вода в трубах подогревается. Иногда дождаться холодную воду в кране получается, а затем она снова становится горячей.

По словам жильцов, с такой же проблемой сталкиваются и их соседи, которым уже подвозят воду.

— Трубы друг от друга находятся в полуметре или даже меньше. Сейчас пришли морозы, и что-то где-то прорвало дня три назад, вода нашла выход и попала в подъезды. И теперь там парит. Уже электрика проводкой воняет. А если это все вспыхнет? — Говорит женщина.

Корреспондент НГС направила запрос в управляющую компанию «Просвет», в мэрию и «Горводоканал».

Пока ситуацию прокомментировали в «Сибирской генерирующей компании»:

— Сегодня проводим обследование дома совместно с «Горводоканалом».

Ранее НГС писал о том, что жители дома на Немыткина две недели прожили с горячей водой по расписанию. Коммунальные службы сообщают, что проблему уже удалось разрешить.

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ПО ТЕМЕ
Горячая вода Холодная вода Отопление СГК Мэрия Горводоканал
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Комментарии
22
LG>
34 минуты
А собственники сами что сделали для восстановления своего имущества? У меня машина ломаться начинает, я же не устраивают истерики, а ищу автослесаря-механика. В моём доме засорился фильтр нахоложной воде (после отключения и ремонта труб выше дома по уличе) - собрались, обсудили, прочистили. Вода пошла. Сгорел предохранитель в подезде - нашли электрика, оплатили, заменили, потом через ТСЖ компенсировали. А можно было сидеть без воды и света и ждать чуда.
265889986
58 минут
Да ,не повезло и передача от любимца завершилась ,ждите следующий выпуск ,просьбы ,вопросы
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