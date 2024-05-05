Куличи с зайчиками и расписные яйца: как новосибирцы отмечают Пасху — онлайн

Сегодня, 5 мая, отмечается Пасха. Не остались в стороне и новосибирцы! Смотрим какие праздничные угощения они подготовили и как отмечают Светлый праздник.
Сейчас можно не красить яйца, а использовать специальные пленки.
Посмотрите, сколько прекрасных куличиков!
Как вы проводите этот день?
Для того чтобы праздничный стол был еще краше, новосибирцы используют красивые подставки и корзинки.
Чтобы встретить Пасху по всем церковным правилам, нужна целая инструкция. И мы ее составили!
Сегодня вам предстоит поиграть в битки, поприветствовать близких троекратным поцелуем, говоря при этом: «Христос воскресе!», и ни в коем случае не ругаться и не унывать!
Подробнее о важных традициях и запретах главного православного праздника рассказываем в этом материале.
Многие проявили творческий подход.
Читательница НГС Светлана очень серьезно подошла к подготовке к празднику.
А вот и первые фото праздничных угощений.
В ночь с 4 на 5 мая в Новосибирске прошел крестный ход, приуроченный к празднику Пасхи. Православные новосибирцы прошли вокруг Вознесенского кафедрального собора, а после — вернулись в храм на пасхальное богослужение. Его, по традиции, проводит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.