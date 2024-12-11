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Криминал «Вынесли большую часть товаров»: пункт выдачи Wildberries ограбили ночью в Новосибирске

«Вынесли большую часть товаров»: пункт выдачи Wildberries ограбили ночью в Новосибирске

На месте работает полиция

7 641
41 комментарий

Инцидент произошел в Октябрьском районе

Источник:

Пункт выдачи Wildberries ограбили ночью 11 декабря в Новосибирске в Октябрьском районе. Об этом в редакцию сообщила местная жительница. Товар вынесли из отделения на улице Дубравы. Сообщение о происшествии появилось и в местном чате с призывом к покупателям обратиться в техподдержку сервиса.

— Большая часть товаров не достанется своим заказчикам, сейчас работает полиция. И непонятно, когда и будет ли пункт работать дальше, — говорится в сообщении, скрин которого есть в распоряжении редакции.

Сообщения о закрытии уже приходят покупателям

Источник:

Председатель ТОС «Боровой» отказался передавать контакты пункта выдачи, аргументируя это тем, что СМИ занимаются деструктивной деятельностью.

В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что заявление в полицию поступило от представителей компании.

— Сотрудники полиции работают на месте. Все обстоятельства устанавливаются, — добавили в ведомстве.

Корреспондент НГС обратилась с официальным запросом в Wildberries.

Если вы владелец пострадавшего пункта выдачи, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией.

Звоните8-923-157-00-00
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Этой осенью в рабочем поселке Пашино двое неизвестных ограбили ювелирный ломбард.

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Комментарии
42
LG>
39 минут
У друзей в доме открыли ДВА пункта WB. Два пункта на один адрес. Дом - свечка в один подъезд и два пункта выдачи. Один слева в подвале, второй справа в подвале. Смешно...
Гость
50 минут
Судя по описанию, ПВЗ не ограбили, а обворовали. Грабеж и кража - это не одно и тоже, разные преступления, эти слова не синонимы. Грабеж - это когда преступники открыто схватили ценности и побежали. А когда пришли ночью и тайком утащили - вот это обворовали (кража). Разные статьи УК, разное наказание, и т.д. Есть ещё разбой - это грабеж с применением насилия, оружия, и т.д.
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