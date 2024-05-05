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Происшествия Сибиряк на мопеде ночью слетел с дороги и погиб

Сибиряк на мопеде ночью слетел с дороги и погиб

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах ДТП

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Водитель мопеда был без мотошлема

Водитель мопеда разбился в Новосибирской области. ДТП произошло в Болотнинском районе вчера, 4 мая, около 22:17.

— 54-летний водитель на мопеде двигался со стороны села Светлая Поляна и в пути допустил опрокидывание транспортного средства, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирской области. — Водитель мопеда скончался. Известно, что в момент ДТП он был без мотошлема.

На месте ДТП работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Обстоятельства уточняются.

Вчера в Новосибирской области 16-летний подросток врезался в забор дачного участка. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

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