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Происшествия Переполошили весь дом: подростки устроили драку со стрельбой в Новосибирске — видео

Переполошили весь дом: подростки устроили драку со стрельбой в Новосибирске — видео

Инцидент произошел на Затулинском жилмассиве

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26 комментариев
Выстрелы раздались у дома №227 на улице Зорге

В Новосибирске на Затулинском жилмассиве подростки устроили драку со стрельбой. Информация о происшествии опубликована в сообществе «Инцидент.Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

Все произошло в ночь на воскресенье, 14 апреля, у дома №227 на улице Зорге. Автор поста в сообществе пишет, что группа подростков устроила драку у подъезда дома. В один момент на месте конфликта послышались выстрелы.

— Переполошили весь дом. До приезда полиции разбежались, — утверждает автор поста.

Он также сообщил, что, предположительно, в результате драки и стрельбы никто не пострадал.

Корреспондент НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать подробности инцидента. На момент написания новости комментарий не поступил.

В начале апреля силовики задержали 33-летнего жителя Бердска. Его подозревают в расстреле мусоровоза.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили: "Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего".
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Новосибирск МВД Стрельба Подростки
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