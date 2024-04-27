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Город Директор новосибирского зоопарка Андрей Шило и его мать получают в месяц почти 400 тысяч на двоих — отчет мэрии

Директор новосибирского зоопарка Андрей Шило и его мать получают в месяц почти 400 тысяч на двоих — отчет мэрии

Андрей Шило зарабатывал больше 200 тысяч рублей

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Доход Андрея Шило увеличился

Директор Новосибирского зоопарка им. Шило Ростислав Шило в 2023 году получал чуть больше 214 тысяч рублей в месяц. Данные опубликованы на сайте мэрии.

Заместитель директора зоопарка по науке Ольга Шило, мать руководителя, получала почти 179 тысяч рублей в месяц. Главный бухгалтер учреждения зарабатывал 164 тысячи.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, от каких показателей зависит зарплата руководителя зоопарка.

Зарплата Андрея Шило в 2023 году увеличилась — до этого директор новосибирского зоопарка получал чуть больше 190 тысяч рублей. Повышение коснулось и Ольги Шило, зарплата которой в 2022 году составляла почти 158 тысяч рублей.

Ранее НГС обозревал зарплаты директоров новосибирских школ за прошлый год. В мэрии объяснили, почему руководитель «Горностая» получает больше всех.

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Новосибирск Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило Андрей Шило Мэрия
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