Почему директор «Горностая» зарабатывает больше других руководителей? Ответ мэрии Новосибирска

У Ирины Путинцевой самая высокая зарплата из директоров школ Источник: gornostay.com / Леся Юхимчук, NGS.RU











Мэрия Новосибирска объяснил, почему директор «Горностая» зарабатывает больше других руководителей школ. Средняя зарплата Ирины Путинцевой в 2023 году в месяц превысила 200 тысяч рублей.



По данным пресс-центра мэрии, зарплата всех руководителей складывается из оклада, компенсационных, стимулирующих и районных выплат. «Горностай», отмечают в администрации, крупный инновационный образовательный центр, в котором обучается более трех тысяч учеников. Коллектив центра — более четырехсот человек.

— В результате реорганизаций путем присоединения к МАОУ ОЦ «Горностай» общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, МАОУ ОЦ «Горностай» имеет семь адресов для осуществления образовательной деятельности, — говорят в мэрии.

Зарплата конкретно Ирины Путинцевой складывается из надбавки за качественные показатели эффективности деятельности, надбавки за почетное звание, за квалификационную категорию, за продолжительность непрерывной работы, также существуют выплаты по районному коэффициенту. Кроме того, Ирина получает деньги исходя из установленной стоимости часа за преподавание русского языка и литературы — 2 часа в неделю.

Также департамент сообщает, что согласно уставу, «Горностай» может преподавать дополнительные программы, которые не входят в перечень основных. Это реализуют путем заключения с физическими или юридическими лицами договоров об оказании платных образовательных услуг.

— При наличии доходов от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, директору МАОУ ОЦ «Горностай» Путинцевой И. Г., ежеквартально может быть установлена надбавка за качественные показатели эффективности деятельности по критерию «Организация работы учреждения по увеличению доходов учреждения от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности», — объяснили в мэрии.

Недавно стала известна зарплата руководителей муниципальных унитарных предприятий города, связанных с транспортом. Больше всех получает начальник метрополитена Аркадий Чмыхайло.



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