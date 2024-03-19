НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-4°

пасмурно, без осадков

ощущается как -9

5 м/c,

южн.

 751мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,98
EUR 100,24
Реклама

СРОЧНО

Новосибирцы ставят на машины выпуклые номера

Жизнь в эпицентре стройки
Скуловая имплантация зубов
Дело учредителя «Подземки»
Дома, о которых все говорят
Красотка-мама на коляске
Доступное протезирование зубов
Прокурорская «крыша»
Кто решил стать мэром
Всё о выборах президента
НГС в Telegram
Религия обзор

Когда Пасха в 2024 году: суть праздника и как его отмечать

У каждой конфессии своя дата

1 774
5 комментариев
Один из символов Пасхи, кулич, нужно освятить в церкви, прежде чем есть

Пасха — главный христианский праздник. Его празднуют все, но по-разному: традиции иудеев, православных и католиков в этот день разительно отличаются. А еще она постоянно выпадает на разные даты. О том, когда будет Пасха в 2024 году, кто и как ее празднует, — в нашем материале.

Когда празднуется Пасха

Пасха — переходящий праздник, то есть ее дата меняется из года в год. День праздника определяется пасхалией, которая высчитывает дату так, как это сделали бы древние иудеи. От полученной даты отсчитываются другие религиозные праздники, например Вознесение и Троица.

Православная и католическая церкви живут по разным календарям — юлианскому и григорианскому соответственно. Разница между ними — 13 дней, поэтому даты Пасхи у двух конфессий не сходятся. Русская православная церковь при выборе даты руководствуется такими правилами:

  • день недели — обязательно воскресенье;

  • Пасха не должна предшествовать еврейской Пасхе — Песах;

  • Пасха может праздноваться, только если после весеннего равноденствия уже было полнолуние.

Таким образом, в этом году православная Пасха выпадает на 5 мая, а католическая — на 31 марта. Тогда же его будут отмечать некоторые протестантские течения: Лютеранская, Англиканская и Евангелическая церкви, а также Армянская апостольская церковь. Но другие течения протестантизма, например баптисты и пятидесятники, ориентируются на местное христианское большинство, то есть в России они будут праздновать Пасху вместе с православными.

В иудаизме действует только одно правило: Песах приходится на 15-й день месяца Нисан, который приблизительно выпадает на март-апрель григорианского календаря. В 2024 году это 23 апреля, хотя празднование начинается обычно вечером предыдущего дня и продолжается неделю.

История праздника

Изначальное название Пасхи — иудейское «Песах» (в переводе — «проходить мимо»). По Священному Писанию, Бог послал на Египет десять казней после того, как фараон не отпустил порабощенных евреев. Десятым наказанием стало убийство всех египетских первенцев. Однако ангелы смерти, посланные с этой миссией, проходили мимо тех дверей египетских жителей, на которых была кровь пасхального агнца.

Позже название Пасхи, уже как христианского праздника, получило другой перевод — «перерождение, избавление», то есть стало обозначать переход Христа и его последователей от смерти к вечной жизни. По Евангелию, о воскресении Христа первыми узнали женщины, которые принесли благовония к его гробу ранним воскресным утром. Рядом с открытым гробом на камне, который должен был заграждать вход к нему, сидел ангел, который и сообщил о воскрешении.

Праздновать Пасху все стали в разные даты. Попытка установить единую дату поначалу была успешной: 1200 лет западные и восточные христиане праздновали Пасху в один день, однако введение григорианского календаря папой Григорием XIII нарушило единство дат.

Как отмечают Пасху

Пасха у всех христианских конфессий начинается в полночь со всенощной. Верующие в эту ночь не спят, как не спали израильтяне в ночь освобождения из египетского рабства. За всенощной следует литургия, особенностью которой в Пасху является чтение Евангелия сразу на нескольких языках — в знак всемирного распространения христианства.

Протестантские течения, как и в случае с определением дня Пасхи, поступают по-разному. У одних конфессий служба начинается субботней ночью, у других — в воскресенье утром. В отличие от всех других течений христианства, протестанты молятся не по конкретному тексту, а своими словами.

В католических храмах утро субботы начинается с благословения огня и воды. Затем происходит крестный ход, а оставшийся день верующие ходят друг к другу в гости и обмениваются крашеными яйцами. Крестные дарят своим крестникам пальмовые веточки. Вечером в храме зажигают особую свечу — пасхал, и раздают огонь от нее всем желающим.

Праздничный стол тоже у всех выглядит по-разному. На армянском столе в этот день можно увидеть форель с красным вином, рис с сухофруктами и изюм. Последователи иудаизма за трапезой вспоминают исход евреев из Египта и едят мацу, марор (вид горьких трав), после чего пьют четыре бокала вина, оставляя пятый на столе — для пророка Илии. Особенно бросаются в глаза различия между обедом в этот день православных и староверов. Если православные красят яйца и пекут куличи, то старообрядцы считают выпекание куличей чуждой традицией, а яйца красят только в красный — цвет, символизирующий кровь Христа. Также старообрядцы освящают праздничную пищу исключительно после всенощной, тогда как православные могут делать это уже в канун Пасхи, в субботу вечером.

Другие традиции

  • Всю неделю до самой Пасхи, в Страстную седмицу, можно готовить праздничный стол — печь куличи и красить яйца;

  • в Чистый четверг, за три дня до праздника, нужно прибраться дома и привести мысли в порядок. Еще одна традиция в этот день — мыть окна;

  • в Пасху нельзя ругаться, грустить, пить много спиртного, убираться дома и посещать кладбище. Поминать усопших можно в родительские субботы. В 2024 году это 9 марта, 30 марта, 6 апреля, 13 апреля, 14 мая, 22 июня и 2 ноября;

  • к Пасхе принято ставить в вазу живые цветы, украшать кулич лентами, выкладывать крашеные яйца по кругу на вышитой салфетке;

  • все сорок дней от Пасхи до Вознесения верующие приветствуют друг друга словами: «Христос Воскресе!» На это принято отвечать: «Воистину Воскресе!» После приветствия православные трижды целуют друг друга в щеку пасхальным целованием.

А вы отмечаете Пасху?

Пеку куличи и крашу яйца, но на службу не хожу
Встречаю Пасху как православный, соблюдаю все религиозные правила в этот день
Не отмечаю этот праздник
ПО ТЕМЕ
Пасха Великий пост Религия Религиозный праздник Куличи Православие Католицизм Протестанты Праздник
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Самый унизительный и неприятный момент»: россиянка в аэропорту попала в мексиканскую тюрьму — история
Марина Хомутинина
журналист, путешественница
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Сергей, 58

Танюшка, 42

Ден, 40

Инна, 56

Наталья, 44

Соня, 32

Начать знакомиться
Объявления

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление