СК возбудил дело после нападения хулиганов на новосибирского военного

У нападавших был пистолет, но в ход пошли и подручные средства Источник: Дмитрий З.











После нападения на военнослужащего Дмитрия З. у здания Новосибирского военного института возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник НГС сообщил сам потерпевший.

В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору). Личность подозреваемых пока не установили.

Накануне НГС рассказывал, как несколько человек избили военнослужащего. Всё происходило у ворот Новосибирского военного института — сослуживцы новосибирца, по его словам, наблюдали за происходящим, но не вмешались.

Нападавшие передвигались на Haval, а конфликту также предшествовала опасная ситуация на дороге в Первомайском районе.

Другой читатель НГС заявил, что также сталкивался с агрессивным водителем Haval на дороге — мужчина угрожал ему пистолетом.