Не пропустил на повороте: 23-летний мотоциклист погиб в ночной аварии в Новосибирске

Ночью 24 апреля в Ленинском районе Новосибирска 27-летний водитель автомобиля «Субару» влетел в мотоцикл. Водитель мотоцикла погиб на месте.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 00:40 24 апреля. Водитель 27 лет на автомобиле «Субару» ехал по улице Колхидской, со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Забалуева. Напротив строения на улице Колхидской, 13 к2 решил повернуть во двор и не пропустил встречный мотоцикл «Сузуки».
— В результате ДТП 23-летний водитель мотоцикла получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.
На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Недавно под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину — смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Ранее в Первомайском районе автомобиль влетел в забор — появилась километровая пробка.