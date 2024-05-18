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Криминал Были в масках: массовая драка произошла на Родниках — видео потасовки

Были в масках: массовая драка произошла на Родниках — видео потасовки

Полиция начала проверку

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По словам очевидцев, инцидент произошел на Тюленина, 25

В Новосибирске вечером 17 мая произошла массовая драка в микрорайоне Родники. Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, конфликт произошел на Тюленина, 25.

— В полицию поступило сообщение об инциденте. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.

Информация о конфликте появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Как отмечают очевидцы, участники драки были в масках, а на некоторых машинах отсутствовали госномера.

— Избили трех парней. Во время словесной перепалки были угрозы оружием, — говорится в посте.

Если вы стали свидетелем этого инцидента или сами пострадали в нем, свяжитесь с редакцией НГС.
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Ранее подростки устроили драку со стрельбой на Затулинском жилмассиве. Все участники потасовки разбежались до приезда полиции.

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