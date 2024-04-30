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Два 16-летних подростка на мотоцикле попали в ДТП

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Происшествия ВАЗ не пропустил: два 16-летних подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Новосибирской области

ВАЗ не пропустил: два 16-летних подростка на мотоцикле пострадали в ДТП в Новосибирской области

Характер травм уточняется

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9 комментариев
ДТП произошло ночью

В городе Куйбышев в Новосибирской области 16-летний мотоциклист столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115. Водитель мотоцикла и его несовершеннолетний пассажир пострадали.

Как рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, в 22:20 29 апреля в городе Куйбышев на улице Войкова, 110 автомобиль ВАЗ-2115 во время разворота с обочины столкнулся с кроссовым мотоциклом, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадали 16-летний водитель мотоцикла и его пассажир того же возраста. Характер травм уточняется.

Если вам что-либо известно об аварии, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Ночью 24 апреля в Ленинском районе Новосибирска 27-летний водитель автомобиля «Субару» влетел в мотоцикл. Мотоциклист погиб на месте.

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Мотоцикл Автомобиль Машина ДТП Авария Куйбышев
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