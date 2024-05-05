Куличи с зайчиками и расписные яйца: как новосибирцы отмечают Пасху — онлайн

Чтобы встретить Пасху по всем церковным правилам, нужна целая инструкция. И мы ее составили!



Сегодня вам предстоит поиграть в битки, поприветствовать близких троекратным поцелуем, говоря при этом: «Христос воскресе!», и ни в коем случае не ругаться и не унывать!



Подробнее о важных традициях и запретах главного православного праздника рассказываем в этом материале.

