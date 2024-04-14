Переполошили весь дом: подростки устроили драку со стрельбой в Новосибирске — видео

Выстрелы раздались у дома №227 на улице Зорге Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на Затулинском жилмассиве подростки устроили драку со стрельбой. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент.Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Источник: «Инцидент.Новосибирск»

Все произошло в ночь на воскресенье, 14 апреля, у дома №227 на улице Зорге. Автор поста в сообществе пишет, что группа подростков устроила драку у подъезда дома. В один момент на месте конфликта послышались выстрелы.



— Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались, — утверждает автор поста.



Он также сообщил, что, предположительно, в результате драки и стрельбы никто не пострадал.



Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента. На момент написания новости комментарий не поступил.



В начале апреля силовики задержали 33-летнего жителя Бердска. Его подозревают в расстреле мусоровоза.



Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили: "Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего".