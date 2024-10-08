Отработали за пару секунд: дерзкое ограбление ювелирного попало на видео — полиция ищет налетчиков

В рабочем поселке Пашино двое неизвестных ограбили ювелирный ломбард, сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
На опубликованных кадрах видно, что двое мужчин в масках быстро складывают награбленное в сумку, а затем убегают. При этом за прилавком во время ограбления находился продавец, а вокруг — очевидцы, которые сняли нападение на телефон.
По их словам, ГБР продавцы вызвать не успели, потому что им в глаза брызнули слезоточивым газом.
В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и разыскивает грабителей.
Ранее в Новосибирске неизвестные напали на сотрудника Росгвардии у здания Новосибирского военного института. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору).