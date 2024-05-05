Что можно и нельзя делать на Пасху: приметы и традиции

Чтобы встретить Пасху как положено, по всем церковным правилам, нужна целая инструкция. Ведь в главный православный праздник существует как множество важных традиций, так и куча нерушимых запретов. А чтобы узнать, какая после Пасхи будет погода и ждать ли в оставшемся году достатка, нужно еще и заучить пару десятков примет! Наш материал поможет запомнить все важные традиции, запреты и приметы на Пасху.
Традиции Пасхи
К Пасхе у большинства верующих уже приготовлен праздничный стол, остается только освятить куличи и крашеные яйца в церкви. Это можно сделать как в предпраздничную субботу, так и после пасхальной службы, на которую особенно важно сходить в Светлое воскресенье.
Дома после службы православные устраивают праздничное застолье — это первый раз за сорок дней, когда постящимся можно есть мясо, яйца и молочные продукты. На стол подают куличи, украшенные лентами, и крашеные яйца, выложенные по кругу на вышитой салфетке. Многие в этот день ставят на стол вазу с живыми цветами.
Одна из самых известных пасхальных традиций — игра в битки. Сидя за праздничным столом, верующие бьют крашеные куриные яйца друг о друга, стараясь разбить чужое яйцо и не повредить свое.
С крашеными яйцами связана еще одна пасхальная игра — «каталочки». Целью в ней было сбить одно из расставленных полукругом яиц, скатывая крашеное яйцо с деревянной дощечки или некрутой горки.
В праздник и в следующие за ним сорок дней верующие приветствуют друг друга троекратным поцелуем, говоря при этом: «Христос воскресе!» — и отвечая: «Воистину воскресе!» Такое приветствие называется пасхальным христосованием.
Что нельзя делать на Пасху
Помимо обычных для православного человека запретов — ругаться с родными, пить много алкоголя, впадать в уныние, — на Пасху есть еще несколько довольно специфических. Итак, вот что нельзя делать в главный день православного календаря:
заниматься тяжелым физическим трудом, например работать в огороде;
охотиться;
венчаться;
ходить в баню;
заниматься домашними делами, прибираться;
долго спать;
выбрасывать мусор после заката;
выкидывать остатки еды с праздничного стола — их следует отдать животным.
Часто верующие интересуются, можно ли на Пасху ходить на кладбище и устраивать поминки. Напрямую церковь не запрещает это делать, однако в православном календаре есть и более подходящие для поминок дни, они называются родительскими. А в светлый праздник Пасхи лучше не отвлекать себя мрачными мыслями об умерших.
Приметы на Пасху
В праздник можно многое узнать о погоде на много месяцев вперед.
если на Пасху идет дождь, то вся оставшаяся весна будет дождливая;
темные тучи без дождя в праздничный день — к прохладному лету;
ливень на Пасху — летом будут хорошо расти все травы, включая сорняки;
если на Пасху морозно, то стоит ждать теплое и длинное лето, а если холодным будет и следующий день, то лето к тому же будет солнечным и сухим;
ясная погода во вторник после Пасхи — ждите дождливое лето, но с хорошим урожаем;
если на Пасху всё небо в облаках, летом жара не наступит.
Какой будет осень, суеверные люди понимают по грозе на Пасху. Если она есть в этот день, значит, осень придет поздно и будет теплой. А отсутствие грозы — к прохладной и дождливой осени.
Кстати, по погоде в этот день можно кое-что узнать и про себя. Если на Пасху выпадет снег, год в целом будет успешным. А тому, кто на Пасху увидит яркий разноцветный закат, вскоре улыбнется удача.
Еще на Пасху существует несколько обрядов для привлечения достатка. Вот что стоит сделать в праздник, чтобы деньги пришли в дом:
проснуться на рассвете;
сходить всей семьей на службу, а после нее подать милостыню нищим;
накрыть богатый и разнообразный праздничный стол;
постелить на стол ослепительно белую скатерть;
поделиться с родными крашеными яйцами;
трогать деньги только чистыми руками, при этом брать их левой рукой, а отдавать правой;
положить на крашеное яйцо монетку и передать его другому человеку: если монетка не упадет, год принесет много денег.
Без примет на здоровье суеверные нас тоже не оставили. Давно подмечено, что ребенок, родившийся в Пасхальную неделю, будет всю жизнь здоров как бык. А еще не болеют те дети, которым родители на Пасху ставят в комнату веточку вербы.
Одиноким девушкам особенно пригодятся пасхальные приметы на замужество. Например, губы и брови в этот день чешутся к скорой свадьбе, а кто во время праздничного застолья увидит у себя в тарелке какое-нибудь насекомое, до конца года получит предложение руки и сердца.