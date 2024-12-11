«Вынесли большую часть товаров»: пункт выдачи Wildberries ограбили ночью в Новосибирске

Инцидент произошел в Октябрьском районе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пункт выдачи Wildberries ограбили ночью 11 декабря в Новосибирске в Октябрьском районе. Об этом в редакцию сообщила местная жительница. Товар вынесли из отделения на улице Дубравы. Сообщение о происшествии появилось и в местном чате с призывом к покупателям обратиться в техподдержку сервиса.

— Большая часть товаров не достанется своим заказчикам, сейчас работает полиция. И непонятно, когда и будет ли пункт работать дальше, — говорится в сообщении, скрин которого есть в распоряжении редакции.

Сообщения о закрытии уже приходят покупателям Источник: читательница НГС











Председатель ТОС «Боровой» отказался передавать контакты пункта выдачи, аргументируя это тем, что СМИ занимаются деструктивной деятельностью.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление в полицию поступило от представителей компании.

— Сотрудники полиции работают на месте. Все обстоятельства устанавливаются, — добавили в ведомстве.

Корреспондент НГС обратилась с официальным запросом в Wildberries.