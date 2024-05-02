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Происшествия На оживленном перекрестке в Новосибирске столкнулись Suzuki и мотоцикл — видео с места

На оживленном перекрестке в Новосибирске столкнулись Suzuki и мотоцикл — видео с места

Авария произошла у остановки «Плехановский жилмассив»

2 204
15 комментариев
Авария случилась утром

2 мая на перекрестке улиц Ипподромской и Кропоткина в Новосибирске столкнулись автомобиль Suzuki Swift и мотоцикл. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В ролике, опубликованном в посте, видно, что кузов машины помялся. На дороге лежит мотоциклист.

— На кадрах, которые прислал наш подписчик, можно разглядеть лежащего на асфальте байкера, — отмечает канал.

Видео с места происшествия

НГС обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Там пообещали уточнить информацию.

Если вам известны обстоятельства этой аварии, то сообщите об этом в редакцию НГС.
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Недавно два 16-летних подростка на мотоциклах пострадали в ДТП в Новосибирской области. Ранее Новосибирске 15-летняя девочка попала под колеса Subaru.

В прошлом году в Академгородке мотоциклиста сбил внедорожник — на месте работали врачи реанимации. НГС публиковал видео.

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Новосибирск ДТП Авария Происшествие ДТП с мотоциклом
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