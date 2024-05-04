«В тяжелом состоянии»: подросток врезался в забор на мопеде в новосибирском СНТ — фото с места

В Новосибирской области 16-летний подросток врезался в забор дачного участка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, сибиряк находится в больнице в тяжелом состоянии.
ДТП случилось в Коченевском районе. По предварительным данным, около 02:00 часов 4 мая 16-летний подросток на мопеде ехал по дороге в СНТ «Березка». В результате он врезался в забор.
— В результате ДТП подросток в бессознательном состоянии был экстренно госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве напомнили, что для управления мототранспортом необходимо водительское удостоверение соответствующей категории.
— Уважаемые родители! Во избежание подобных случаев, примите меры, исключающие доступ несовершеннолетних к ключам мото- и автотранспорта. Обеспечьте своим детям контролируемый досуг, — подчеркнули в ведомстве.
Несколько дней назад в Новосибирске на перекрестке столкнулись автомобиль и мотоцикл. В соцсетях опубликовали видео с места происшествия.
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