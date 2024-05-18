Из провинции на международный конкурс: как 43-летняя красотка стала мировой моделью

5 июня 2024 года Ольге Пономаревой из Бийска исполнится 44 года Источник: предоставлено героем публикации











В начале мая 43-летняя Ольга Пономарева из Бийска победила в международном конкурсе красоты в Москве. Алтайская красотка разом завоевала два титула — «Мировая модель — 2024» и «Мировая Королева — 2024». Диадему и ленту победительнице на сцене вручал звездный стилист Сергей Зверев. О своих впечатлениях о конкурсе и формуле успеха Ольга рассказала нашим коллегам из NGS22.RU.



На победу не рассчитывала

Ольга не только обворожительная красотка, но и успешная бизнесвумен — она не первый год возглавляет собственное модельное агентство New look. Незадолго до конкурса ей пришло письмо от организаторов с просьбой предложить участие нескольким моделям. Однако желающих побороться за звание мировой модели в агентстве не нашлось, и на конкурс пришлось ехать Ольге.



— На победу я не рассчитывала, ехала на конкурс с конкретной целью представить родной город и регион, и рассказать всем о моем агентстве. Свою цель достигла — после конкурса у нас сразу появились новые заказы, стали чаще приглашать на съемки, — рассказывает модель.

На конкурсе в Москве Ольгу поддерживала 17-летняя дочь Источник: предоставлено героем публикации











Для Ольги это не первый конкурс красоты. Она признается, что в последнее время чаще находится в числе организаторов и жюри.



— Мы регулярно проводим конкурсы «Модель года», «Мисс свежесть Алтая» и «Леди Алтай». Иногда ездим в другие города — Барнаул, Новосибирск. Но этот конкурс впечатлил меня своей масштабностью. Обычно такие мероприятия не занимают больше одного дня, а этот конкурс проходил целых три.

Подготовка к такому конкурсу заняла немало времени. Когда тебе далеко за двадцать, для поддержания красоты приходится прилагать больше усилий, признается модель.

— До 25 лет все девушки красивые. Им для участия в конкурсах красоты нужно только немного потренироваться в дефиле и порепетировать выступление. А вот после 40 уже нужно готовиться. Я перед конкурсом сидела на диете, тщательно готовила костюмы для выхода. А это, конечно, очень ресурсозатратно, — говорит Ольга.

Судей конкурса Ольга удивляла дефиле с элементами танца Источник: предоставлено героем публикации











При этом модель убеждена, что понятие красоты — не про внешность, а про внутреннее самоощущение. Красавицам, желающим принять участие в подобном конкурсе, Ольга советует делать акцент на индивидуальности.



— Рекомендую всем девочкам осознать свою уникальность и досконально изучить себя. Понять, какая вы на самом деле и превратить это в главное достоинство. И никогда ни с кем себя не сравнивать. Девушка, осознающая свою ценность, всегда будет победительницей, и не только на конкурсах красоты.



«Сергей Зверев восхитительный»

От общения со звездным стилистом Ольга осталась в восторге Источник: предоставлено героем публикации











Награждение победительниц проводил Сергей Зверев. Пообщаться с ним вне сцены Ольге не удалось, но во время торжественной церемонии они всё же обменялись парой слов. Звездный стилист произвел приятное впечатление.



— На награждении мы обнялись, Сергей сказал, я — молодец. Ответила ему, что он восхитительный. Очень приятно обменялись любезностями. В свои 60 лет он выглядит просто великолепно, даже лучше, чем на фото.

На «Модель мира — 2024» съехались красотки со всей России и стран СНГ Источник: предоставлено героем публикации











Ольга уверена, что победить в конкурсе ей помогла честность и открытость — она поразила судей непосредственностью.



— Я вышла на сцену и заявила, что приехала из провинции. Рассказала, что живу в Бийске, в наукограде, и развиваю модельный бизнес там. В творческом номере показывала дефиле с элементами вога, такого ни у кого не было. Этим и удивляла жюри, — рассказывает победительница.



На «Мировой модели» не обошлось и без косых взглядов. Со слов Ольги, без этого не обходится ни один конкурс красоты — среди участниц всегда находятся те, кто воспринимает чужую победу как личное поражение.



По стопам матери

Ольга признается, что планировала ехать в Москву одна: муж постоянно работает, а ребенок не любит путешествия. Но в итоге 17-летняя дочка поехала с ней, чтобы поддержать на конкурсе.



— Она везде меня фотографировала, снимала видео, поддерживала, была рядом. А после мероприятия заявила, что сама примет участие на следующем конкурсе. Дочка с пяти лет снималась в рекламе, участвовала в съемках. Надеюсь, следующее интервью победительницы будет давать она, — говорит модель.

Конкурс длился три дня Источник: предоставлено героем публикации











Сама Ольга больше не планировала ездить на в конкурсы красоты. Однако наградой за победу в «Мировой модели» стало участие в «Красавице Земного шара — 2024» без прохождения отборочного этапа.

