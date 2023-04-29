Мэрия Новосибирска опубликовала доходы чиновника — сколько он заработал

В мэрии Новосибирска опубликовали доходы одного из чиновников за 2022 год. Декларация муниципального сотрудника размещена на официальном сайте городской администрации.
Речь идет о декларации начальника департамента связи и информатизации мэрии Александра Горнштейна. Согласно документам, в 2022 году декларированный доход Александра Горнштейна составил около 2 миллионов рублей, его супруги — 5,5 миллиона рублей. В общедолевой собственности чиновника имеется квартира площадью 64,4 квадратного метра, еще одна квартира в 46 квадратных метров находится в пользовании.
Отметим, сейчас на официальном сайте Новосибирска опубликованы сведения о доходах за 2022 год лишь одного муниципального служащего.
Между тем 28 апреля на сайте мэрии появилась информация, что городские власти перестанут публиковать сведения о доходах и расходах муниципальных служащих. Такое решение мэрия объяснила указом президента России Владимира Путина.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, почему на сайте администрации разместили декларацию чиновника.
В конце апреля депутаты Заксобрания Новосибирской области отчитались о доходах за 2022 год в новом, обезличенном формате. На сайте регионального парламента появились сведения о доходах и расходах депутатов, но подробные данные об их имуществе отсутствуют.