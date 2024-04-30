ВАЗ не пропустил: два 16-летних подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Новосибирской области

В городе Куйбышев в Новосибирской области 16-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир пострадали.
Как рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в 22:20 29 апреля в городе Куйбышев на улице Войкова, 110 автомобиль ВАЗ-2115 во время разворота с обочины столкнулся с кроссовым мотоциклом, который ехал в попутном направлении.
В результате аварии пострадали 16-летний водитель мотоцикла и его пассажир того же возраста. Характер травм уточняется.
Ночью 24 апреля в Ленинском районе Новосибирска 27-летний водитель автомобиля «Субару» влетел в мотоцикл. Мотоциклист погиб на месте.