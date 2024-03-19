Когда Пасха в 2024 году: суть праздника и как его отмечать

Один из символов Пасхи, кулич, нужно освятить в церкви, прежде чем есть Источник: Дарья Пона / 74.RU











Пасха — главный христианский праздник. Его празднуют все, но по-разному: традиции иудеев, православных и католиков в этот день разительно отличаются. А еще она постоянно выпадает на разные даты. О том, когда будет Пасха в 2024 году, кто и как ее празднует, — в нашем материале.



Когда празднуется Пасха

Пасха — переходящий праздник, то есть ее дата меняется из года в год. День праздника определяется пасхалией, которая высчитывает дату так, как это сделали бы древние иудеи. От полученной даты отсчитываются другие религиозные праздники, например Вознесение и Троица.

Православная и католическая церкви живут по разным календарям — юлианскому и григорианскому соответственно. Разница между ними — 13 дней, поэтому даты Пасхи у двух конфессий не сходятся. Русская православная церковь при выборе даты руководствуется такими правилами:

день недели — обязательно воскресенье;



Пасха не должна предшествовать еврейской Пасхе — Песах;



Пасха может праздноваться, только если после весеннего равноденствия уже было полнолуние.

Таким образом, в этом году православная Пасха выпадает на 5 мая, а католическая — на 31 марта. Тогда же его будут отмечать некоторые протестантские течения: Лютеранская, Англиканская и Евангелическая церкви, а также Армянская апостольская церковь. Но другие течения протестантизма, например баптисты и пятидесятники, ориентируются на местное христианское большинство, то есть в России они будут праздновать Пасху вместе с православными.

В иудаизме действует только одно правило: Песах приходится на 15-й день месяца Нисан, который приблизительно выпадает на март-апрель григорианского календаря. В 2024 году это 23 апреля, хотя празднование начинается обычно вечером предыдущего дня и продолжается неделю.

История праздника

Изначальное название Пасхи — иудейское «Песах» (в переводе — «проходить мимо»). По Священному Писанию, Бог послал на Египет десять казней после того, как фараон не отпустил порабощенных евреев. Десятым наказанием стало убийство всех египетских первенцев. Однако ангелы смерти, посланные с этой миссией, проходили мимо тех дверей египетских жителей, на которых была кровь пасхального агнца.



Позже название Пасхи, уже как христианского праздника, получило другой перевод — «перерождение, избавление», то есть стало обозначать переход Христа и его последователей от смерти к вечной жизни. По Евангелию, о воскресении Христа первыми узнали женщины, которые принесли благовония к его гробу ранним воскресным утром. Рядом с открытым гробом на камне, который должен был заграждать вход к нему, сидел ангел, который и сообщил о воскрешении.

Праздновать Пасху все стали в разные даты. Попытка установить единую дату поначалу была успешной: 1200 лет западные и восточные христиане праздновали Пасху в один день, однако введение григорианского календаря папой Григорием XIII нарушило единство дат.

Как отмечают Пасху

Пасха у всех христианских конфессий начинается в полночь со всенощной. Верующие в эту ночь не спят, как не спали израильтяне в ночь освобождения из египетского рабства. За всенощной следует литургия, особенностью которой в Пасху является чтение Евангелия сразу на нескольких языках — в знак всемирного распространения христианства.

Протестантские течения, как и в случае с определением дня Пасхи, поступают по-разному. У одних конфессий служба начинается субботней ночью, у других — в воскресенье утром. В отличие от всех других течений христианства, протестанты молятся не по конкретному тексту, а своими словами.



В католических храмах утро субботы начинается с благословения огня и воды. Затем происходит крестный ход, а оставшийся день верующие ходят друг к другу в гости и обмениваются крашеными яйцами. Крестные дарят своим крестникам пальмовые веточки. Вечером в храме зажигают особую свечу — пасхал, и раздают огонь от нее всем желающим.

Праздничный стол тоже у всех выглядит по-разному. На армянском столе в этот день можно увидеть форель с красным вином, рис с сухофруктами и изюм. Последователи иудаизма за трапезой вспоминают исход евреев из Египта и едят мацу, марор (вид горьких трав), после чего пьют четыре бокала вина, оставляя пятый на столе — для пророка Илии. Особенно бросаются в глаза различия между обедом в этот день православных и староверов. Если православные красят яйца и пекут куличи, то старообрядцы считают выпекание куличей чуждой традицией, а яйца красят только в красный — цвет, символизирующий кровь Христа. Также старообрядцы освящают праздничную пищу исключительно после всенощной, тогда как православные могут делать это уже в канун Пасхи, в субботу вечером.

Другие традиции

Всю неделю до самой Пасхи, в Страстную седмицу, можно готовить праздничный стол — печь куличи и красить яйца;

в Чистый четверг, за три дня до праздника, нужно прибраться дома и привести мысли в порядок. Еще одна традиция в этот день — мыть окна;

в Пасху нельзя ругаться, грустить, пить много спиртного, убираться дома и посещать кладбище. Поминать усопших можно в родительские субботы. В 2024 году это 9 марта, 30 марта, 6 апреля, 13 апреля, 14 мая, 22 июня и 2 ноября;

к Пасхе принято ставить в вазу живые цветы, украшать кулич лентами, выкладывать крашеные яйца по кругу на вышитой салфетке;

все сорок дней от Пасхи до Вознесения верующие приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе!» На это принято отвечать: «Воистину Воскресе!» После приветствия православные трижды целуют друг друга в щеку пасхальным целованием.