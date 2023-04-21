Сибирские депутаты отчитались о своих доходах — но сколько они заработали, останется секретом

Депутаты Заксобраний регионов Сибири отчитались о доходах в новом обезличенном формате. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий народным избранникам публиковать свои декларации в обобщенном виде без указания персональных данных, которые позволяют идентифицировать депутата или его имущество.