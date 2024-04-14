Переполошили весь дом: подростки устроили драку со стрельбой в Новосибирске — видео

В Новосибирске на Затулинском жилмассиве подростки устроили драку со стрельбой. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент.Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».
Все произошло в ночь на воскресенье, 14 апреля, у дома №227 на улице Зорге. Автор поста в сообществе пишет, что группа подростков устроила драку у подъезда дома. В один момент на месте конфликта послышались выстрелы.
— Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались, — утверждает автор поста.
Он также сообщил, что, предположительно, в результате драки и стрельбы никто не пострадал.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента. На момент написания новости комментарий не поступил.
В начале апреля силовики задержали 33-летнего жителя Бердска. Его подозревают в расстреле мусоровоза.