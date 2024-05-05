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Религия обзор Что можно и нельзя делать на Пасху: приметы и традиции

Что можно и нельзя делать на Пасху: приметы и традиции

Запоминаем, как правильно отмечать главный православный праздник

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Верующим на Пасху особенно важно посетить богослужение

Чтобы встретить Пасху как положено, по всем церковным правилам, нужна целая инструкция. Ведь в главный православный праздник существует как множество важных традиций, так и куча нерушимых запретов. А чтобы узнать, какая после Пасхи будет погода и ждать ли в оставшемся году достатка, нужно еще и заучить пару десятков примет! Наш материал поможет запомнить все важные традиции, запреты и приметы на Пасху.

Традиции Пасхи

К Пасхе у большинства верующих уже приготовлен праздничный стол, остается только освятить куличи и крашеные яйца в церкви. Это можно сделать как в предпраздничную субботу, так и после пасхальной службы, на которую особенно важно сходить в Светлое воскресенье.

Дома после службы православные устраивают праздничное застолье — это первый раз за сорок дней, когда постящимся можно есть мясо, яйца и молочные продукты. На стол подают куличи, украшенные лентами, и крашеные яйца, выложенные по кругу на вышитой салфетке. Многие в этот день ставят на стол вазу с живыми цветами.

Одна из самых известных пасхальных традиций — игра в битки. Сидя за праздничным столом, верующие бьют крашеные куриные яйца друг о друга, стараясь разбить чужое яйцо и не повредить свое.

С крашеными яйцами связана еще одна пасхальная игра — «каталочки». Целью в ней было сбить одно из расставленных полукругом яиц, скатывая крашеное яйцо с деревянной дощечки или некрутой горки.

В праздник и в следующие за ним сорок дней верующие приветствуют друг друга троекратным поцелуем, говоря при этом: «Христос воскресе!» — и отвечая: «Воистину воскресе!» Такое приветствие называется пасхальным христосованием.

Что нельзя делать на Пасху

Помимо обычных для православного человека запретов — ругаться с родными, пить много алкоголя, впадать в уныние, — на Пасху есть еще несколько довольно специфических. Итак, вот что нельзя делать в главный день православного календаря:

  • заниматься тяжелым физическим трудом, например работать в огороде;

  • охотиться;

  • венчаться;

  • ходить в баню;

  • заниматься домашними делами, прибираться;

  • долго спать;

  • выбрасывать мусор после заката;

  • выкидывать остатки еды с праздничного стола — их следует отдать животным.


Часто верующие интересуются, можно ли на Пасху ходить на кладбище и устраивать поминки. Напрямую церковь не запрещает это делать, однако в православном календаре есть и более подходящие для поминок дни, они называются родительскими. А в светлый праздник Пасхи лучше не отвлекать себя мрачными мыслями об умерших.

Приметы на Пасху

В праздник можно многое узнать о погоде на много месяцев вперед.

  • если на Пасху идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливая;

  • темные тучи без дождя в праздничный день — к прохладному лету;

  • ливень на Пасху — летом будут хорошо расти все травы, включая сорняки;

  • если на Пасху морозно, то стоит ждать теплое и длинное лето, а если холодным будет и следующий день, то лето к тому же будет солнечным и сухим;

  • ясная погода во вторник после Пасхи — ждите дождливое лето, но с хорошим урожаем;

  • если на Пасху всё небо в облаках, летом жара не наступит.


Какой будет осень, суеверные люди понимают по грозе на Пасху. Если она есть в этот день, значит, осень придет поздно и будет теплой. А отсутствие грозы — к прохладной и дождливой осени.

Кстати, по погоде в этот день можно кое-что узнать и про себя. Если на Пасху выпадет снег, год в целом будет успешным. А тому, кто на Пасху увидит яркий разноцветный закат, вскоре улыбнется удача.

Еще на Пасху существует несколько обрядов для привлечения достатка. Вот что стоит сделать в праздник, чтобы деньги пришли в дом:

  • проснуться на рассвете;

  • сходить всей семьей на службу, а после нее подать милостыню нищим;

  • накрыть богатый и разнообразный праздничный стол;

  • постелить на стол ослепительно белую скатерть;

  • поделиться с родными крашеными яйцами;

  • трогать деньги только чистыми руками, при этом брать их левой рукой, а отдавать правой;

  • положить на крашеное яйцо монетку и передать его другому человеку: если монетка не упадет, год принесет много денег.

Без примет на здоровье суеверные нас тоже не оставили. Давно подмечено, что ребенок, родившийся в Пасхальную неделю, будет всю жизнь здоров как бык. А еще не болеют те дети, которым родители на Пасху ставят в комнату веточку вербы.

Одиноким девушкам особенно пригодятся пасхальные приметы на замужество. Например, губы и брови в этот день чешутся к скорой свадьбе, а кто во время праздничного застолья увидит у себя в тарелке какое-нибудь насекомое, до конца года получит предложение руки и сердца.

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Религия Православие Обзор Пасха Пасхальные суеверия Праздник 5 мая
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