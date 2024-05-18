Были в масках: массовая драка произошла на Родниках — видео потасовки

В Новосибирске вечером 17 мая произошла массовая драка в микрорайоне Родники. Как сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД, конфликт произошел на Тюленина, 25.
— В полицию поступило сообщение об инциденте. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются, — пояснили в ведомстве.
Информация о конфликте появилась в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Как отмечают очевидцы, участники драки были в масках, а на некоторых машинах отсутствовали госномера.
— Избили трех парней. Во время словесной перепалки были угрозы оружием, — говорится в посте.
Ранее подростки устроили драку со стрельбой на Затулинском жилмассиве. Все участники потасовки разбежались до приезда полиции.