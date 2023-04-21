Сибирские депутаты отчитались о своих доходах — но сколько они заработали, останется секретом

Депутаты Заксобраний регионов Сибири отчитались о доходах в новом обезличенном формате. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий народным избранникам публиковать свои декларации в обобщенном виде без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать депутата или его имущество.
Так, на сайте Заксобрания Новосибирской области появились сведения о доходах, расходах депутатов за 2022 год. Отчет опубликовали 20 апреля, но подробные данные об имуществе народных избранников отсутствуют.
Обобщенные декларации о доходах депутатов появились и на сайте Заксобрания Иркутской области. В документе указаны более подробные данные о парламентариях, имеется общее количество народных избранников и число депутатов, представивших сведения о своих доходах за прошлый год.
В Кузбассе на сайте регионального парламента указано, что сведения о доходах и расходах народных избранников не размещены для опубликования в связи с указом президента России «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции».
В прошлом году депутаты Законодательного собрания опубликовали декларации за 2021 год. Больше всех заработал единоросс Павел Кива — почти 2,9 миллиарда рублей, меньше всех — 78 тысяч рублей — депутат фракции «Новые люди» Сергей Левшенков.