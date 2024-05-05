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Срочно«Приора» врезалась в дерево — трое погибли
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«Автомобиль разорвало пополам»: 20-летний сибиряк не справился с «Приорой» — трое погибли, двое в больнице

Машина вылетела с дороги в дерево

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Полицейские решают вопрос с возбуждением уголовного дела

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В Кемерове 20-летний водитель не справился с «Ладой-Приорой» и врезался в дерево — три человека погибли, еще двое сейчас в больнице.

ДТП произошло сегодня, 5 мая, ночью. Около 03:30 в районе 1-го Ноябрьского переулка машина вылетела с дороги.

— Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Лада-Приора» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего врезался в металлическое ограждение и дерево, — объяснили в ГУ МВД по Кемеровской области. — В результате 20-летний автомобилист и двое пассажиров возрасте 21 года и 27 лет от полученных травм скончались на месте аварии.

В больницу с травмами доставили еще двух пассажиров — 22 и 24 лет.

— Автомобиль пополам. Крышу пришлось срезать, чтоб достать пострадавших, — объяснили в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В Новосибирской области в ночь на 5 мая разбился водитель мопеда.

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