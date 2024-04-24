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Происшествия Не пропустил на повороте: 23-летний мотоциклист погиб в ночной аварии в Новосибирске

Не пропустил на повороте: 23-летний мотоциклист погиб в ночной аварии в Новосибирске

Водитель автомобиля не пропустил мотоцикл

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Авария произошла ночью

Ночью 24 апреля в Ленинском районе Новосибирска 27-летний водитель автомобиля «Субару» влетел в мотоцикл. Водитель мотоцикла погиб на месте.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 00:40 24 апреля. Водитель 27 лет на автомобиле «Субару» ехал по улице Колхидской, со стороны улицы Пархоменко в сторону улицы Забалуева. Напротив строения на улице Колхидской, 13 к2 решил повернуть во двор и не пропустил встречный мотоцикл «Сузуки».

— В результате ДТП 23-летний водитель мотоцикла получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщили в ГИБДД.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа полиции, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Если вам что-либо известно о случившемся ДТП, расскажите об этом редакции НГС. Можно анонимно.
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Недавно под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину — смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Ранее в Первомайском районе автомобиль влетел в забор — появилась километровая пробка.

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