Мэрия Новосибирска назвала зарплату директора зоопарка — сколько получает Андрей Шило в месяц

Мэрия Новосибирска опубликовала информацию о средних зарплатах руководителей организаций, подведомственных департаменту культуры, спорта и молодежной политики. Больше всех в месяц зарабатывает директор зоопарка — Андрей Шило.
По документам, руководитель зоопарка имени Ростислава Шило — Андрей Шило в среднем в месяц за 2022 год получал чуть больше 190 тысяч рублей. Его мама и по совместительству заместитель по науке заработала за месяц почти 158 тысяч рублей.
Заместитель по производственным вопросам Олег Потапов — немного больше чем 119 тысяч рублей, заместитель по безопасности Евгений Выступов — более 113 тысяч рублей, а заместители по эксплуатации инженерных сетей, по строительству и ремонтным работам менее 100 тысяч рублей.
В документах администрации города также указана зарплата руководителей музыкальных, спортивных школ, домов культуры и другие.
Меньше всех среди директоров получил глава «Центра спортивной культуры», расположенного на улице Станиславского, 33. Средняя месячная зарплата за 2022 год Олега Быкова составила почти 30 тысяч рублей, при этом главный бухгалтер Александра Ощепкова получила почти 49 тысяч рублей.
Недавно мэрия опубликовала доходы одного из чиновников за 2022 год. Он задекламировал доход примерно в 2 миллиона рублей, его супруга — в 5,5 миллиона рублей.