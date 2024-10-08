СК возбудил дело после нападения хулиганов на новосибирского военного

После нападения на военнослужащего Дмитрия З. у здания Новосибирского военного института возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник НГС сообщил сам потерпевший.
В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору). Личность подозреваемых пока не установили.
Накануне НГС рассказывал, как несколько человек избили военнослужащего. Всё происходило у ворот Новосибирского военного института — сослуживцы новосибирца, по его словам, наблюдали за происходящим, но не вмешались.
Нападавшие передвигались на Haval, а конфликту также предшествовала опасная ситуация на дороге в Первомайском районе.
Другой читатель НГС заявил, что также сталкивался с агрессивным водителем Haval на дороге — мужчина угрожал ему пистолетом.
В августе НГС выяснил личность ещё одного беспредельщика, который нарушал ПДД, угрожал прострелить колёса водителю и передвигался по городу на чёрном Infinity без номеров. Им оказался 26-летний житель Дзержинского района с большим количеством неоплаченных штрафов.