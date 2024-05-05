«Автомобиль разорвало пополам»: 20-летний сибиряк не справился с «Приорой» — трое погибли, двое в больнице

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение и дерево, — объяснили в ГУ МВД по Кемеровской области. — В результате 20-летний автомобилист и двое пассажиров возрасте 21 года и 27 лет от полученных травм скончались на месте аварии.