На оживленном перекрестке в Новосибирске столкнулись Suzuki и мотоцикл — видео с места

2 мая на перекрестке улиц Ипподромской и Кропоткина в Новосибирске столкнулись автомобиль Suzuki Swift и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
В ролике, опубликованном в посте, видно, что кузов машины помялся. На дороге лежит мотоциклист.
— На кадрах, которые прислал наш подписчик, можно разглядеть лежащего на асфальте байкера, — отмечает канал.
НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пообещали уточнить информацию.
Недавно два 16-летних подростка на мотоциклах пострадали в ДТП в Новосибирской области. Ранее Новосибирске 15-летняя девочка попала под колеса Subaru.
В прошлом году в Академгородке мотоциклиста сбил внедорожник — на месте работали врачи реанимации. НГС публиковал видео.