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Происшествия Отработали за пару секунд: дерзкое ограбление ювелирного попало на видео — полиция ищет налетчиков

Отработали за пару секунд: дерзкое ограбление ювелирного попало на видео — полиция ищет налетчиков

Преступники скрыли лица за медицинскими масками

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9 комментариев

Продавцы не успели вызвать ГБР

В рабочем поселке Пашино двое неизвестных ограбили ювелирный ломбард, сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин в масках быстро складывают награбленное в сумку, а затем убегают. При этом за прилавком во время ограбления находился продавец, а вокруг — очевидцы, которые сняли нападение на телефон.

По их словам, ГБР продавцы вызвать не успели, потому что им в глаза брызнули слезоточивым газом.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает грабителей.

Ранее в Новосибирске неизвестные напали на сотрудника Росгвардии у здания Новосибирского военного института. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору).

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Комментарии
8
Живущий в Сибири
16 минут
Как хорошо, что 90-е остались далеко позади...
Татьяна 53
20 минут
Один из похитителей, совсем как подросток, мелкий какой-то.
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