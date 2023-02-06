Закон подписан: декларации о доходах депутатов будут публиковать в обезличенном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации депутатов теперь будут публиковать в обобщенном виде без указания персональных данных. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее его приняли в Госдуме и Совфеде. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что депутатам никто не запрещает публиковать свои декларации, например, в соцсетях, а также заявил о планах обнародовать свою декларацию.
Теперь информация о доходах депутатов Госдумы и членов Совфеда, а также депутатов законодательных органов субъектов будет публиковаться без персональных данных, которые позволяют идентифицировать депутата или его имущество. Изменения вступают в силу с 1 марта.
Изначально в законопроекте речь шла об отмене ежегодного декларирования доходов и имущества только для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. Авторами поправки стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Обновление о публикации деклараций депутатов и сенаторов появилось как поправка ко второму чтению. Мы рассказывали о том, зачем депутатам и сенаторам нужен такой закон.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал указ, который освобождает от декларирования доходов, расходов и имущества военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в военных действиях.