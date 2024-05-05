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Как новосибирцы отмечают Пасху — онлайн

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Весна онлайн-трансляция Куличи с зайчиками и расписные яйца: как новосибирцы отмечают Пасху — онлайн

Куличи с зайчиками и расписные яйца: как новосибирцы отмечают Пасху — онлайн

Смотрим, какие праздничные угощения подготовили горожане

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21 комментарий

Сегодня, 5 мая, отмечается Пасха. Не остались в стороне и новосибирцы! Смотрим какие праздничные угощения они подготовили и как отмечают Светлый праздник.

Вы уже накрыли праздничный стол? Заранее испекли или купили куличи, покрасили яйца? Покажите нам свои кулинарные шедевры!
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Александра Бруня

Сейчас можно не красить яйца, а использовать специальные пленки.

Александра Бруня

Посмотрите, сколько прекрасных куличиков!

Александра Бруня

Как вы проводите этот день?

Отмечаете Пасху за городом или в кругу семьи дома? Присылайте свои фото и видео!
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Мы в соцсетях
Александра Бруня

Для того чтобы праздничный стол был еще краше, новосибирцы используют красивые подставки и корзинки.

Александра Бруня

Чтобы встретить Пасху по всем церковным правилам, нужна целая инструкция. И мы ее составили!

Сегодня вам предстоит поиграть в битки, поприветствовать близких троекратным поцелуем, говоря при этом: «Христос воскресе!», и ни в коем случае не ругаться и не унывать!

Подробнее о важных традициях и запретах главного православного праздника рассказываем в этом материале.

Александра Бруня

Многие проявили творческий подход.

Александра Бруня

Читательница НГС Светлана очень серьезно подошла к подготовке к празднику.

Александра Бруня

А вот и первые фото праздничных угощений.

Александра Бруня

В ночь с 4 на 5 мая в Новосибирске прошел крестный ход, приуроченный к празднику Пасхи. Православные новосибирцы прошли вокруг Вознесенского кафедрального собора, а после — вернулись в храм на пасхальное богослужение. Его, по традиции, проводит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

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Пасха в Новосибирске Праздник Православие
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