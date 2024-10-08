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СК возбудил дело после нападения хулиганов на новосибирского военного

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Криминал эксклюзив СК возбудил дело после нападения хулиганов на новосибирского военного

СК возбудил дело после нападения хулиганов на новосибирского военного

Личность фигурантов не установлена

2 418
26 комментариев

У нападавших был пистолет, но в ход пошли и подручные средства

После нападения на военнослужащего Дмитрия З. у здания Новосибирского военного института возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник НГС сообщил сам потерпевший.

В СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС уточнили, что дело возбудили по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц по предварительному сговору). Личность подозреваемых пока не установили.

Накануне НГС рассказывал, как несколько человек избили военнослужащего. Всё происходило у ворот Новосибирского военного института — сослуживцы новосибирца, по его словам, наблюдали за происходящим, но не вмешались.

Нападавшие передвигались на Haval, а конфликту также предшествовала опасная ситуация на дороге в Первомайском районе.

Другой читатель НГС заявил, что также сталкивался с агрессивным водителем Haval на дороге — мужчина угрожал ему пистолетом.

В августе НГС выяснил личность ещё одного беспредельщика, который нарушал ПДД, угрожал прострелить колёса водителю и передвигался по городу на чёрном Infinity без номеров. Им оказался 26-летний житель Дзержинского района с большим количеством неоплаченных штрафов.

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Комментарии
30
Zemb
51 минута
дембеля в ДМБ с бородатыми на раз разобрались...эффектно и эффективно.
Домовёнок Кузя
49 минут
Зато генеральчик это за нападение не считает, да ещё и военного обозвал
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