Что можно и нельзя делать на Пасху: приметы и традиции

Верующим на Пасху особенно важно посетить богослужение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Чтобы встретить Пасху как положено, по всем церковным правилам, нужна целая инструкция. Ведь в главный православный праздник существует как множество важных традиций, так и куча нерушимых запретов. А чтобы узнать, какая после Пасхи будет погода и ждать ли в оставшемся году достатка, нужно еще и заучить пару десятков примет! Наш материал поможет запомнить все важные традиции, запреты и приметы на Пасху.



Традиции Пасхи

К Пасхе у большинства верующих уже приготовлен праздничный стол, остается только освятить куличи и крашеные яйца в церкви. Это можно сделать как в предпраздничную субботу, так и после пасхальной службы, на которую особенно важно сходить в Светлое воскресенье.



Дома после службы православные устраивают праздничное застолье — это первый раз за сорок дней, когда постящимся можно есть мясо, яйца и молочные продукты. На стол подают куличи, украшенные лентами, и крашеные яйца, выложенные по кругу на вышитой салфетке. Многие в этот день ставят на стол вазу с живыми цветами.



Одна из самых известных пасхальных традиций — игра в битки. Сидя за праздничным столом, верующие бьют крашеные куриные яйца друг о друга, стараясь разбить чужое яйцо и не повредить свое.



С крашеными яйцами связана еще одна пасхальная игра — «каталочки». Целью в ней было сбить одно из расставленных полукругом яиц, скатывая крашеное яйцо с деревянной дощечки или некрутой горки.



В праздник и в следующие за ним сорок дней верующие приветствуют друг друга троекратным поцелуем, говоря при этом: «Христос воскресе!» — и отвечая: «Воистину воскресе!» Такое приветствие называется пасхальным христосованием.

Что нельзя делать на Пасху

Помимо обычных для православного человека запретов — ругаться с родными, пить много алкоголя, впадать в уныние, — на Пасху есть еще несколько довольно специфических. Итак, вот что нельзя делать в главный день православного календаря:

заниматься тяжелым физическим трудом, например работать в огороде;

охотиться;

венчаться;

ходить в баню;

заниматься домашними делами, прибираться;

долго спать;

выбрасывать мусор после заката;

выкидывать остатки еды с праздничного стола — их следует отдать животным.



Часто верующие интересуются, можно ли на Пасху ходить на кладбище и устраивать поминки. Напрямую церковь не запрещает это делать, однако в православном календаре есть и более подходящие для поминок дни, они называются родительскими. А в светлый праздник Пасхи лучше не отвлекать себя мрачными мыслями об умерших.



Приметы на Пасху

В праздник можно многое узнать о погоде на много месяцев вперед.



если на Пасху идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливая;

темные тучи без дождя в праздничный день — к прохладному лету;

ливень на Пасху — летом будут хорошо расти все травы, включая сорняки;

если на Пасху морозно, то стоит ждать теплое и длинное лето, а если холодным будет и следующий день, то лето к тому же будет солнечным и сухим;

ясная погода во вторник после Пасхи — ждите дождливое лето, но с хорошим урожаем;

если на Пасху всё небо в облаках, летом жара не наступит.



Какой будет осень, суеверные люди понимают по грозе на Пасху. Если она есть в этот день, значит, осень придет поздно и будет теплой. А отсутствие грозы — к прохладной и дождливой осени.



Кстати, по погоде в этот день можно кое-что узнать и про себя. Если на Пасху выпадет снег, год в целом будет успешным . А тому, кто на Пасху увидит яркий разноцветный закат, вскоре улыбнется удача .

Еще на Пасху существует несколько обрядов для привлечения достатка . Вот что стоит сделать в праздник, чтобы деньги пришли в дом:



проснуться на рассвете;

сходить всей семьей на службу, а после нее подать милостыню нищим;

накрыть богатый и разнообразный праздничный стол;

постелить на стол ослепительно белую скатерть;

поделиться с родными крашеными яйцами;

трогать деньги только чистыми руками, при этом брать их левой рукой, а отдавать правой;

положить на крашеное яйцо монетку и передать его другому человеку: если монетка не упадет, год принесет много денег.